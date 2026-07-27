Cặp sao Vbiz công khai yêu nhau sau 10 năm bị đồn hẹn hò: Nhà gái đẹp nức tiếng, nhà trai là soái ca học đường

Sau gần 10 năm liên tục vướng nghi vấn hẹn hò nhưng chưa một lần lên tiếng xác nhận, Otis Đỗ Nhật Trường và Ribi Sachi cuối cùng cũng chính thức công khai chuyện tình cảm, khép lại hành trình dài được người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền". Động thái của cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội, bởi đây là lần đầu tiên cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau sau nhiều năm giữ kín đời tư.

Trên trang cá nhân, Otis đăng tải loạt ảnh sánh đôi cùng Ribi Sachi trong chuyến du lịch. Cả hai diện trang phục tông trắng đồng điệu, thoải mái tạo dáng giữa khung cảnh lãng mạn. Đặc biệt, nam diễn viên còn chia sẻ bức thư tay mà Ribi Sachi viết tặng anh nhân dịp sinh nhật. Trong thư, nữ diễn viên gọi Otis là "My Love" và bày tỏ: "Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em và khiến mọi thứ trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Em chúc anh luôn ngập tràn hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe và nhận được tất cả tình yêu mà anh xứng đáng có được. Yêu anh." Chi tiết này được xem như lời xác nhận rõ ràng nhất về mối quan hệ của cả hai sau nhiều năm chỉ dừng ở mức tin đồn.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Thực tế, Otis và Ribi Sachi đã bén duyên từ năm 2016 khi cùng đóng chính trong web drama Chàng Trai Của Em. Bộ phim kể câu chuyện tình yêu của những người trẻ với màu sắc hài hước, lãng mạn, trong đó cả hai vào vai một cặp đôi. Sự đẹp đôi, phản ứng hóa học tự nhiên cùng những màn tung hứng ăn ý trên màn ảnh đã giúp Otis và Ribi Sachi nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được khán giả FAPtv yêu thích nhất thời điểm đó.

Ảnh: NSX

Không chỉ trên phim, ngoài đời cả hai cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các buổi gặp gỡ bạn bè, du lịch và nhiều lần đăng tải những bức ảnh mang không khí lãng mạn. Chính vì vậy, nghi vấn "phim giả tình thật" bắt đầu xuất hiện từ cách đây gần một thập kỷ. Dù liên tục bị cư dân mạng "soi" loạt dấu hiệu hẹn hò, Otis và Ribi Sachi vẫn lựa chọn giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận chuyện yêu đương.

Ảnh: TikTok

Đến năm 2026, cặp đôi tiếp tục tái hợp trong web drama Cô Gái Của Anh. Sau 10 năm kể từ lần đầu đóng cặp, Otis và Ribi Sachi một lần nữa vào vai người yêu trên màn ảnh. Những phân cảnh tình cảm tự nhiên cùng sự ăn ý gần như không thay đổi khiến khán giả càng tin rằng cả hai đã thực sự nảy sinh tình cảm ngoài đời. Trong thời gian bộ phim phát hành, mạng xã hội liên tục lan truyền những "hint" như check-in cùng địa điểm, xuất hiện bên nhau trong các buổi gặp gỡ hay những tương tác đầy ẩn ý trên mạng xã hội, khiến tin đồn hẹn hò một lần nữa bùng nổ.

Ảnh: NSX

Otis (tên thật Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997) là diễn viên, người mẫu và nghệ sĩ đa năng được khán giả trẻ biết đến qua loạt web drama đình đám của FAP TV. Anh ghi dấu ấn với ngoại hình điển trai, nụ cười hiền cùng hình tượng "soái ca học đường" trong các dự án như Chàng Trai Của Em, Thanh Xuân Ký, Friendzone, Hoa Vương... Nhờ liên tục xuất hiện trong những sản phẩm đạt hàng triệu lượt xem, Otis nhanh chóng xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ trên nền tảng số.

Ảnh: FBNV

Bên cạnh diễn xuất, Otis từng lấn sân sang âm nhạc và phát hành một số sản phẩm riêng, dù chưa tạo được tiếng vang đáng kể. Đến năm 2024, anh tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, qua đó tiếp cận lượng khán giả rộng hơn và có dịp thể hiện khả năng ca hát, trình diễn trên sân khấu. Sau chương trình, Otis tiếp tục duy trì hoạt động ở cả lĩnh vực diễn xuất lẫn âm nhạc. Năm 2026, anh tái hợp Ribi Sachi trong web drama Cô Gái Của Anh và sau đó chính thức công khai chuyện tình cảm sau gần một thập kỷ vướng tin đồn hẹn hò, trở thành một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Ảnh: FBNV

Ribi Sachi (tên thật Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1990) được khán giả biết đến đầu tiên với vai trò người mẫu ảnh, sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng phong cách trong trẻo đặc trưng của thế hệ hot girl đời đầu. Trước khi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, cô theo học ngành Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Năm 2014, Ribi Sachi gia nhập FAP TV, nhanh chóng trở thành gương mặt nữ nổi bật của nhóm nhờ lối diễn xuất tự nhiên và ghi dấu ấn qua nhiều web drama, sitcom triệu lượt xem.

Ảnh: FBNV

Sau thành công cùng FAP TV, Ribi Sachi tiếp tục mở rộng hoạt động trong làng giải trí khi tham gia nhiều MV ca nhạc, chương trình truyền hình và các dự án phim trực tuyến. Bên cạnh diễn xuất, cô còn thử sức ở vai trò MC, KOL và nhà sáng tạo nội dung, đồng thời xây dựng lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội thông qua các hoạt động livestream và hợp tác quảng cáo. Đến năm 2026, Ribi Sachi tiếp tục nhận được sự quan tâm khi tái hợp Otis trong web drama Cô Gái Của Anh và sau đó chính thức công khai chuyện tình cảm với nam diễn viên sau gần 10 năm vướng tin đồn hẹn hò.

Ảnh: FBNV

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