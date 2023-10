Rùng mình với cảnh tượng bên trong Jazzland: Công viên bỏ hoang suốt 18 năm sau thảm họa ở Mỹ khiến 1.833 người thiệt mạng

Là một công viên nằm ở New Orleans, Hoa , Jazzland được thành lập vào năm 2000 và là một trong những địa điểm vui chơi đáng chú ý tại khu vực này. Nhận thấy tiềm năng phát triển, vào năm 2002, Jazzland được công ty Six Flags mua lại và đầu tư số tiền lên tới 20 triệu đô la (khoảng 489 tỷ theo thời giá hiện nay) để nâng cấp công viên và mở cửa đón khách trở lại vào năm 2003.

Toàn cảnh trên cao của công viên Jazzland

Mặc dù được đầu tư số tiền khủng và nằm ở New Orrleans, thành phố lớn nhất thuộc tiểu bang Louisiana, nhưng thực chất nơi này lại nằm ở rìa thị trấn. Do vị trí không quá thuận tiện cho khách du lịch và người dân địa phương nên tình hình kinh doanh của công viên này được cho là không mấy khả quan. Do vậy, sau khi hoạt động cầm chừng và không thu lại được doanh thu như kỳ vọng, công viên này đã mở cửa lần cuối vào ngày 21/08/2005. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên do khiến Jazzland bị đóng cửa mãi mãi.

Khu vui chơi này đã trở thành đống hoang tàn sau nhiều năm bị bỏ hoang Thảm họa kinh hoàng

Theo đó, vào ngày 29/08/2005, 8 ngày sau khi công viên mở cửa lần cuối, cơn bão Katrina kinh hoàng đã đổ bộ vào khu vực Louisiana và phá hủy gần như toàn bộ khu này. Siêu bão được cho là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và khiến 1.833 người thiệt mạng, gây thiệt hại 125 tỷ USD.

Cơn bão Katrina nhấn chìm toàn bộ công viên giải trí khổng lồ Cơn thịnh nộ của Katrina đã để lại khung cảnh hoang tàn tại New Orleans và công viên giải trí Six Flags (hay Jackland) cũng không ngoại lệ. Do vị trí nằm gần Hồ Pontchartrain, Six Flags phải chịu số phận tàn khốc trong cơn bão khi gần như bị thủy triều nhấn chìm hoàn toàn và chịu cảnh ngập trong mực nước sâu 182cm trong hơn một tháng trời. Việc bị nhấn chìm trong nước nhiều ngày đã khiến hàng loạt các trò chơi bị hư hại nghiêm trọng Nước mưa không ngừng và nước mặn tràn vào từ bờ biển ứ đọng trong thời gian dài đã phá hủy 80% thiết bị và hàng loạt các trò chơi của công viên. Theo ghi chép, chỉ có duy nhất tàu lượn siêu tốc Batman là trò chơi thoát ra khỏi sự phá hủy của dòng nước nhờ nằm ở trên cao.

Sau khi thảm họa kinh hoàng xảy ra, Six Flags dự định sẽ mất tới 2 năm để thực hiện việc phục hồi công viên.

Do việc phục hồi quá tốn kém, công viên này đã hoàn toàn bị lãng quên

Tuy nhiên, số tiền phải chi trả cho quá trình sửa chữa được cho là quá tốn kém, do đó, Six Flags đã đàm phán với thành phố New Orleans để chấm dứt hợp đồng thuê 75 năm của họ. Kể từ đó, Jazzland đã rơi vào cảnh bỏ và dần trở thành một "công viên ma" bị ám ảnh bởi sự im lặng, chán nản và khung cảnh rùng rợn.

Khung cảnh vắng vẻ, rùng rợn bên trong công viên Jazzland sau nhiều năm bị bỏ hoang

Những đồ chơi bị thời gian bào mòn đến rỉ sét

Cảnh tượng u ám, tối tăm của Jazzland khiến không ít người rùng mình

