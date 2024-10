Tội ác của Diddy tiếp tục bị phơi bày ra ánh sáng khi các nạn nhân liên tục lên tiếng tố cáo, vạch trần thủ đoạn gây án tình dục kinh hoàng của ông trùm này. Theo tờ Page Six, trong hồ sơ đệ trình toàn án vào ngày 28/10 (giờ địa phương), người tố cáo John Doe (tên đã được thay thế) cáo buộc Diddy chuốc thuốc mê và cưỡng hiếp anh khi mới 10 tuổi.

Theo người tố cáo, vụ việc xảy ra vào năm 2005. Lúc đó, nạn nhân được bố mẹ đưa đến New York (Mỹ) để tham gia buổi thử giọng do công ty của Diddy tổ chức. Nguyên đơn đã gặp Diddy tại khách sạn ở khu vực Madison Square Garden. Sau khi rap 1 số bài cho Diddy nghe, nạn nhân được hỏi rằng có muốn trở thành ngôi sao hay không. Theo người tố cáo, chính cái gật đầu của anh đã dẫn đến bi kịch gây ám ảnh cả đời.

Diddy lợi dụng giấc mơ nổi tiếng của các đứa trẻ để gây án cưỡng hiếp, bằng cách tổ chức các buổi thử giọng.

Nạn nhân cho biết anh nhiều khả năng đã uống phải lon nước có pha GHB (thuốc mê hiếp dâm) hoặc thuốc lắc. "Năm đó, Diddy đã nói với tôi rằng: 'Đôi khi con phải làm 1 số việc mà con không muốn làm để có được hào quang'. Sau đó, người trong ekip của hắn ta đưa cho tôi 1 lon soda. Sau khi uống, tôi cảm thấy rất khó chịu và dần không còn biết chuyện gì đã xảy ra", nạn nhân viết trong tài liệu tố tụng.

Nguyên đơn sau đó được cho là đã ngất đi, và khẳng định khi tỉnh dậy anh thấy quần của mình đã bị cởi bỏ toàn bộ. John Doe khai rằng anh cảm thấy uể oải và khóc gọi bố mẹ. Trong khi Diddy tỏ vẻ dừng dưng, đe dọa sẽ làm hại bố mẹ John Doe nếu anh dám kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra tại buổi thử giọng kín. Do chỉ mới là cậu bé 10 tuổi vào thời điểm đó và cũng không đủ dũng khí để chống lại Diddy, John Doe đã giữ im lặng để bố mẹ không phải gặp rắc rối và nguy hiểm.

Lời khai của nạn nhân gây rúng động dư luận. Quá trình gây án xâm hại tình dục của ông trùm không hề đơn độc, có sự tiếp tay của các nhân viên. Công chúng đặt câu hỏi không biết có bao nhiêu trẻ vị thành niên đã bị Diddy giở thủ đoạn xâm hại cưỡng hiếp trong các buổi thử giọng.

Nạn nhân cho biết đã bị ông trùm chuốc thuốc mê đến bất tỉnh để thực hiện tội ác tình dục. Sau khi gây án, Diddy còn đe dọa để buộc nạn nhân phải giữ im lặng.

Trước cáo buộc xâm hại nạn nhân 10 tuổi, người đại diện Diddy kịch liệt phủ nhận. Luật sư của nam rapper tai tiếng cho biết: "Luật sư đứng sau vụ kiện này là ông Tony Buzbee. Ông ta quan tâm đến sự chú ý của giới truyền thông hơn là sự thật. Điều đó thể hiện rõ qua việc ông ta liên tục xuất hiện trên báo chí cáo buộc thân chủ của tôi bằng những tuyên bố vô lý, không đứng sự thật".

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa truy tố diễn ra vào ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

1 tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành". Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Những bữa tiệc trắng khét tiếng của ông trùm Diddy ẩn chứa nhiều tội ác tình dục.

Đã có hơn 120 nạn nhân lên tiếng nhưng Diddy vẫn chối tội. Nam rapper 3 lần nộp đơn xin tại ngoại nhưng đều bị từ chối. Danh sách tội ác của ông trùm làng nhạc hip-hop Diddy vẫn chưa dừng lại. Luật sư vừa nộp ít nhất 5 đơn kiện dân sự mới chống lại nam rapper tai tiếng tại Tòa án quận phía Nam New York, Mỹ. Mặc dù tên nguyên đơn không được nêu, nhưng họ được tiết lộ là 2 đàn ông và 3 phụ nữ. Trong đó, Diddy bị cáo buộc gây ra vụ cưỡng hiếp liên hoàn đối với 1 doanh nhân, 1 huấn luyện viên cá nhân, 1 nhạc sĩ mới 17 tuổi và 1 ca sĩ trẻ chỉ trong năm 2022.

Đáng chú ý, loạt đơn kiện mới hướng đến Diddy có nhiều nạn nhân là trẻ vị thành niên. Ngoài nạn nhân 10 tuổi nói trên, Diddy còn bị tố đã hiếp dâm 1 bé gái 13 tuổi sau bữa tiệc ở lễ trao giải VMAs năm 2000. Vụ việc gây sốc vì có dính líu đến 2 nghệ sĩ khác ở Hollywood. Trong hồ sơ đệ trình có 19 trang gửi lên tòa án, Jane Doe (tên đã được thay thế), hiện 37 tuổi, nói rằng vụ việc xảy ra sau khi cô vào phòng ngủ để nằm vì cảm thấy đau đầu và choáng váng do uống rượu trong bữa tiệc ngày 7/9/2000. Theo nạn nhân, Diddy đã cùng với 2 người nổi tiếng gồm 1 nam, 1 nữ bước vào phòng với ánh mắt điên cuồng và cưỡng ép cô phục vụ tình dục.

Ngày 10/10 vừa qua, Diddy xuất hiện trong phiên tòa điều trần công khai đầu tiên. Anh gây phẫn nộ với hành động hôn gió, vẫy tay chào người thân vui vẻ trên tòa. Tại phiên điều trần vừa qua, Diddy không lên tiếng nhưng ủy quyền cho luật sư kiện chính phủ làm rò rỉ video anh hành hung bạn gái cũ cho truyền thông. Phiên tòa xét xử ông trùm nhạc rap sẽ diễn ra ngày 5/5/2025.

Diddy đang bị giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan, New York chờ ngày hầu tòa vào tháng 5 năm sau.

Nguồn: Page Six