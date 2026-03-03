Ru9 chính thức ra mắt gối công thái học thế hệ mới: Tái định nghĩa chuẩn mực nâng đỡ

Ru9 - Hành trình từ giấc ngủ tiêu chuẩn đến trải nghiệm cá nhân hóa

Được biết đến là thương hiệu tiên phong ứng dụng chất liệu foam cao cấp vào giấc ngủ tại Việt Nam, Ru9 đã khẳng định vị thế qua những dòng nệm đạt chuẩn quốc tế. Bước sang năm mới, với mục tiêu giấc ngủ không dừng lại ở "ngon" mà phải là "phục hồi", Ru9 chính thức gia nhập đường đua phụ kiện công thái học. Dòng gối Align chính là phát súng đầu tiên, hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc từng điểm chạm trên cơ thể người dùng.

Chiếc gối đến từ những phản ánh thực tế: Đau mỏi cổ vai gáy không còn là điều hiển nhiên

Mỗi buổi sáng thức dậy với cái cổ cứng đờ và đôi vai trĩu nặng, bạn có bao giờ tự hỏi: "Tại sao mình đã ngủ đủ giấc nhưng vẫn cảm thấy kiệt sức?"

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của "Cúi" - cúi xuống màn hình điện thoại, cúi đầu trước máy tính hàng giờ liền. Cột sống cổ của chúng ta đang phải gánh chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết, và những chiếc gối thông thường - vốn chỉ được thiết kế để kê "đầu" chứ không phải để nâng đỡ "cổ" – đang vô tình khiến tình trạng này tệ hơn.

Bạn có biết, phần lớn những cơn đau mỏi cổ vai gáy dai dẳng không phải do áp lực ban ngày, mà là do cột sống cổ bị đặt sai vị trí suốt nhiều giờ khi ngủ? Cộng thêm cảm giác nóng bí, đổ mồ hôi vùng đầu làm gián đoạn giấc ngủ sâu, đó là những vấn đề cốt lõi mà Ru9 quyết tâm giải quyết.

Và khi đau mỏi cổ vai, nghĩ ngay đến gối công thái học? Thế nhưng, đa số sản phẩm trên thị trường chỉ dừng lại ở việc mô phỏng vẻ ngoài "lượn sóng" thiếu đi sự thấu hiểu về nhân trắc học. Một chiếc gối không khớp với cấu trúc xương hay thói quen xoay trở sẽ chỉ khiến tình trạng tồi tệ hơn.

Mục tiêu về gối Align bắt nguồn từ mong muốn tạo ra những giải pháp vừa nâng đỡ chính xác theo cấu trúc xương, vừa mang lại sự thông thoáng tuyệt đối, giúp mọi nỗ lực nghỉ ngơi đều đạt hiệu quả phục hồi hoàn toàn.

Gối Align: Nghệ thuật thư giãn và kỹ thuật nâng đỡ chuyên biệt

Gối Align là lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa độ êm ái tinh tế và khả năng nâng đỡ vững chãi. Điểm đột phá nằm ở cấu trúc Tri-layer với 3 tầng foam phối hợp thông minh, tạo nên hệ thống chăm sóc giấc ngủ chuyên biệt. Tầng trên cùng ôm sát vùng đầu, tầng giữa nâng đỡ theo đường cong sinh lý của cổ, trong khi tầng đáy đóng vai trò nền tảng chắc chắn, ngăn chặn hoàn toàn tình trạng gối bị lún sâu gây mỏi cổ sau khi ngủ dậy.

Nhờ thiết kế chuẩn đường cong giải phẫu học, gối Align giúp điền đầy hoàn hảo vào vùng hõm gáy ngay khi đặt đầu xuống gối. Dù bạn có thói quen nằm ngửa hay nằm nghiêng, sản phẩm vẫn đảm bảo cột sống cổ luôn được giữ thẳng hàng tự nhiên.

Sản phẩm sở hữu kích thước rộng tới 70cm, tối ưu cho việc lăn trở thoải mái. Thiết kế chuẩn đường cong giải phẫu học giúp điền đầy hõm gáy ngay khi nằm.

Đặc biệt, áo gối IceFlow™ giúp giảm nhiệt độ vùng đầu lên tới 2 độ C. Công nghệ này tản nhiệt nhanh, cực kỳ phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Khởi đầu năm mới bằng sự nghỉ ngơi xứng đáng

Việc ra mắt Dòng Gối Công Thái Học Align không chỉ làm phong phú thêm hệ sinh thái sản phẩm của Ru9 mà còn khẳng định cam kết của thương hiệu - Mọi chi tiết trong phòng ngủ đều phải phục vụ cho sức khỏe bền vững.

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, hãy để Ru9 giúp bạn gác lại mọi âu lo bằng một giấc ngủ phục hồi chuẩn mực. Một chiếc gối tốt không chỉ giúp bạn ngủ ngon tối nay, mà còn là sự đầu tư cho một cơ thể tràn đầy năng lượng vào sáng mai.

Đừng bỏ lỡ cơ hội 'nâng cấp' giấc ngủ vào ngày 03/03/2026. Chiếc gối Công Thái Học Align đã sẵn sàng chờ đón bạn tại hệ thống cửa hàng Ru9 Hà Nội và TP.HCM!

Liên hệ Ru9 ngay để biết thêm thông tin chi tiết!

Website: https://ru9.vn/

Hotline: 1900 63 63 21 - 0867770969

Showroom HCM 1: Toà B2 Sarimi, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP.HCM

Showroom HCM 2: 283A Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM

Showroom Hà Nội: 228 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội