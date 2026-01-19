Trong những ngày cao điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội Quản lý thị trường số 9 (TP Hồ Chí Minh) đã tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Qua kiểm tra, phát hiện và thu giữ tổng cộng hơn 18 tấn thịt bò vụn, lòng bò các loại không có hóa đơn chứng từ, không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng trị giá hàng hóa hơn 749 triệu đồng.

Thực hiện Công văn số 1269/CCQLTT-NVTH ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện chính trị năm 2026.

Ngày 14/1, Đoàn kiểm tra thuộc Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Đại diện Uỷ ban nhân dân phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất đối với một hộ kinh doanh thực phẩm.

Qua kiểm tra ban đầu, Đoàn kiểm tra đã phát hiện và thu giữ 17.461 kg lòng bò, 1.320 kg thịt bò không có hóa đơn chứng từ, không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 749 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Thịt bò và lòng bò được đựng trong những chiếc bao tải chất trong kho lạnh

Vấn nạn hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là thực phẩm ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, làm mất niềm tin thị trường và cạnh tranh không lành mạnh, với các hình thức vi phạm từ kinh doanh "ba không" (không nguồn gốc, không hóa đơn, không nhãn mác). Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là thực phẩm thường được sản xuất và tiêu thụ dưới dạng nhỏ lẻ, không có địa chỉ cố định hoặc chứa trong các nhà trọ, nhà ở, kho lạnh cho thuê khiến công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, môi trường kinh doanh và công tác quản lý nhà nước. Đấu tranh phòng chống sản xuất, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng và sự tham gia tích cực của toàn xã hội.

Ngoài việc tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất, phối hợp giữa các ngành cũng cần tổ chức các chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tác hại của việc sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Việc trang bị kiến thức cho người tiêu dùng sẽ giúp họ tự bảo vệ mình, cảnh giác với các sản phẩm giá rẻ bất thường, không có nhãn mác rõ ràng; đồng thời khuyến khích người tiêu dùng luôn ưu tiên mua hàng ở siêu thị, cửa hàng uy tín hoặc có chứng nhận an toàn thực phẩm.

Nhà nước xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm tập trung, đây sẽ là công cụ minh bạch hóa thông tin sản phẩm để người tiêu dùng có thể tự tra cứu, xác thực thông tin nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo kênh phản ánh hiệu quả để tham gia vào quá trình giám sát thị trường.

Đồng thời là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp ngành thực phẩm, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, năng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.