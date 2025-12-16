Mỹ nhân Việt được khen đẹp hơn cả Lưu Diệc Phi và Baifern Pimchanok, chiếm hết may mắn trên đời nhưng vẫn thiếu 1 điều

Màn ảnh Việt từ lâu đã quen với những gương mặt gây tranh cãi về diễn xuất nhưng lại ghi điểm tuyệt đối nhờ ngoại hình nổi bật. Minh Trang là một trong những trường hợp như vậy: sở hữu nhan sắc được xem là lợi thế lớn, song hành trình chinh phục khán giả bằng năng lực nghề nghiệp của cô vẫn còn không ít chông chênh, gần như yếu điểm bị lu mờ bởi nhan sắc.

Minh Trang xinh là không còn gì để bàn cãi nhưng diễn xuất vẫn còn thiếu sót

Sinh năm 1995, Minh Trang từng là cái tên đình đám trong cộng đồng sinh viên nghệ thuật với danh xưng “hot girl Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội”. Cô sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, gương mặt hài hòa, làn da sáng và vóc dáng cao ráo. Nhan sắc của Minh Trang thậm chí từng được đặt lên bàn cân với nhiều mỹ nhân châu Á đình đám, trong đó có Lưu Diệc Phi và Baifern Pimchanok. Không ít ý kiến cho rằng, xét về tổng thể, cô còn mang nét hiện đại và sắc sảo hơn hai biểu tượng nhan sắc này.

Sở hữu lợi thế ngoại hình nổi bật, con đường sự nghiệp của Minh Trang vì thế cũng khởi đầu khá thuận lợi. Cô từng góp mặt trong các dự án phim giờ vàng của VTV, đáng chú ý là Tình Khúc Bạch Dương. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn đến khi Minh Trang quyết định Nam tiến, xuất hiện dày đặc trong các MV của loạt ca sĩ nổi tiếng, trước khi được giao những vai quan trọng trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Chọc Tức Vợ Yêu, Cây Táo Nở Hoa hay Yêu Trước Ngày Cưới.

Liên tục được trao cơ hội đảm nhận vai chính hoặc thứ chính, nhưng Minh Trang lại chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh để khiến khán giả thực sự công nhận năng lực diễn xuất. Qua từng dự án, nữ diễn viên có cải thiện nhất định về biểu cảm và cảm xúc, song điểm yếu lớn nhất vẫn nằm ở đài từ và cách thoại. Giọng nói đều đều, thiếu nhấn nhá khiến nhiều phân cảnh cảm xúc cao trào chưa chạm tới người xem, trở thành điều khiến khán giả thường xuyên phàn nàn.

Điểm sáng hiếm hoi trong các dự án gần đây của Minh Trang chính là phản ứng hóa học khá tốt với bạn diễn Song Luân. Sự ăn ý của cả hai trong Cây Táo Nở Hoa và Yêu Trước Ngày Cưới từng tạo hiệu ứng tích cực đến mức vướng không ít tin đồn “phim giả tình thật”.

Bản thân Minh Trang cũng không né tránh những hạn chế của mình. Cô từng thừa nhận cảm giác buồn và áp lực khi diễn xuất chưa đạt kỳ vọng, đồng thời chủ động đăng ký học thêm về đài từ và thanh nhạc để kiểm soát hơi thở tốt hơn. Nữ diễn viên cho biết cô gặp vấn đề về xoang và cổ họng, khiến giọng nói dễ bị nghẹt khi diễn những cảnh khóc, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng vai diễn.

Cô và Song Luân vướng không ít nghi vấn "phim giả tình thật"

Sở hữu nhan sắc được ví “ăn đứt” Lưu Diệc Phi và Baifern Pimchanok, lại liên tục nhận được sự ưu ái từ các đạo diễn và nhà sản xuất, Minh Trang rõ ràng đang nắm trong tay nhiều lợi thế mà không phải diễn viên trẻ nào cũng có được. Điều cô còn thiếu, có lẽ chỉ là một bước bứt phá đủ mạnh về diễn xuất, đặc biệt là đài từ, để biến lợi thế ngoại hình thành sự công nhận thực sự từ khán giả. Nếu làm được điều đó, Minh Trang hoàn toàn có thể trở thành một trong những mỹ nhân triển vọng của màn ảnh Việt trong thời gian tới.

Một số bình luận đáng chú ý của netizen:

- Minh Trang đúng kiểu nhìn là thấy điện ảnh liền, so với Lưu Diệc Phi cũng không quá.

- Đẹp thật nhưng coi phim vẫn hơi bị tụt mood vì giọng thoại, mong chị cải thiện.

- Chemistry với Song Luân đỉnh ghê, coi hai phim chung đều cuốn.

- Ít nhất là Trang biết mình yếu chỗ nào và chịu đi học thêm, vậy là đáng khen rồi.

- Trời cho mặt tiền quá xịn, giờ chỉ cần diễn xuất lên tay nữa là ok.

- Đẹp hơn Baifern hay Lưu Diệc Phi thì còn tùy gu, nhưng nhan sắc Minh Trang đúng là không có gì để chê.