Royal School giúp phụ huynh “bớt âu lo” với chương trình ưu đãi trả góp học phí 0% lãi suất

Mong muốn được đồng hành và chia sẻ cùng gia đình trong quá trình "chinh phục tri thức" của các con, Royal School đã áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho Phụ huynh.

Đầu tư tương lai – Không ngại học phí

Theo đó, tại Royal School, để thanh toán học phí linh hoạt và thuận tiện mà không cần lo lắng về tài chính, phụ huynh có thể tham gia chương trình ưu đãi trả góp học phí qua thẻ tín dụng Sacombank. Chương trình là nỗ lực của cả Sacombank và Royal School nhằm đem đến cho phụ huynh sự an tâm về tài chính, giải quyết những mối lo về học phí khi con học tập trong môi trường quốc tế.

Chương trình liên kết giữa Sacombank và Royal School hỗ trợ phụ huynh thanh toán học phí tiện lợi

Theo đó, trong năm học 2022 - 2023, Royal School triển khai chính sách ưu đãi đặc biệt cho phụ huynh với lãi suất trả góp 0% khi đóng học phí trọn năm qua thẻ tín dụng của Sacombank. Đơn vị cung cấp thẻ cho phụ huynh sẽ là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tại chi nhánh Quận 11 – Phòng Giao dịch Lữ Gia. Chương trình sẽ được áp dụng cho tất cả Phụ huynh hiện hữu và Phụ huynh mới trong năm học 2022 - 2023 tại các cơ sở thuộc hệ thống Royal School.

Với thủ tục đơn giản và nhiều ưu đãi hấp dẫn: Không cần tài sản đảm bảo, Không cần chứng minh thu nhập (đối với phụ huynh hiện hữu của Trường), Trả góp lãi suất 0% qua thẻ tín dụng thời hạn 12 tháng với phí chuyển đổi chỉ 4.2%/năm, phụ huynh dễ dàng giải quyết những lo toan về tài chính và hoàn thành học phí cho con linh hoạt, thuận tiện.

Đội ngũ tư vấn viên của trường luôn sẵn sàng để hỗ trợ phụ huynh

Cùng với đó, nếu sở hữu chiếc thẻ tín dụng từ chương trình liên kết giữa Royal School và Sacombank, phụ huynh còn được hưởng nhiều ưu đãi theo từng thời điểm khi ngân hàng ra mắt các chương trình ưu đãi cho khách hàng.

Quyết định đồng hành cùng Sacombank trong năm học này, TS. Mai Đức Thắng (Hiệu trưởng Nhà trường) cho biết: "Chủ trương của trường là luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh gắn bó lâu dài, tiếp cận với nền giáo dục song ngữ tiến bộ. Và chương trình lần này là kế hoạch để giúp phụ huynh và các em an tâm hơn khi gắn bó với trường".

Chương trình hỗ trợ học phí giúp nhiều học sinh có cơ hội gắn bó lâu dài với môi trường giáo dục quốc tế

Nhận nhiều ưu đãi trong năm học mới

Royal School là thành viên thuộc Hệ thống Giáo dục HUTECH (HUTECH Education), đào tạo liên cấp từ Mầm non đến Tiểu học, Trung học theo chương trình tiếng Anh Quốc tế Cambridge.

Môi trường giáo dục an toàn, chất lượng luôn là điểm mạnh tại Royal School

Năm học 2022 - 2023, ngoài áp dụng chương trình ưu đãi học phí chương trình ưu đãi trả góp học phí 0% lãi suất với thẻ tín dụng Sacombank, Royal School còn dành tặng nhiều chương trình ưu đãi cho học sinh đăng ký học tại trường. Cụ thể, Royal School Phú Mỹ Hưng dành tặng 01 tuần học thử miễn phí cho cấp học Mầm non và ưu đãi 15% học phí khi đăng ký trước 31/5 cho học sinh từ lớp 1 - 12. Tại cơ sở Royal School Phú Lâm, Nhà trường dành tặng mức ưu đãi 30% học phí đối với khối Mầm non trong suốt thời gian các bé học tập bậc mầm non và ưu đãi 30% học phí trong 5 năm liên tục đối với học sinh lớp 1 - 12 khi đăng ký ghi danh trước 30/6.



Tin rằng với chính sách ưu đãi học phí vượt trội cùng phương thức thanh toán mới tiện dụng, Royal School sẽ đồng hành cùng Quý phụ huynh để giảm bớt lo âu tài chính trong những năm học kế tiếp của các em học sinh.

Quý Phụ huynh quan tâm có thể tham khảo thêm thông tin tại phòng Tư vấn Tuyển sinh - Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School): Cơ sở Phú Mỹ Hưng: 08 Đặng Đại Độ, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM · Điện thoại: (028) 54.118.118 - (028) 71.007.878 · Email: royal@royal.edu.vn Cơ sở Phú Lâm: 02 đường 2D, phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM · Hotline: (028) 71.016.669

https://afamily.vn/royal-school-giup-phu-huynh-bot-au-lo-voi-chuong-trinh-uu-dai-tra-gop-hoc-phi-0-lai-suat-20220528122612171.chn