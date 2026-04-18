Từ ngày 20/4 đến 26/4/2026, bánh xe thời vận lại xoay một vòng mới, mang theo những chuyển động khó đoán trong công việc, tiền bạc và các mối quan hệ. Kinh Dịch - bộ sách cổ ngàn năm tuổi từ lâu đã được xem như tấm bản đồ soi chiếu vận mệnh. Khi gắn mỗi con giáp với một quẻ riêng, chúng ta có thêm một góc nhìn thú vị để chuẩn bị tâm thế, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi, và quan trọng nhất là biết cơ hội đang ẩn ở ngóc ngách nào của tuần mới này.

Tuổi Tý: Quẻ Thủy Lôi Truân

Quẻ Truân nói về khởi đầu gian nan, như mầm cây chui khỏi đất. Tuần này tuổi Tý có thể gặp vài trở ngại nhỏ ở giai đoạn đầu, nhưng càng về cuối tuần mọi thứ càng thông. Tiền bạc vào chậm mà chắc, đừng sốt ruột đổi hướng giữa chừng.

Tuổi Sửu: Quẻ Địa Sơn Khiêm

Khiêm là khiêm nhường, cũng là quẻ cát lành hiếm có. Tuổi Sửu tuần này càng nhún nhường càng được lòng người, quý nhân xuất hiện từ chính những mối quan hệ tưởng đã nhạt. Có cơ hội hợp tác nhỏ mang về khoản thu ngoài dự tính.

Tuổi Dần: Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

Đại Tráng mang khí thế mạnh mẽ, như sấm vang giữa trời. Tuổi Dần có năng lượng dồi dào để bứt tốc, nhưng cần tránh hung hăng quá đà. Tài lộc đến từ sự quyết đoán đúng thời điểm, đặc biệt là đầu tuần và giữa tuần.

Tuổi Mão: Quẻ Phong Trạch Trung Phu

Trung Phu là lòng tin, sự thành thật giữa người với người. Tuần này tuổi Mão làm ăn bằng chữ tín sẽ thắng lớn. Một người bạn cũ hoặc đối tác lâu năm có thể mở ra cơ hội kiếm tiền mới, miễn là giữ đúng lời hứa.

Tuổi Thìn: Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu

Đại Hữu nghĩa là "có nhiều", quẻ của sự sung túc. Tuổi Thìn tuần này được Thần Tài chỉ đường khá rõ ràng, có thể là khoản hoa hồng, tiền thưởng, hoặc dự án chốt đơn bất ngờ. Đừng ngại mở rộng quan hệ, càng giao lưu càng có lộc.

Tuổi Tỵ: Quẻ Sơn Hỏa Bí

Bí là trang sức, là vẻ đẹp bên ngoài. Quẻ này nhắc tuổi Tỵ chú ý đến hình ảnh, cách trình bày, bởi tuần này người khác nhìn bạn qua vỏ trước khi nhìn vào ruột. Đầu tư cho diện mạo hoặc thương hiệu cá nhân lúc này rất đáng tiền.

Tuổi Ngọ: Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân

Đồng Nhân là cùng người, cùng chí hướng. Tuổi Ngọ tuần này hợp làm việc nhóm, tránh ôm đồm một mình. Quý nhân phù trợ rõ rệt, có thể là đồng nghiệp, có thể là người quen giới thiệu một mối làm ăn đáng giá.

Tuổi Mùi: Quẻ Trạch Thiên Quải

Quải mang nghĩa quyết đoán, dứt khoát cắt bỏ. Tuổi Mùi nên mạnh dạn dứt khỏi những khoản chi vô bổ, những mối quan hệ tiêu hao tiền bạc. Cắt được phần thừa, phần còn lại sẽ sinh sôi rất nhanh trong tuần.

Tuổi Thân: Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp

Phệ Hạp là cắn và hợp, tức là phải xử lý dứt điểm chuyện còn dang dở. Tuổi Thân tuần này nên giải quyết các khoản nợ cũ, hợp đồng lửng lơ. Khi gỡ xong nút thắt, dòng tiền sẽ chảy về trơn tru đến bất ngờ.

Tuổi Dậu: Quẻ Thủy Phong Tỉnh

Tỉnh là giếng nước, nguồn nuôi dưỡng không cạn. Tuổi Dậu tuần này có nguồn thu ổn định, lặng lẽ nhưng bền. Không phải trúng lớn một cú, mà là những khoản nhỏ đều đặn cộng dồn lại thành con số đáng kể.

Tuổi Tuất: Quẻ Lôi Hỏa Phong

Phong là dồi dào, thịnh vượng đỉnh cao nhưng cũng là lúc phải biết điểm dừng. Tuổi Tuất tuần này tài lộc hanh thông, song cần cẩn trọng tiêu hoang. Của đến cửa thì mừng, nhưng chớ vung tay để rồi phải tiếc.

Tuổi Hợi: Quẻ Địa Thiên Thái

Thái là hanh thông, trời đất giao hòa. Đây là một trong những quẻ đẹp nhất và tuổi Hợi chính là người được ưu ái tuần này. Mọi việc thuận buồm xuôi gió, đầu tư, xin việc, đàm phán đều dễ có kết quả tích cực. Tận dụng tốt sẽ có bước nhảy rõ rệt.

Tuần mới, mỗi quẻ là một lời nhắc, không phải bản án. Người khôn ngoan không đợi vận may rơi xuống mà biết đọc tín hiệu để chuẩn bị sẵn sàng. Khi thời đến, chỉ cần giơ tay là nắm được.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.