Nhiều du khách cho biết, điều khiến họ thích thú nhất là được trực tiếp xuống ruộng trải nghiệm cùng người dân địa phương. Giữa không gian trong lành, mát mẻ, du khách có thể đi chân trần trên bờ ruộng, chụp ảnh cùng đồng lúa đang thì con gái hay thử cấy lúa, bắt cá ruộng cùng bà con.