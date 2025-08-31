Chưa hết 2025, Rosé (BLACKPINK) đã kiếm hơn 200 tỷ từ YouTube

Mới đây, trang Forbes Korea đã gây chú ý khi hé lộ bảng xếp hạng "Những Youtuber hàng đầu Hàn Quốc năm 2025". Trong đó, Rosé - thành viên nhóm nhạc nữ đình đám BLACKPINK đã chiếm ngôi đầu bảng với mức doanh thu đáng kinh ngạc, hơn 11,2 tỷ won (209 tỷ đồng). Được biết, trang cá nhân của "nữ hoàng Youtube" có 18,1 triệu người đăng ký và đã thu được con số cực khủng 3,6 tỷ lượt xem trên tổng số 86 video.

Để đạt được thành tích cực khủng này, không thể không thể tới ca khúc Apartment (viết tắt là APT.) do Rosé và Bruno Mars hợp tác sản xuất đã làm mưa làm gió trên toàn cầu năm ngoái. Đây là ca khúc Kpop đạt mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất trong năm 2024 và mang về kỷ lục Perfect All-Kill tại Hàn, cho thấy con đường solo thành công rực rỡ của cô gái nhà BLACKPINK.

Hiện APT. đã đạt tới hơn 1,9 tỉ lượt xem trên YouTube trong thời gian thần tốc chỉ sau những siêu hit toàn cầu như Despacito (Luis Fonsi), Shape of You (Ed Sheeran) và Girls Like You (Maroon 5 ft. Cardi B). Đây cũng là 1 kỷ lục vô tiền khoáng hậu cho ngôi sao solo Kpop.

Không chỉ vậy, tại Mỹ, APT. đã lọt vào vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100 và duy trì thứ hạng này suốt 41 tuần liên tiếp. Có thể nói Rosé đã phá vỡ mọi giới hạn, trở thành nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên làm được điều này. Ngoài ra, tác phẩm của người đẹp BLACKPINK còn chiếm giữ #1 Spotify, Apple Music, càn quét cả thế giới.

Theo phân tích của KBS JOY, ca khúc này có giá trị thương mại cực kỳ đáng nể: "Chỉ 2 tuần sau khi APT. ra mắt, doanh thu từ việc phát trực tuyến đã đạt tới 13,3 tỷ won (252,3 tỷ đồng)".

Bên cạnh con đường solo đang "sáng cửa", Rosé còn gặt hái thành công với nhóm nhạc của mình. Hiện tại, kênh Youtube của BLAKPINK đang có 96,8 triệu người đăng ký và tổng cộng 38,8 tỷ lượt xem, phá vỡ kỷ lục toàn cầu. Số tiền mà nhóm nhạc Kpop này thu được từ Youtube hàng năm dự đoán lên tới 8,12 tỷ won (154 tỷ đồng).

Hiện tại, BLACKPINK đang tổ chức tour diễn thế giới lần 3 có tên DEADLINE để mở rộng sức ảnh hưởng toàn cầu. Sự kiện này sẽ được kéo dài đến tháng 1 năm sau với những điểm đến ở nước Mỹ, Châu Âu, góp phần củng cố vị trí nhóm nhạc nữ số 1 thế giới của "gà cưng" nhà YG.

Nguồn: baijiahao