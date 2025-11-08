36 tuổi vẫn không kết hôn, người phụ nữ cải tạo đống đổ nát thành nhà đẹp như mộng: "Vậy là đủ bình yên rồi"

Với nhịp sông bận rộn, hối hả như hiện tại, việc nhiều người trẻ khó tìm được bạn đời là điều dễ hiểu. Đích đến của mỗi người, sau cùng là để có một ngôi nhà thật sự cho riêng mình để là nơi chốn đi về, gác lại âu lo.

Đó cũng là câu chuyện của một người phụ nữ 36 tuổi là nhân viên văn phòng ở Hàng Châu (Trung Quốc). Sau 7 năm làm việc không ngừng nghỉ, cô quyết định mua nhà dù chưa có kế hoạch kết hôn.

Người phụ nữ 36 tuổi tận hưởng cuộc sống độc thân trong căn nhà tự mua, tự sửa

Vì không đủ ngân sách cho nhà mới, cô tìm những căn cũ có sân để có thể tự tay cải tạo. Nữ nhân viên văn phòng sau cùng chốt hạ một ngôi nhà chỉ rộng 60m² nhưng có khu vườn nhỏ phía trước. "Lúc bước vào xem nhà, tôi biết đây là nơi mình muốn sống. Dù cũ kỹ nhưng có cảm giác đó là nơi tôi thuộc về", cô nói.

Diện mạo cũ kĩ, tồn tài trươc đó của căn nhà

Phần khó khăn nhất của quá trình cải tạo là phải dỡ bỏ hoàn toàn đồ đạc, tường và sàn nhà, để lại ngôi nhà trống trơn trước khi bắt đầu "hô biến" lại toàn bộ. Đó là chưa kể cải tạo một ngôi nhà cũ khó khăn hơn nhiều so với một ngôi nhà mới. Dù bạn bè khuyên nên từ bỏ vì chi phí cao nhưng người phụ nữ kiên định: "Đây là nhà của tôi, tôi không muốn sống tạm".

Dỡ toàn bộ để làm mới

Góc bếp cũ

Cô sửa 2 phòng ngủ thành một phòng ngủ, một phòng khách và thêm góc thay đồ nhỏ. Toàn bộ nội thất đều được thay mới, bóc hết tường cũ, sàn nhà, gần như là "F5" toàn bộ.

Căn nhà thay đổi 180 độ sau khi sửa

Phòng khách tinh tế và ngập nắng

Ngôi nhà được thiết kế theo tinh thần phong cách Pháp cổ điển, nữ tính và rất "thiên nhiên". Tone màu chủ đạo là kem, nâu gỗ và xanh olive, kết hợp nội thất mộc mạc tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu.

Nhà xây kiểu Pháp, ngập trong cây hoa cỏ

Phòng bếp được thiết kế mở, nối liền khu ăn uống để tận dụng ánh sáng và không gian. Cô ít nấu ăn nhưng luôn giữ bếp gọn gàng như một góc "thở" trong nhịp sống độc thân.

Bếp được "thay áo mới" hoàn toàn

Tone màu gỗ, be, olive sang trọng, nhẹ nhàng

Phòng ngủ hướng thẳng ra vườn. Cửa sổ lớn cho phép ánh sáng tràn vào phòng mỗi sáng. Ở giữa tường, cô đặt một ô cửa kính màu nhỏ là món quà bạn vẽ tặng, tạo thêm điểm nhấn cho căn phòng.

Phòng ngủ nhỏ nhắn đủ dùng

Nhưng vẫn có điểm nhấn và hướng thẳng ra vườn

Khu vườn từng là khoảng sân cũ đã được lát gạch đỏ, trồng hoa và dựng mái vòm nhỏ. Đó là góc mà người phụ nữ đầu tư nhất, là khoảng trời riêng của mình với một chiếc bàn uống trà, vài chậu cây và hai chú mèo luôn nằm tắm nắng.

Góc vườn khiến nhiều cô gái ghen tị

Cô trồng đủ loại cây từ cẩm tú cầu, anh đào, sơn tra, sung ngọt, vô tận hạ, chuối cảnh… Mỗi mùa một màu, mỗi góc đều có hương. Kết hợp với ngôi nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu, nơi này như 1 quán cà phê kiểu Pháp nhẹ nhàng, lãng mạn.

Không gian hệt như quán cà phê "chill chill"

Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp

Trồng thật nhiều hoa cho khu vườn nhỏ

Chăm vườn vất vả nhưng với cô, đó là khoảng thời gian quý giá nhất trong ngày. "Nhìn cây lớn lên mỗi sáng, tôi thấy mình cũng được chữa lành", người phụ nữ độc thân chia sẻ.

Sau 4 năm, căn nhà và khu vườn trở thành không gian để cô tận hưởng cuộc sống của mình. Không kết hôn, không bị ràng buộc, người phụ nữ chỉ sống cùng hai chú mèo, đọc sách, trồng cây sau giờ làm, đúng tinh thần "tôi tự do - do tự mình".

Nguồn: Baidu