Ảnh: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1

Những ngày gần đây, số trẻ mắc virus hợp bào hô hấp (RSV) đến khám và điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 có xu hướng gia tăng. Theo thông tin từ bệnh viện, Khoa Nội nhi Hô hấp tiếp nhận gần 30 bệnh nhi nhiễm RSV mỗi ngày.

RSV thường khởi phát với các triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt nhẹ, dễ nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, ở trẻ sơ sinh, trẻ sinh non, trẻ nhỏ và trẻ có bệnh lý nền, bệnh có thể tiến triển thành viêm tiểu phế quản, viêm phổi, thậm chí suy hô hấp.

Cha mẹ cần theo dõi nhịp thở, khả năng bú, ăn uống và mức độ tỉnh táo của trẻ. Khi trẻ có biểu hiện thở nhanh, khó thở, rút lõm lồng ngực, tím tái, bú kém hoặc li bì, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Để phòng bệnh, gia đình cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt trẻ hay tiếp xúc; hạn chế cho trẻ tiếp xúc gần với người có triệu chứng hô hấp, giữ môi trường sống thông thoáng và tránh khói thuốc lá.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu RSV được sử dụng thường quy cho mọi trường hợp; việc điều trị chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ và theo dõi diễn biến bệnh. Cha mẹ có thể trao đổi với nhân viên y tế về các biện pháp dự phòng RSV phù hợp với độ tuổi và nguy cơ của trẻ.