"Rút sổ tiết kiệm mua vàng, tôi từng nghĩ mình rất thành công khi lãi đậm 115 triệu"

Sổ tiết kiệm ấy là tiền vợ chồng tôi dành dụm sau mấy năm đi làm công ăn lương, gửi kỳ hạn 12 tháng từ tháng 10/2024 với lãi suất 5,5%/năm. Mục đích sổ tiết kiệm này là để dành phòng khi trong nhà có việc đột xuất.

Tháng 10/2025, giá vàng liên tục lập đỉnh, đi đâu cũng nghe chuyện ai đó mua vàng từ đầu năm giờ đã lãi vài chục triệu đồng mỗi lượng. Nhóm đồng nghiệp ở cơ quan ngày nào cũng gửi ảnh chụp bảng giá vào nhóm chat, kèm những dự đoán vàng sẽ lên 200 triệu đồng/lượng trước Tết.

Giữa tháng 10/2025, sổ tiết kiệm đáo hạn, cả gốc lẫn lãi được hơn 500 triệu đồng. Nhân viên ngân hàng tư vấn tái tục thêm 12 tháng với lãi suất cao hơn, nhưng tôi từ chối. Lúc đó tôi nghĩ gửi cả năm cũng chỉ được mấy chục triệu đồng tiền lãi, trong khi vàng có tuần đã tăng vài triệu đồng mỗi lượng.

Vì vậy, tôi rút toàn bộ số tiền và mua 3 lượng 3 chỉ vàng SJC với giá bán ra 153 triệu đồng/lượng, hết khoảng 505 triệu đồng.Ba tháng "giàu trên giấy"

Những tuần đầu, giá đi ngang rồi điều chỉnh nhẹ khiến tôi hơi chột dạ, nhưng tôi vẫn giữ. Sang tháng 1/2026, vàng thế giới tăng dựng đứng và giá vàng miếng trong nước nhảy vọt theo. Tôi nhớ rõ có những ngày mà giá vàng tăng tới 4 - 6 triệu đồng mỗi lượng và cảm giác hạnh phúc của mình khi đó. Thậm chí có những ngày tiệm vàng mua vào gần 188 triệu đồng/lượng. Tôi mở điện thoại ra nhẩm và thấy số vàng lúc ấy trị giá khoảng 620 triệu đồng, tức lãi gần 115 triệu đồng chỉ sau ba tháng, nhiều hơn cả bốn năm gửi tiết kiệm cộng lại.

Chồng tôi gợi ý bán bớt một nửa để chốt lời. Tôi gạt đi vì cả thị trường khi đó đều bàn về mốc 200 triệu đồng/lượng và tôi sợ bán xong giá lại tăng tiếp thì tiếc. Giờ nhìn lại, đó chính là lúc tôi bắt đầu coi khoản lãi trên giấy như tiền đã nằm chắc trong túi.

Rồi giá vàng đảo chiều dữ dội, khoản lãi 115 triệu đồng của tôi teo lại còn khoảng 50 triệu đồng sau vài tháng. Tôi tự nhủ đây chỉ là nhịp điều chỉnh và kiểu gì giá cũng quay lại. Nhưng giá không quay lại. Những tháng sau đó vàng trượt dần, dù có lúc hồi nhưng không nhiều như trước. Tôi đã định bán để thoát hàng, nhưng tính ra vẫn hụt so với giá vốn nên lại chần chừ chờ thêm.

Bây giờ, 3 lượng và 3 chỉ vàng của tôi chỉ còn giá khoảng 462 triệu đồng, lỗ đến 43 triệu đồng so với số tiền bỏ ra.

Nhưng đó mới chỉ là phần lỗ nhìn thấy được. Nếu hồi ấy tôi nghe lời nhân viên ngân hàng tái tục sổ, đến nay sổ vừa đáo hạn thêm một kỳ và tôi đã có khoảng 537 triệu đồng mà không phải lo lắng gì. Và đau hơn cả con số là cảm giác hụt hẫng khi từng thấy mình lãi 115 triệu đồng, nên khoản lỗ lúc này trong đầu tôi giống như đã mất gần 160 triệu.