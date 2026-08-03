Ngày 3/8, Chi cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 27/7, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an phường Mỹ Hào và Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông N.T.K tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào.

Tang vật lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Chi Cục QLTT tỉnh Hưng Yên

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 977,8 kg thịt lợn và các sản phẩm từ lợn được bảo quản trong các dụng cụ sơ sài, không bảo đảm điều kiện vệ sinh. Nhiều sản phẩm có dấu hiệu đổi màu, bốc mùi hôi, nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

Đáng chú ý, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên lấy 9 mẫu để kiểm nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm I, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I xác định 7/9 mẫu dương tính với vi rút Dịch tả lợn châu Phi.

Chủ cơ sở khai mua lợn yếu, lợn chết để sơ chế bán ra thị trường

Tiếp tục xác minh vụ việc vào ngày 29/7, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an phường Mỹ Hào, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực II làm rõ nguồn gốc số hàng hóa.

Lực lượng chức năng phát hiện 977,8 kg thịt lợn và các sản phẩm từ lợn được bảo quản trong các dụng cụ sơ sài, không bảo đảm điều kiện vệ sinh. Ảnh: Chi Cục QLTT tỉnh Hưng Yên

Ảnh: Chi Cục QLTT tỉnh Hưng Yên

Theo kết quả xác minh ban đầu, chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số thịt lợn và sản phẩm từ lợn được trực tiếp thu mua từ nhiều nguồn khác nhau. Khi giao dịch, người bán cho biết đây là lợn yếu hoặc lợn chết, nên được bán với giá thấp hơn thị trường.

Sau khi thu mua, số thịt này được đưa về cơ sở để sơ chế, pha lọc rồi bán ra thị trường phục vụ tiêu dùng.

Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả xét nghiệm, tài liệu thu thập được và ý kiến thống nhất của các cơ quan phối hợp, vụ việc được xác định có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trên cơ sở đó, Đội Quản lý thị trường số 9 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật đang tạm giữ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Theo ông Trần Thế Mạnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã chuyển 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định.

Theo Chi cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, kết quả này cho thấy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng trong công tác phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh.