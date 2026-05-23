Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, mới đây Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Phạm Thị H (phường Tân An).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh 3 tấn lòng lợn cùng 250kg lòng lợn sấy khô với tổng giá trị hàng hóa hơn 29 triệu đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ số lòng lợn nêu trên có dấu hiệu phân hủy, bị mốc, bốc mùi hôi , không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý và các điều kiện liên quan đến công tác thú y, an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra xác định cơ sở có hành vi vi phạm về kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc , xuất xứ.

Cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa tại cơ sở kinh doanh.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với hộ kinh doanh Phạm Thị H; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.

Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh Bắc Ninh cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; chỉ kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.