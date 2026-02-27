Khởi động chương trình tìm kiếm sáng kiến phát triển bền vững cho cộng đồng

Đây là chương trình thường niên toàn cầu do LG phối hợp cùng tổ chức phi chính phủ Korea Food for the Hungry International (KFHI) thực hiện tại nhiều quốc gia.

Phát biểu về chương trình, ông Song Ikhwan – Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: “‘Đại sứ Cộng đồng LG’ mùa đầu tiên đã mang đến những kết quả tích cực, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam. Đây cũng là cách LG hiện thực hóa tầm nhìn ‘Better Life for All – Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người’ và cam kết ‘Life’s Good’ mà chúng tôi theo đuổi trong suốt thời gian thành lập và phát triển tại Việt Nam”.

Tại Thanh Hóa, dự án “Ươm mầm xanh – Gieo mật ngọt” được triển khai tại Vườn Quốc gia Bến En với hoạt động trồng 600 cây Lim xanh và trao tặng 100 nhà nuôi ong cho người dân địa phương

Năm 2026, “Đại sứ Cộng đồng LG” tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn những sáng kiến có khả năng tạo ra tác động thực chất tại địa phương, tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm gắn liền với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc gồm: Xóa nghèo, Giáo dục có chất lượng và Hành động vì khí hậu.

Các đề xuất tham gia cần xác định rõ vấn đề xã hội đang tồn tại, xây dựng mục tiêu và kết quả kỳ vọng cụ thể, đồng thời thể hiện kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Hội đồng đánh giá sẽ xem xét toàn diện dự án dựa trên mức độ cấp thiết của vấn đề, tính hiệu quả và khả thi của phương án thực hiện, sự hợp lý trong phân bổ ngân sách, mức độ cụ thể của kế hoạch hành động cũng như năng lực quản lý và theo dõi tiến độ nhằm đảm bảo tính minh bạch và bền vững trong suốt quá trình triển khai. Các đề xuất xuất sắc có cơ hội nhận được hỗ trợ tài chính lên đến 300 triệu đồng, tùy theo quy mô, tính khả thi và tác động dự kiến của dự án.

Triển khai lần đầu tại Việt Nam vào năm 2025, nhân dịp LG kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG” đã lựa chọn và thực hiện ba dự án tiêu biểu tại Thanh Hóa, Lạng Sơn và Bắc Ninh, tập trung vào các lĩnh vực môi trường, giáo dục và phát triển thể chất cho trẻ em.

Tại Thanh Hóa, dự án “Ươm mầm xanh – Gieo mật ngọt” được triển khai tại Vườn Quốc gia Bến En với hoạt động trồng 600 cây Lim xanh và trao tặng 100 nhà nuôi ong cho người dân địa phương, góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng và tạo sinh kế bền vững. Tại Lạng Sơn, dự án “Ươm mầm tri thức” tại Trường Tiểu học Lợi Bác đã nâng cấp thư viện và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao. Trong khi đó, tại Bắc Ninh, dự án “Hạt giống tài năng” tại Trường Tiểu học Bảo Đài đã hoàn thiện một sân bóng hiện đại và an toàn cho gần 1.000 học sinh, góp phần thúc đẩy rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện. Ba dự án, ba cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng chung một mục tiêu: góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tại địa phương, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và cam kết phát triển bền vững mà LG theo đuổi tại Việt Nam.

Tiếp nối những kết quả tích cực của năm trước, “Đại sứ Cộng đồng LG” mùa 2 được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều ý tưởng sáng tạo, chung tay cùng cộng đồng kiến tạo một tương lai bền vững hơn.

Chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG 2026” gồm các giai đoạn chính: Nhận đơn đăng ký: Từ ngày 26/02/2026 đến hết ngày 15/03/2026 (theo thời gian ghi nhận trên hệ thống) - Thông báo kết quả: 31/03/2026 - Triển khai dự án: Tháng 5 - Tháng 9/2026 - Thực hiện kiểm toán và báo cáo kết thúc dự án: Tháng 9 - tháng 10/2026.