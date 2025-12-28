Mới đây, MC đài CCTV Vương Tiểu Khiên đã gây chú ý khi chia sẻ về tình hình của cô con gái mới 11 tuổi. Nữ MC nghẹn ngào cho biết, con gái cô đang ở tuổi dậy thì nhưng lại ép cân quá mức vì đu trend "phải gầy mới đẹp".

Cô bé mắc căn bệnh căn bệnh ám ảnh ăn uống lành mạnh khi tuân theo chế độ ăn uống cực kỳ khắc nghiệt, chỉ ăn món luộc, gần như không tiêu thụ chất béo, tinh bột và rất hạn chế bổ sung protein. Kết quả, cơ thể của con gái Vương Tiểu Khiên bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực, không chỉ sút cân mà còn phải nằm viện vì nhịp tim lên tới hơn 120, bị chẩn đoán là tổn thương cơ tim.

MC Vương Tiểu Khiên bật khóc vì tình hình của ái nữ (Ảnh: 163).

Bản thân Vương Tiểu Khiên cho biết, đây là lần đầu tiên cô biết đến căn bệnh ám ảnh ăn uống lành mạnh. Đó là một kiểu bệnh tâm lý khi người ta chỉ ăn những món mà mình cho là lành mạnh, tự đặt ra cho mình kế hoạch ăn uống nghiêm ngặt và có dấu hiệu bồn chồn, lo âu khi không thể hoàn thành "KPI".

Theo các chuyên gia y tế, chứng ám ảnh ăn uống lành mạnh có thể dẫn tới việc dinh dưỡng không cân đối, khiến thể trọng giảm xuống, thiếu máu, hạ thấp khả năng miễn dịch và ảnh hưởng đến giao tiếp, công việc cũng như cuộc sống thường ngày.

Con gái Vương Tiểu Khiên tưởng cắt hẳn chất béo, tinh bột là tốt nhưng sự thực không phải như vậy (Ảnh: 163).

Được biết Vương Tiểu Khiên bắt đầu làm việc tại Đài Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (CCTV) từ năm 1996 và là gương mặt quen thuộc trong tuổi thơ của biết bao người. Cô kết hôn vào năm 1999 và đến năm 2014 mới đón con gái đầu lòng. Vương Tiểu Khiên rất yêu thương còn gái và thường xuyên đăng tải những video ngắn, chia sẻ cách nuôi dưỡng, tạo kết nối với con cái trên mạng xã hội.

Nữ MC từng tiết lộ con gái cô bị chứng thấp bé (hay còn gọi là bệnh lùn), phải tiêm hoocmon tăng trưởng suốt 1 năm mới cải thiện tình trạng. Chẳng ai ngờ được giờ đây, ái nữ nhà Vương Tiểu Khiên lại phải đối mặt với vấn đề sức khỏe mới. Vương Tiểu Khiên bật khóc nức nở, tự trách bản thân quá ích kỷ vì quá mải mê với công việc, chưa chăm sóc cho con đủ tốt. Cô cũng tự nhắc nhở bản thân phải sống chậm lại, dành nhiều thời gian hơn cho người nhà.

Nếu không bổ sung hoocmon tăng trưởng kịp thời, con gái Vương Tiểu Khiên có lẽ không bao giờ vượt được mức 1m50 (Ảnh: 163).

Ngay sau tiết lộ của nữ MC họ Vương, vụ việc này đã lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội, trở thành đề tài nóng được dân tình hết sức quan tâm. Phải biết rằng xu hưởng thẩm mỹ "phải gầy mới đẹp" đang là vấn đề nhức nhối ở đất nước tỷ dân, khiến nhiều tờ báo chính thống phải lên tiếng cảnh báo. Không ngờ một cô bé mới 11 tuổi như con gái Vương Tiểu Khiên đã phải lo lắng về vấn đề ngoại hình đến mức mắc phải bệnh tật thế này.

Nguồn: 163