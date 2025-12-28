Trong một tập gần đây của chương trình Vũ Trụ Lấp Lánh Hãy Chú Ý , Huỳnh Hiểu Minh lần đầu xác nhận câu chuyện từng cứu Lưu Diệc Phi trong quá trình quay phim cách đây gần 20 năm. Chia sẻ của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, bởi đó là một ký ức hậu trường ít người biết của Thần Điêu Đại Hiệp.

Theo Huỳnh Hiểu Minh, sự việc xảy ra khi đoàn phim ghi hình tại thác nước ở Cửu Trại Câu (Tứ Xuyên). Trong lúc quay một cảnh gần mép thác, do địa hình trơn trượt và dòng nước chảy xiết, Lưu Diệc Phi bất ngờ bị nước cuốn đi. Ngay khi nhận ra tình huống nguy hiểm, Huỳnh Hiểu Minh đã lập tức lao xuống dòng nước lạnh để kéo bạn diễn trở lại bờ, tránh một tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.

Lưu Diệc Phi sau đó chia sẻ cô đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, toàn thân ướt sũng và mất bình tĩnh, phải nhờ các diễn viên khác liên tục trấn an. Với địa hình hiểm trở của khu vực thác nước, nếu không được kéo lên kịp thời, hậu quả có thể rất khó lường, đặc biệt khi thời điểm đó nữ diễn viên chỉ mới 17-18 tuổi.

Sohu cho biết chính biến cố này đã khiến Lưu Diệc Phi luôn giữ sự biết ơn sâu sắc với Huỳnh Hiểu Minh. Từ bạn diễn trên phim trường, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết và duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp suốt nhiều năm. Phiên bản Cô Cô - Dương Quá do họ thể hiện cũng nhờ đó mà để lại dấu ấn sâu đậm, trở thành một trong những cặp đôi kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Ở thời điểm hiện tại, cả hai đều là những nghệ sĩ hàng đầu tại Trung Quốc. Lưu Diệc Phi sở hữu khối tài sản đáng kể và không chịu áp lực phải làm việc dày đặc. Ba năm trở lại đây, cô tái xuất mảng truyền hình với loạt tác phẩm gây tiếng vang như Mộng Hoa Lục , Đi Đến Nơi Có Gió hay Câu Chuyện Hoa Hồng . Dù vậy, việc mang quốc tịch Mỹ vẫn là một rào cản lớn khiến nữ diễn viên gần như không có cơ hội cạnh tranh ở các giải thưởng diễn xuất trong nước.

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp diễn xuất mà còn được biết đến như một “đại gia” của giới giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên hiện sở hữu hơn 40 công ty hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ năm 2010, anh đã đầu tư vào ngành rượu vang, đưa nhiều nhà máy rượu nổi tiếng ra thị trường Trung Quốc đại lục và thu về khoảng 15 triệu NDT (56 tỷ đồng). Ngoài ra, Huỳnh Hiểu Minh còn kinh doanh sân golf, bệnh viện và nhiều ngành nghề khác. Theo Sohu, chỉ riêng các hoạt động đầu tư ngoài nghệ thuật đã giúp tài sản ròng của anh vượt mốc 100 triệu đô (khoảng 2.600 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Huỳnh Hiểu Minh còn là một Ảnh đế thực lực, từng giành nhiều giải thưởng danh giá như Kim Kê, Bách Hoa và Kim Tước.