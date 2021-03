Rừng hoa đào được giới trẻ “săn lùng” dịp 8/3

Dù Tết Nguyên đán đi qua đã khá lâu, song KDL Sun World Fansipan Legend vẫn thu hút đông đảo du khách đến du xuân, vãn cảnh, đặc biệt là các bạn trẻ. Điểm check in hot bậc nhất tại KDL là những cây hoa anh đào, đào rừng quý hiếm bung nở rực rỡ khắp khu du lịch.

Với sự đầu tư và chăm sóc tỉ mỉ của KDL, hơn 200 gốc anh đào quý đến từ Nhật Bản, 100 gốc anh đào Himalaya cùng 200 gốc đào rừng Hoàng Liên đã nở rộ tươi thắm, tạo nên khung cảnh đẹp tựa chốn Phù tang.

Hoa anh đào Nhật Bản là một trong những giống hoa quý hiếm nhất, đồng thời cũng mang vẻ đẹp kiêu sa, thuần khiết nhất với sắc hồng tươi xinh, dịu dàng như nàng thơ mùa xuân. Được vun trồng và chăm sóc tỉ mỉ, kỳ công từ cách đây 4 năm, hơn 200 cây anh đào Nhật Bản thuộc giống Kanhi Zakura màu hồng đậm đã bung nở từng chùm rực rỡ, tạo nên một không gian tưng bừng đầy sắc xuân ở khu vực ga đi cáp treo và gần tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa.

Những cây hoa đào bừng nở rạng rỡ giữa tiết trời ấm áp của mùa xuân và khung cảnh thần tiên của KDL Sun World Fansipan Legend tạo nên một bức tranh tuyệt sắc. Nhiều bạn trẻ đã không bỏ lỡ cơ hội diện trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản để check in với loài hoa của mùa xuân. "Nhân dịp 8/3, tôi đã cùng nhóm bạn lên đây chơi và vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp của rừng hoa đào tại KDL. Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy những cây hoa anh đào và đào rừng đẹp xuất sắc như thế này. Trước đây thấy bạn bè đi du lịch Nhật Bản chụp ảnh với rừng hoa anh đào, tôi cứ nghĩ không biết bao giờ mình mới có cơ hội như thế. Bây giờ thì không cần phải mơ ước nữa rồi, Fansipan đã đem cả trăm cây hoa anh đào đủ loại về đây, thật tuyệt vời"- chị Hồng Hạnh (Hà Nội) chia sẻ.

Nếu như hoa đào Nhật Bản mang vẻ đẹp dịu dàng thì hoa anh đào Himalaya lại chinh phục du khách bởi sắc hồng rực rỡ như muốn nhuộm thắm cả góc trời. Vốn là loài anh đào phân bố ở những vùng núi cao Đông Nam Á ở độ cao trên 1000m, trong đó có Fansipan, những cây hoa anh đào Himalaya quý hiếm tại rừng Hoàng Liên đã được các nhân viên cây xanh của KDL Sun World Fansipan Legend nhân giống và chăm sóc tỉ mỉ trong suốt 3 năm, để dựng nên một khu vườn hoa đào đẹp thần tiên ngay tại KDL.

Ẩn hiện trong sương mờ Sa Pa, 200 cây đào rừng cổ Tây Bắc đã tạo nên một khung cảnh không thể thơ mộng hơn nơi đỉnh thiêng nóc nhà Đông Dương. Sắc hồng đào phai thanh tao, thuần khiết dường như khiến đất trời Tây Bắc trở nên dịu dàng hơn, lãng mạn hơn.

"Con đường thổ cẩm Tây Bắc" rực rỡ mang hoạ tiết đặc trưng của văn hóa vùng cao càng lãng mạn hơn trong sắc hồng của những cây hoa anh đào, đào rừng tuyệt đẹp. Đây cũng là một trong những điểm check in hot bậc nhất tại Sun World Fansipan Legend kể từ Tết Nguyên đán đến nay.

Không chỉ có hoa anh đào, Sun World Fansipan Legend còn khiến du khách say mê với hành trình khám phá Tây Bắc với vô vàn điều lý thú khác. Được dạo bước cùng người thương giữa quần thể kiến trúc tâm linh kỳ vĩ giữa đỉnh thiêng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất trời Tây Bắc từ trên cao hay an yên vãn cảnh, cầu an cho bản thân và gia đình trong dịp đầu năm mới, đó chẳng phải là hành trình đáng nhớ và đáng để trải nghiệm trong dịp đầu năm mới hay sao?