S Xuân Trí Dược - Nội tiết tố an toàn cho người u nang, u xơ

Tuy nhiên, dư thừa nội tiết tố lại khiến phụ nữ lo ngại nguy cơ gây u nang, u xơ hoặc làm trầm trọng hơn các vấn đề này. May mắn là hiên nay, nhu cầu đó đã được đáp ứng hiệu quả nhờ S Xuân Trí Dược – Giải pháp từ thảo dược an toàn cho người bị hoặc có nguy cơ bị u nang, u xơ.

U xơ, u nang – mối bận tâm của tất cả phụ nữ

U nang buồng trứng, u xơ tử cung là các bệnh lý phụ khoa thường gặp ở chị em phụ nữ. Thống kê của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy, tỷ lệ mắc phải u xơ tử cung ở phụ nữ ngoài 30 tuổi là 60%. Tỷ lệ này sẽ tăng lên 80% ở phụ nữ ngoài 50 tuổi. Vì thế, đây được ví là căn bệnh gắn liền với người phụ nữ.

U nang, u xơ: Mối bận tâm của tất cả phụ nữ

Nguyên nhân chính cho thấy có sự gia tăng bất thường của hormone Progesterone, Estrogen ở phụ nữ mắc u xơ tử cung, u nang buồng trứng và những yếu tố nguy cơ khác như di truyền hoặc thói quen ăn uống nhiều thịt đỏ, ít rau xanh, cơ thể thiếu vitamin D…



Thông thường, khối u xơ tử cung hay u nang buồng trứng là lành tính và không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe phụ nữ. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện sớm và can thiệp hiệu quả, kiểm soát tốt, đặt biệt là khi bổ sung nội tiết tố nữ gây dư thừa có hại, khối u xơ có thể biến chứng và gây nguy hiểm.

Trong khi đó, suy giảm sinh lý nữ, tiền mãn kinh và mãn kinh khiến nồng độ nôi tiết tố nữ estrogen trong cơ thể chị em giảm mạnh, gây ra một loạt hệ lụy như: bốc hỏa, mất ngủ, khô hạn, giảm ham muốn, da khô nhăn, sạm da, rụng tóc… Lúc này, phụ nữ cần bổ sung nội tiết tố nữ để giảm các triệu chứng ảnh hướng đến sức khỏe, sắc đẹp và cả sinh lý nữ. Nhưng tình trạng u nang, u xơ khiến nhiều chị em e dè, loay hoay tìm kiếm sản phẩm phù hợp.

Chính vì vậy, cần có một biện pháp bổ sung nội tiết tố nữ đảm bảo an toàn để đáp ứng nhu cầu của ngay cả những phụ nữ mắc u nang, u xơ, giúp họ cân bằng nội tiết và tìm lại sự tự tin cho mình.

Thiên môn chùm – Thảo dược bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả, an toàn cho phái đẹp

Thiên môn chùm (Tên khoa học là Asparagus racemosus) hay dân gian Ấn Độ gọi với tên "cây trăm chồng". Thảo dược này đã được các nghiên cứu trên khắp thế giới khẳng định có tác dụng vượt trội giúp tăng cường nội tiết, giảm rõ rệt các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh như bốc hỏa, mất ngủ, khô hạn, giảm ham muốn, hỗ trợ điều hoà kinh nguyệt, thậm chí hỗ trợ điều trị một số bệnh lý về sinh sản và vô sinh.

Trong Ayurveda - một hệ thống y học Hindu truyền thống có nguồn gốc từ Ấn Độ cũng như hàng trăm nghiên cứu khoa học trên khắp thế giới đã khẳng định Thiên môn chùm an toàn để sử dụng lâu dài, ngay cả khi sử dụng Thiên môn chùm ở liều 3200mg/kg. Đó là nhờ Thiên môn chùm - chứa các phytoestrogen – hay estrogen từ thực vật với khả năng liên kết trực tiếp với các thụ thể estrogen trong cơ thể.

Thiên môn chùm: Thảo dược quý cho sức khỏe, sắc đẹp & sinh lý nữ

Tác dụng và độ an toàn của Thiên môn chùm mở ra cơ hội cho hàng triệu phụ nữ khắp thế giới trong vấn đề bổ sung & cân bằng nội tiết tố nữ dù mắc u nang, u xơ.



S Xuân Trí Dược – Lời giải cho bài toán bổ sung nội tiết tố nữ hiệu quả cho phụ nữ u xơ, u nang

Từ những bằng chứng khoa học về những công dụng tuyệt vời và độ an toàn của Thiên Môn chùm, các nhà khoa học của Dược phẩm Trí Dược đã phối hợp cùng các chuyên gia dược liệu tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng và cho ra đời TPBVSK S Xuân Trí Dược.

S Xuân Trí Dược là sự kết hợp hài hòa giữa Thiên môn chùm chuẩn hóa theo tiêu chuẩn dược liệu sạch quốc tế GACP với các thảo dược quý gồm Đinh lăng, Hương phụ, Ích mẫu, Sâm tố nữ – đều là những thảo dược đầu bảng và toàn diện cho sắc đẹp và sinh lý nữ. Nhờ đó, TPBVSK S Xuân Trí Dược đã trở thành giải pháp toàn diện, cho hiệu quả cao và an toàn: hỗ trợ giảm các triệu chứng bốc hỏa, mất ngủ, đổ mồ hôi cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh, suy giảm nội tiết tố.

Nhiều chị em cảm thấy bất ngờ với hiệu quả mà S Xuân Trí Dược mang lại, sau 1 thời gian sử dụng thấy cải thiện 1 số tình trạng do thiếu hụt nội tiết tố.

S Xuân Trí Dược: Rạng rỡ sắc xuân – Căng tràn hạnh phúc

S Xuân Trí Dược cho hiệu quả, an toàn nên ngay cả phụ nữ sau sinh, người bị u nang, u xơ cũng có thể yên tâm sử dụng. Vì vậy, S Xuân Trí Dược chính là giải pháp tối ưu giúp mọi phụ nữ gìn giữ nét xuân, căng tràn hạnh phúc.



S Xuân Trí Dược hiện có bán tại nhiều cửa hàng trên toàn quốc giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm mua hàng chính hãng.

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh