Sáng 16/5, một tài khoản Facebook có tên H.N. livestream phản ánh quầy bán thịt trên đường Nguyễn Hữu Thọ (cạnh chợ Đầm, phường Quy Nhơn, Gia Lai) nghi bán thịt lợn giả thịt bò. Những thông tin, diễn biến trong livestream nhanh chóng trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo nội dung clip, người mua sau khi chế biến phát hiện phần thịt có dấu hiệu bất thường, không giống thịt bò như thông thường. Người này cho biết khi nhúng vào nước nóng, miếng thịt chuyển dần sang màu trắng và xuất hiện mùi giống thịt lợn.

Vị khách nam phản ánh sự việc trên mạng xã hội là anh H.N. (trú phường Quy Nhơn, Gia Lai). Thông tin trên báo Lao Động, anh N. cho biết, sáng 16/5, vợ anh mua thịt bò về làm bữa sáng. Tuy nhiên, trong lúc chế biến và sử dụng, gia đình nhận thấy thịt có dấu hiệu bất thường, không giống thịt bò như thường dùng. Vợ chồng anh sau đó đã mang phần thịt chưa chế biến đến phản ánh với chủ quầy. Anh N. cho biết chủ quầy đã đề nghị trả lại tiền và xin không làm lớn chuyện.

"Tôi nghi đây là thịt heo được tẩm ướp để giả thịt bò bán kiếm lời. Nếu đúng sự thật thì hành vi này rất đáng lên án vì ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng, nhất là trẻ nhỏ", anh N. nói trên Lao Động.

Liên quan tới vụ việc trên, thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an phường phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra vụ việc người dân phản ánh nghi vấn một quầy bán thịt bò giả.