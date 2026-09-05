Cùng tích lũy vàng, nhưng chọn hai cách khác nhau

Giả sử mỗi tháng một người có 10 triệu đồng dành riêng cho việc mua vàng.

Người A cứ đủ tiền là mua, chẳng hạn mỗi tháng mua khoảng 1 chỉ. Người B không mua ngay mà giữ lại khoản tiền đó, chờ đến khi tích đủ tiền mua 1 cây vàng rồi mới xuống tiền. Cả hai đều có cùng mục tiêu: biến một phần tiền tiết kiệm thành vàng để nắm giữ dài hạn. Khác biệt nằm ở thời điểm đưa tiền vào thị trường.

Với người A, số tiền được chia thành nhiều lần mua, tương ứng với nhiều mức giá khác nhau. Với người B, phần lớn số tiền được mua tại một thời điểm duy nhất. Vì vậy, nếu giá vàng biến động mạnh, kết quả của hai cách có thể rất khác nhau.

Người mua mỗi tháng: Không cần đoán đâu là giá tốt nhất

Ưu điểm lớn nhất của cách mua đều đặn là người mua không phải đặt cược vào một thời điểm duy nhất.

Có tháng giá vàng cao, 10 triệu đồng mua được ít vàng hơn. Có tháng giá giảm, cùng số tiền đó mua được nhiều hơn. Sau một thời gian, giá vốn của toàn bộ lượng vàng được hình thành từ nhiều mức giá khác nhau.

Cách này đặc biệt phù hợp với người có thu nhập đều đặn và xác định dành một khoản cố định hàng tháng cho việc tích lũy. Quan trọng hơn, nó giúp người mua tránh một tâm lý khá phổ biến: liên tục chờ một mức giá thấp hơn rồi cuối cùng không mua gì cả. Tuy nhiên, mua đều không đồng nghĩa với việc chắc chắn có giá vốn thấp hơn.

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Nếu giá vàng tăng liên tục, những lần mua sau vẫn diễn ra ở mức giá cao hơn. Người mua đều đặn chỉ giảm sự phụ thuộc vào việc chọn đúng một thời điểm, chứ không thể loại bỏ rủi ro giá.

Người chờ đủ tiền mua 1 cây: Có thể mua được giá tốt, nhưng cũng có thể bỏ lỡ

Cách thứ hai có một lợi thế rõ ràng: người mua có thể chủ động chờ một mức giá mà họ cho là phù hợp. Nếu giá vàng giảm trong thời gian gom tiền, khoản tiền tích lũy có thể mua được nhiều vàng hơn so với việc mua ngay từ đầu. Nhưng vấn đề là không ai biết chắc mức giá hiện tại có phải mức thấp hay chưa.

Ví dụ, một người dự định dành 100 triệu đồng để mua 1 cây vàng. Nếu trong thời gian gom tiền, giá một cây tăng từ 100 triệu lên 110 triệu đồng, số tiền ban đầu dự tính đã không còn đủ để mua 1 cây.

Người này có ba lựa chọn: tiếp tục chờ, bổ sung thêm tiền hoặc mua ít vàng hơn dự kiến. Như vậy, chờ đợi cũng có chi phí. Đặc biệt, nếu mục tiêu ban đầu chỉ đơn giản là tích lũy vàng từ một phần thu nhập hàng tháng, việc cố chờ một mức giá “đẹp” có thể khiến kế hoạch tích lũy bị trì hoãn quá lâu.

Đặt hai cách mua lên bàn cân



Mua khoảng 1 chỉ mỗi tháng Chờ đủ tiền mua 1 cây Thời điểm mua Nhiều thời điểm Một thời điểm Rủi ro mua đúng lúc giá cao Thấp hơn do được chia nhỏ Cao hơn vì tập trung vào một lần mua Nếu giá giảm sau khi mua Chỉ ảnh hưởng phần đã mua Có thể mua được nhiều hơn nếu chưa xuống tiền Nếu giá tăng trong thời gian chờ Vẫn có một phần vàng đã mua Khoản tiền chờ có thể mất sức mua Phù hợp với Người tích lũy từ thu nhập hàng tháng Người đã có sẵn khoản tiền lớn và chủ động được thời điểm Điểm cần lưu ý Không tránh được việc mua ở giá cao Không đảm bảo sẽ chờ được đúng lúc giá giảm

Nhìn vào bảng trên, không có cách nào luôn thắng trong mọi diễn biến của giá vàng.

Điểm khác biệt là cách mua đều đặn giảm sự phụ thuộc vào thời điểm, trong khi cách gom tiền rồi mua một lần khiến kết quả phụ thuộc nhiều hơn vào mức giá tại thời điểm xuống tiền.

Nhưng đừng chỉ nhìn vào giá vàng tăng bao nhiêu

Có một yếu tố người mua vàng rất dễ bỏ qua: chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Giả sử giá vàng trên thị trường tăng, người đang nắm giữ vàng chưa chắc đã có thể bán ra với mức tăng tương ứng. Khoảng chênh giữa giá mua vào và bán ra có thể khiến khoản đầu tư cần tăng đủ nhiều mới vượt qua chi phí này. Vì vậy, nếu so sánh hai cách mua vàng, không nên chỉ lấy giá vàng đầu kỳ và cuối kỳ để kết luận.

Cần nhìn cả giá vốn bình quân, lượng vàng thực tế tích lũy được và mức chênh lệch mua - bán. Đây cũng là lý do việc mua vàng trong thời gian rất ngắn để kiếm lời khác hoàn toàn với việc mua vàng đều đặn để tích lũy dài hạn.

Vậy nên mua mỗi tháng hay chờ đủ 1 cây?

Nếu tiền mua vàng đến từ khoản tiết kiệm hàng tháng, mua đều đặn có lợi thế về tính kỷ luật và giảm áp lực phải dự đoán thị trường. Người mua không cần trả lời câu hỏi “hôm nay đã phải lúc tốt nhất chưa?”, mà chỉ cần xác định trước số tiền có thể dành cho vàng và duy trì kế hoạch trong thời gian dài.

Trong khi đó, nếu đã có một khoản tiền lớn, việc mua một lần hay chia thành nhiều lần cần được cân nhắc dựa trên giá hiện tại, thời gian dự kiến nắm giữ và khả năng chấp nhận biến động.

Một lựa chọn trung gian cũng có thể được cân nhắc: thay vì chờ đủ tiền mua một cây, người có sẵn khoản tiền lớn có thể chia thành nhiều phần và mua ở các thời điểm khác nhau. Cách này không giúp dự đoán giá, nhưng giảm việc toàn bộ khoản tiền được đưa vào vàng tại đúng một mức giá.

Ảnh minh hoạ AI

Điều quan trọng nhất

Nếu mục tiêu là tích lũy, đừng biến kế hoạch mua vàng thành cuộc thi đoán giá.

Người mua mỗi tháng 1 chỉ không nhất thiết thắng người chờ đủ 1 cây. Và người chờ đủ 1 cây cũng không mặc định có lợi hơn chỉ vì họ mua được một lượng vàng lớn trong một lần.

Cách phù hợp hơn phụ thuộc vào nguồn tiền, mục tiêu nắm giữ và khả năng chịu biến động của mỗi người. Với khoản tiền tiết kiệm đều đặn hàng tháng, điều đáng quan tâm có thể không phải là “tháng sau vàng tăng hay giảm”, mà là cách nào giúp mình duy trì được việc tích lũy mà không phải chạy theo giá.