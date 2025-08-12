Bà Quan sống cùng gia đình con trai út tại Sơn Tây, Trung Quốc. Vừa bước qua tuổi 60 nhưng bà có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật ít nhất là 5 năm, lại chăm thể dục, ngủ sớm, tuyệt đối không động đến rượu bia hay thuốc lá. Bà còn nổi tiếng là người chăm chỉ, sạch sẽ, chỉ thích ăn đồ nhà làm. Một người như vậy mà đột nhiên qua đời vì nhồi máu não, khiến từ gia đình tới họ hàng, làng xóm đều ngỡ ngàng lẫn xót xa.

Con trai bà Quan kể lại, cả ngày hôm đó bà có việc đi ra ngoài, bỏ lỡ bữa trưa nên ăn tối muộn và ăn nhiều hơn bình thường. Giữa thời tiết nóng nực của mùa hè, ăn xong bà cảm thấy toàn thân khó chịu vì đổ chút mồ hôi và quá no bụng, bà quyết định đi tắm cho thư giãn. Thế nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, vợ anh đang dọn dẹp ở bếp nghe thấy tiếng động mạnh kèm theo tiếng đồ vật rơi vỡ trong phòng tắm. Gọi mẹ không được, chị hô hoán chồng xuống phá cửa xông vào.

Trước mặt họ, bà Quan nằm bất động trên sàn nhà tắm sau cú ngã, mặt méo xệch hẳn sang một bên, tay chân co quắp và miệng há to như khó thở. Người con trai vội vã bế mẹ ra ngoài phòng khách và thay đồ còn con dâu gọi xe cấp cứu. Tiếc là dù tới bệnh viện ngay sau đó nhưng bà không qua khỏi, tử vong trong quá trình điều trị.

Ảnh minh họa

Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Miao Yang (Sơn Tây, Trung Quốc) cho biết, bà Quan qua đời do cơn nhồi máu não cấp tính - một dạng đột quỵ. Lý do không ngờ lại xuất phát từ chính thói quen xấu mà bà cho rằng sạch sẽ là tắm ngay sau khi ăn. Nhất là khi ăn quá no và thời điểm tắm khá muộn vào buổi tối, trong khi cả ngày hôm đó bà đi lại nhiều, mệt mỏi hơn bình thường.

Ông giải thích: “Sau khi ăn no, lượng máu đang tập trung nhiều ở hệ tiêu hóa để hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Việc tắm ngay lập tức sẽ làm giãn mạch máu khắp cơ thể, khiến máu dồn về bề mặt da. Từ đó gây thiếu máu cho hệ tiêu hóa, thiếu máu cơ tim và não bộ, dẫn đến nguy cơ đột quỵ cao. Đặc biệt là với người cao tuổi, người có bệnh lý nền về tim mạch và não bộ”.

Ngoài tắm ngay sau khi ăn, ông cũng nhắc nhở một số thời điểm tắm làm tăng nguy cơ đột quỵ như: Khi say rượu bia, khi cơ thể quá mệt mỏi, khi trời quá lạnh, đêm khuya, ngay trước khi đi ngủ…

Bác sĩ nhắc nhở 7 việc tuyệt đối không làm ngay sau bữa ăn

Không chỉ tắm rửa, bác sĩ Miao Yang cảnh báo rằng ngay sau khi an xong - nhất là ăn no là thời điểm cơn thể nhạy cảm. Vì vậy, cần tránh làm ngay một số việc có thể gây hại sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm như:

- Nằm ngay: Khi vừa ăn xong, nằm xuống sẽ khiến thức ăn lưu lại lâu hơn trong dạ dày, tăng nguy cơ trào ngược, khó tiêu và tích mỡ. Hãy đi lại nhẹ nhàng để hỗ trợ tiêu hóa.

Ảnh minh họa

- Ăn trái cây: Tráng miệng ngay bằng trái cây, đặc biệt loại nhiều axit, có thể gây đầy hơi, ảnh hưởng tiêu hóa. Tốt nhất nên ăn trái cây sau bữa chính 1-2 giờ.

- Uống trà đặc: Uống trà ngay sau ăn cản trở hấp thụ sắt và protein. Hãy đợi ít nhất 30 phút, và tránh trà quá đặc để không gây hại cho dạ dày.

- Đánh răng: Men răng sau ăn đang mềm, nếu đánh răng ngay dễ bị mòn và tổn thương. Nên súc miệng bằng nước lọc, đợi khoảng 30 phút mới đánh răng.

- Tập thể dục: Vận động mạnh khi vừa ăn xong khiến máu rời khỏi hệ tiêu hóa, dễ gây đau bụng, tiêu chảy, chuột rút. Chỉ nên tập sau ăn ít nhất 2 giờ.

- Hút thuốc: Sau ăn, lượng máu tới đường tiêu hóa tăng, khiến cơ thể hấp thu chất độc trong khói thuốc nhiều hơn, hại gan, phổi và tim mạch gấp nhiều lần.

- Đi ngủ: Ngủ ngay sau khi ăn làm dạ dày chèn ép cơ hoành, cản trở hoạt động tim và tăng nguy cơ đột quỵ theo nghiên cứu của Đại học Hy Lạp.