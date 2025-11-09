Rời Hà Nội về làng chài Phú Yên, cô gái 25 tuổi biến nhà thuê 2,1 triệu thành tổ ấm đẹp hơn cả resort

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, có những người trẻ chọn cho mình một lối rẽ khác, chậm lại lắng nghe bản thân và tìm kiếm bình yên nơi xa thành phố. Thu Phương, cô gái 25 tuổi đến từ Hà Nội (sở hữu kênh TikTok @bito99 với hơn 170 nghìn lượt thích), là một trong số đó. Cô quyết định rời bỏ phố thị hoa lệ để về sống ở làng Lò, một làng chài ven biển yên ả thuộc tỉnh Phú Yên.

Từ ngày chuyển về làng chài sinh sống, cuộc sống của Phương gắn liền với tiếng sóng vỗ rì rào, những tiếng gọi nhau í ới của ngư dân mỗi buổi sớm ra khơi, và khoảnh khắc trẻ con chạy nhảy, nô đùa cùng sóng biển... Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những đoạn clip ngắn ghi lại đời sống nơi đây, những thước phim giản dị, chân thật mà đong đầy hơi thở bình yên của biển cả.

Phương chia sẻ, nếu thuê homestay thì cũng mất đến 7-10 triệu/tháng. Thuê nhà dân thì rẻ hơn, và bạn sẽ phải tự sửa sang nhà cửa, tự sắm sửa đồ đạc. Nếu quyết định ở đây lâu dài (vài tháng đến cả năm) thì nên thuê nhà trọ hoặc nhà dân để tiết kiệm chi phí.

Trước khi ổn định cuộc sống của mình tại một căn nhà nhỏ, Phương đã phải chuyển tới vài căn nhà thuê khác nhau. Hiện tại cô đang sống tại một căn nhà cấp 4 với giá thuê 2,1 triệu/tháng, tuy nhiên để thuê được mức giá này, Phương phải thuê nhà trống không đồ đạc, cọc tiền nhà trước cả năm.

Căn nhà cũ và hàn trình cải tạo nhà của Thu Phương.

Dù căn nhà đã cũ, Phương vẫn nhìn thấy trong đó một tiềm năng để biến thành không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân. Cô bắt tay vào cải tạo và trang trí lại toàn bộ ngôi nhà, từ sơn sửa, dọn dẹp đến decor nội thất, tất cả đều do chính tay Phương tính toán và thực hiện.

"Chẳng có dịch vụ dọn dẹp, đồ mua sắm thì xa, mỗi nơi nhặt một tí, không có kinh nghiệm làm với thợ thế mà vẫn xong xuôi được nhà trong vỏn vẹn có 20 ngày. Giờ nghĩ lại vẫn không hiểu hồi đó lấy đâu ra nhiều sức đến thế. Liệu có phải do là căn nhà đầu tiên nên mới hồ hởi vậy không mọi người. Trước đây mấy thứ như điện nước, máy móc thì có bố mẹ lo hết cả.

Mình cũng tốn kha khá tiền "linh tinh", nhưng bù lại học được nhiều bài học. Sau này nếu có chuyển nhà lần nữa chắc sẽ đỡ vụng hơn nhiều." - Phương chia sẻ trên trang cá nhân.

Hành trình 20 ngày cải tạo căn nhà cấp 4 không hề dễ dàng. Phương phải tự tìm thợ, chọn vật liệu, sắm sửa đồ đạc… tất cả trong điều kiện xa trung tâm và thiếu thốn dịch vụ. Nhưng chính những ngày bận rộn ấy lại khiến cô thêm gắn bó với nơi này.

"Từ lúc tìm nhà, xây mới công trình phụ, lắp điện nước, sắm từng món lớn nhỏ, mình chỉ có vỏn vẹn hơn 20 ngày. Độ 10 ngày gần cuối, ngày nào mình cũng chạy ngoài đường, dọn sấp mặt từ sáng tới tối muộn, tay chân rã rời. Và cuối cùng tụi mình cũng gom đủ ấm êm để gọi nơi này là nhà" - Phương chia sẻ.

Dẫu chỉ là nhà thuê, Phương vẫn dành trọn tâm huyết để biến nó thành một nơi thật sự đáng sống: "Vì xác định sẽ ở lâu dài nên mình thật lòng muốn chăm chút từng góc nhỏ. Trong tưởng tượng ban đầu đây sẽ là một căn nhà đủ rộng để thở, để sống chậm lại, nhiều nắng, nhiều cây và hoa. Giờ thì mình thấy đã đủ".

Giờ đây, mỗi sáng Phương thức dậy trong âm thanh của sóng và tiếng gió, nhâm nhi ly cà phê nhìn ra biển xa. Cô ghi lại những khoảnh khắc thường ngày của người dân làng chài - những người đàn ông kéo lưới, những người phụ nữ vá chài hay phơi cá, những đứa trẻ tắm biển cười vang... tất cả tạo nên một bức tranh đời sống bình dị mà giàu cảm xúc tại ngôi làng nhỏ ven biển Phú Yên.

