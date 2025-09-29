Rút sổ tiết kiệm 5 tỷ về quê xây nhà, mới sau 1 tháng, người đàn ông thừa nhận: Cuộc sống chưa bao giờ dễ thở như vậy

Ở thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), ông Lý, 46 tuổi, từng là trưởng phòng tại một công ty kinh doanh trong ngành vật liệu xây dựng. Gần 20 năm làm việc nơi đô thị phồn hoa, ông tích lũy được 1,5 triệu NDT (hơn 5 tỷ đồng) tiền tiết kiệm. Vào năm 2024, trước áp lực công việc căng thẳng, chi phí sinh hoạt đắt đỏ cùng nỗi nhớ quê nhà, ông đưa ra một quyết định bất ngờ: rút toàn bộ số tiền tiết kiệm, trở về quê xây nhà.

Nhiều bạn bè cho rằng ông liều lĩnh, nhất là khi đang có một công việc ổn định với mức thu nhập khá. “Họ bảo tôi dại, bỏ thành phố về quê thì sự nghiệp coi như chấm dứt. Nhưng tôi đã có quyết định và kế hoạch của riêng mình. Hơn nữa, tôi muốn sống một cuộc đời thoải mái hơn”, ông Lý chia sẻ.

Căn nhà mơ ước giữa làng quê

Với số tiền tích cóp, ông Lý về quê xây dựng một ngôi nhà ba tầng khang trang trên mảnh đất của gia đình. Ngôi nhà vừa hoàn thiện đã trở thành niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn của cả thôn xóm. “Ngày trước, mỗi lần về quê, tôi luôn áy náy vì cha mẹ già sống trong căn nhà cũ dột nát. Nay nhìn cha mẹ mỉm cười trong ngôi nhà mới, tôi cảm thấy mọi vất vả đều đáng giá”, ông nói.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nơi ở, ông còn dành một phần vốn để cải tạo khu vườn phía sau, trồng rau, cây ăn quả và một hồ nhỏ thả cá. “Ngày xưa, tôi từng mơ được sống trong khung cảnh sáng mở cửa ra là thấy cây xanh, chiều rảnh rỗi có thể bắt cá, hái rau. Giờ thì giấc mơ ấy đã thành hiện thực”, ông Lý hào hứng kể.

Chỉ sau 1 tháng kể từ khi chuyển hẳn cuộc sống về quê , ông Lý đã nhận thấy sự khác biệt rõ rệt. Ở thành phố, sáng nào ông cũng vội vã đến công ty, tối về mệt mỏi, cơm ăn qua loa, thời gian trò chuyện với vợ con hiếm hoi. Nay ở quê, mỗi sáng ông cùng cha mẹ ra vườn, chiều đi bộ quanh xóm, tối quây quần bên gia đình.

“Trước kia, tôi luôn có cảm giác mình đang chạy theo điều gì đó, không dừng lại được. Bây giờ thì ngược lại, tôi mới thực sự thở được. Cuộc sống chưa bao giờ dễ thở như vậy”, ông thừa nhận.

Kinh tế không còn là gánh nặng

Một trong những lo ngại lớn nhất khi về quê chính là kinh tế. Tuy nhiên, ông Lý cho biết chi phí sinh hoạt giảm xuống đáng kể, chỉ bằng 1/3 so với trước. Ngoài ra, ông còn tận dụng đất vườn để trồng rau sạch, nuôi gà vịt vừa cải thiện bữa ăn vừa có thêm thu nhập nhỏ.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành vật liệu xây dựng, ông cũng nhận được lời mời tư vấn thiết kế, thi công nhà ở cho người trong vùng. “Không cần quá nhiều hợp đồng, chỉ một vài dự án nhỏ cũng đủ cho tôi duy trì cuộc sống thoải mái. Quan trọng là tôi không còn bị áp lực doanh số hay cạnh tranh khốc liệt như ở thành phố nữa”, ông Lý cho biết.

Quyết định “rút hết tiền về quê” của ông Lý khiến nhiều người ban đầu bất ngờ. Nhưng sau khi chứng kiến cuộc sống mới của ông, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ. Một số bạn bè thậm chí còn tâm sự rằng họ cũng muốn tìm một lối sống chậm hơn, yên bình hơn thay vì cứ miệt mài ở thành phố.

Ông Lý tâm sự: “Tôi không khuyên ai cũng phải bỏ phố về quê, vì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tôi nhận ra rằng, tiền bạc nhiều đến đâu cũng không bù đắp nổi sức khỏe và thời gian bên gia đình. Với tôi, được sống gần cha mẹ, nhìn con cái lớn lên trong môi trường trong lành đã là hạnh phúc đủ đầy”.