Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất, kinh doanh giò, chả trên địa bàn Hà Nội có sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất.

Ngày 18/01/2026, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cơ sở Yến Hiền có địa chỉ sản xuất và kinh doanh tại số 5B Nguyễn Thiện Thuật, phường Hoàn Kiếm.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện cơ sở đang sản xuất 3 tạ giò, chả có hàn the. Đây là phụ gia thực phẩm không nằm trong danh mục được quy định. Lực lượng lượng chức năng thu giữ 3 kg hàn the.

Chủ cơ sở khai nhận từ năm 2022 đã sản xuất giò, chả có cho hàn the với mục đích làm giòn và bảo quản giò, chả được lâu ngày, tránh ẩm mốc và ôi thiu. Cơ sở đã bán ra thị trường khoảng 300 tấn giò, chả có chứa hàn the, có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ người tiêu dùng.

Càng gần đến dịp Tết Nguyên đán 2026, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở nên nhức nhối khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Công an Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong dịp Tết.