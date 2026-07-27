Rùng mình hình ảnh 1 ngày trước khi nam diễn viên showbiz tử vong tại nhà riêng

Công chúng châu Á hiện náo loạn trước thông tin nam diễn viên đình đám Vương Khải (tên thật là Vương Kiến Long, đóng phim Thiên Thần Tuyết) vừa đột ngột qua đời ở nhà riêng không rõ nguyên nhân. Tới sáng 27/7, nữ diễn viên Hạ Vũ Hòa đã hé lộ về những khoảnh khắc cuối đời của nam diễn viên họ Vương, khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn lòng. Được biết, Hạ Vũ Hòa là bạn diễn của Vương Khải trong bộ phim giờ vàng đình đám Bách Vị Nhân Sinh.

Mở đầu bài đăng trên trang cá nhân, Hạ Vũ Hòa thổ lộ rằng cho đến nay cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật về sự ra đi đột ngột của người bạn diễn thân thiết. Hạ Vũ Hòa tiết lộ, vào hôm 25/7 - đúng 1 ngày trước khi Vương Khải rời xa nhân thế, 2 người họ vẫn còn cười nói vui vẻ trên phim trường. Thậm chí sau khi hoàn thành buổi ghi hình, cô và tài tử họ Vương còn nói lời chào tạm biệt nhau, hẹn ngày mai gặp lại. Ấy vậy mà chỉ sau đó đúng 1 ngày, Hạ Vũ Hòa đã bàng hoàng nhận tin dữ về Vương Khải.

Đến nay, mỹ nhân họ Hạ vẫn chưa hết sững sờ và không tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt mình: “Hôm 25/7, tôi và anh Vương Khải vẫn còn cười đùa vui vẻ với nhau, vậy mà giờ đây bỗng nhiên anh ấy lại ra đi đột ngột... Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến khi định thần lại mới phát hiện ra, hóa ra con người chúng ta thực sự có thể đột ngột không bao giờ còn gặp lại nhau như vậy”.

Hạ Vũ Hòa sốc nặng khi hay tin Vương Khải đã qua đời. Ảnh: Line Today

Hạ Vũ Hòa cho biết thêm đã chủ động dậy thật sớm để học thuộc kịch bản vào sáng sớm 26/7, bởi vì ngày hôm đó có phân cảnh đối diễn vô cùng quan trọng giữa cô và Vương Khải. Nữ diễn viên đã luyện tập đi luyện tập lại kịch bản ở nhà và tập khóc rất nhiều lần, không ngờ khi đến phim trường, vừa mới chào các thành viên trong ekip xong thì bất ngờ nhận được tin Vương Khải đã qua đời.

Hạ Vũ Hòa nhớ lại, lúc đầu cô cứ nghĩ mọi người chỉ đang đùa mình, cho đến khi nhân viên xác nhận thông tin Vương Khải qua đời là sự thật, cô mới sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, không nói nên lời trong 1 lúc lâu.

Vài ngày trước sau khi quay 1 phân cảnh đầy cảm xúc, Vương Khải đã cố tình nán lại trên phim trường, đợi Hạ Vũ Hòa quay xong rồi liền chủ động ôm lấy cô khen ngợi nức nở: “Em giỏi lắm đấy” . Khi ấy, 2 người họ còn động viên, cỗ vũ lẫn nhau, mong chờ những phân cảnh quan trọng tiếp theo trong Bách Vị Nhân Sinh.

Hạ Vũ Hòa bày tỏ, lần hợp tác lần này đã giúp cô và Vương Khải càng thêm thân thiết, đồng thời cũng dành thời gian trò chuyện về rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ. Trên phim trường không chỉ bầu bạn tâm sự với nhau, 2 diễn viên còn lên lịch sau khi phim đóng máy sẽ cùng đi ăn.

Cuối bài đăng, Hạ Vũ Hòa không khỏi xót xa, nghẹn ngào, có đôi lời tâm sự với Vương Khải: “Dù phim sắp đóng máy rồi nhưng câu chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà... Phân cảnh quan trọng mà anh mong chờ chính là vào ngày 26/7, em đã học thuộc hết lời thoại rồi, thế mà anh lại không đến. Phân cảnh này vẫn chưa có đoạn kết, chúng ta vẫn còn 1 cái kết viên mãn chưa diễn xong mà, vậy sao anh lại tự mình rời đi trước như thế?”.

Những lời chia sẻ của Hạ Vũ Hòa khiến cho công chúng không cầm được nước mắt. Ảnh: Line Today

Trước đó, tờ 163 đưa tin, Vương Khải (tên thật là Vương Kiến Long) đã đột ngột qua đời ở nhà riêng không rõ nguyên nhân trong ngày 26/7. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 44, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Được biết, sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại căn hộ nơi Vương Khải sinh sống thuộc quận Đại An, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Tại đây, lực lượng chức năng xác định tài tử Thiên Thần Tuyết đã tử vong. Cảnh sát vẫn đang gấp rút tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thần màn ảnh.

Nam thần thanh xuân Vương Khải (tên thật là Vương Kiến Long) đột ngột qua đời chưa rõ nguyên nhân ở tuổi 44. Ảnh: 163

Thông tin Vương Khải qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp và người hâm mộ, bởi lẽ trước khi mất đúng 1 ngày, anh vẫn đi quay phim như thường lệ. Theo đó, vào ngày 25/7, Vương Khải vừa hoàn thành lịch quay và rời khỏi đoàn làm phim Bách Vị Nhân Sinh với trạng thái hoàn toàn bình thường. Thế nhưng tới ngày 26/7, anh được phát hiện trong tình trạng đã tử vong. Cùng ngày, đoàn làm phim vốn dĩ vẫn bố trí lịch quay bình thường cho Vương Khải, tuy nhiên, ngay trước giờ bắt đầu ghi hình thì đột ngột nhận được tin dữ về nam nghệ sĩ.

Hiện, ekip Bách Vị Nhân Sinh cho biết sẽ khẩn trương điều chỉnh lịch quay, đồng thời hỗ trợ gia đình Vương Khải lo liệu hậu sự. Phía đoàn phim cũng gửi lời tri ân dành cho nam diễn viên: “Cảm ơn Vương Khải vì tất cả những đóng góp của anh cho Bách Vị Nhân Sinh. Chúng tôi cũng hy vọng gia đình sẽ nén đau thương”.

1 ngày trước khi đột ngột qua đời, Vương Khải vẫn tham gia ghi hình bình thường. Ảnh: 163

Vương Khải sinh năm 1982, có tên thật là Vương Kiến Long, đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Anh từng tỏa sáng ở dòng phim thần tượng, trở thành chàng trai trong mộng của nhiều thiếu nữ nhờ vai nam phụ si tình, luôn âm thầm bảo vệ nữ chính trong bộ phim gây sốt 1 thời Hoa Oải Hương. Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đáng chú ý của màn ảnh Đài Loan (Trung Quốc) bao gồm Thiên Thần Tuyết, Vươn Tới Các Vì Sao, Tiệm Cầm Đồ Số 8,... Nhờ hàng loạt vai diễn ấn tượng, Vương Khải đã trở thành 1 gương mặt quen thuộc trong thời kỳ hoàng kim của dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc). Có giai đoạn, anh còn được mệnh danh là “bạn trai quốc dân”.

Năm 2011, anh chính thức đổi nghệ danh thành Vương Khải như hiện tại, và kể từ đó tới nay liên tục ghi dấu ấn qua các bộ phim khung giờ vàng ở thị trường Đài Loan (Trung Quốc), trong đó không thể không nhắc tới tác phẩm Bách Vị Nhân Sinh.