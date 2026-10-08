“Chiêu” giữ nhà gọn gàng của vợ đảm Nghệ An: Áp dụng “định luật 25 phút/ngày”, nhà cửa sạch bong, sáng bóng

Vừa làm việc, vừa chăm con nhỏ nhưng vẫn giữ được không gian sống sạch sẽ, ngăn nắp, Thảo Ly (34 tuổi, Nghệ An) thường nhận được câu hỏi: Thuê người giúp việc hay dành nhiều thời gian dọn nhà. Với cô, điều giúp căn nhà luôn có trật tự nằm ở những thói quen nhỏ của cả gia đình từ hai vợ chồng cô đến bé con 4 tuổi.

Gia đình nhỏ của Thảo Ly

Không thuê người giúp việc, hai vợ chồng tự ý thức việc dọn dẹp, tập thói quen tự lập cho con trai 4 tuổi

Là một người vợ, người mẹ có con trai 4 tuổi, Thảo Ly thường xuyên chia sẻ không gian sống của gia đình ba người. Đằng sau những góc nhà được chăm chút là cách chị sắp xếp việc nhà trong ngày, sự góp sức của chồng và những thói quen tự lập mà con được hướng dẫn từ nhỏ.

"Thật ra mình nghĩ một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng không hẳn là vì người phụ nữ cứ phải chăm chăm dọn nhà cả ngày đâu, mà quan trọng hơn là nếp sống của cả gia đình" - Thảo Ly chia sẻ.

Bởi vậy, cách giữ nhà của chị bắt đầu từ việc mỗi thành viên có ý thức với những sinh hoạt hàng ngày. Theo Thảo Ly, chồng chị không làm quá nhiều việc nhà, nhưng ăn xong biết dọn bát, quần áo biết cho vào máy giặt, máy sấy, thấy sàn bẩn thì lấy máy hút bụi ra hút... Con nhỏ cũng được hướng dẫn phân loại đồ chơi và cất về đúng chỗ sau khi chơi.

"Nhiều người nhìn vào sẽ chỉ thấy chuyện lau nhà, hút bụi, sắp xếp đồ đạc. Nhưng với mình, đó còn là sự kỷ luật, sự tỉ mỉ và gu sống của bản thân nằm trong từng góc nhỏ" - Thảo Ly tâm sự.

3 mẹo giữ nhà cửa luôn sạch sẽ mà cả nhà đang áp dụng

Thảo Ly cho biết nhà cửa bừa bộn khiến cô căng thẳng hơn. Vì thế, cô tìm cách duy trì sự ngăn nắp bằng những việc nhỏ, đều đặn, thay vì chờ đến lúc mọi thứ dồn lại.

Mẹo 1: Bếp núc - "Làm đâu sạch đấy"

Nấu xong món nào dọn đồ đến đó. Có máy rửa bát thì xếp vào, không thì rửa úp luôn. Bếp vừa nấu xong còn nóng, lau vài đường cái là sạch hết mỡ màng. Ăn xong chỉ còn vài cái bát, việc dọn dẹp cũng nhẹ nhàng hơn.

Mẹo 2: 15 phút "Về đúng vị trí"

Mỗi ngày dành đúng 15 phút để đặt đồ đạc về vị trí cũ. Ngủ dậy là gấp chăn màn cho phẳng phiu, quần áo bẩn là cho vào sọt chứ không để lung tung.

Mẹo 3: Định luật 25 phút - "Chia để trị"

Đợt nào bận quá không tổng vệ sinh được, dành đúng 25 phút cho một góc: nay lau tủ lạnh, mai cọ WC, ngày kia dọn ban công... Cứ mỗi ngày một ít, nhà lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp.

Giữ gìn, dọn dẹp căn bếp từ những thói quen nhỏ

Sự tỉ mỉ của Thảo Ly thể hiện rõ ở khu vực bếp. Sau khi rửa bát, cô thường tiện tay vệ sinh cả rổ, thau, kệ úp bát và lau chai nước rửa bát. Trước khi kết thúc, sẽ nhìn lại quanh bếp để xem còn chỗ nào cần làm sạch.

"Thế nên sau khi rửa bát xong, mình dùng luôn nước rửa bát để chà bồn, giống như rửa nồi chảo thôi, rồi lau khô luôn. Lau khô cũng rất nhanh nếu có đúng chiếc khăn chân ái. Nhà mình dùng miếng lau siêu thấm hút (màu hồng), đi vài đường là mặt bồn khô cong. Phần vòi inox bóng thì dùng khăn vảy cá (màu xanh) lau lại một lượt là sáng bóng" - Thảo Ly chia sẻ.

Chiếc bồn rửa bát trước đây đã được chủ cũ sử dụng 3 năm, giờ cô dùng thêm 2 năm vẫn tốt. Theo chị, nhờ vệ sinh đều đặn, bồn vẫn giữ được vẻ sáng sạch. "Thế nên mình vẫn tin câu 'của bền tại người'. Một món đồ dùng tốt, cộng thêm chút chăm chút mỗi ngày thì dùng lâu vẫn sạch, vẫn đẹp. Mỗi ngày chỉ vài phút thôi, không cần chờ đến cuối tuần mới kỳ cọ một lần".

Phòng ngủ - góc bình yên được vun vén mỗi ngày

Trong nhà, phòng ngủ là không gian Thảo Ly đặc biệt coi trọng. Đó là nơi cả gia đình nghỉ ngơi, ở bên nhau sau một ngày dài, nên chị muốn chiếc giường luôn sạch sẽ, chăn gối mềm mại và căn phòng gọn gàng.

Để có chiếc giường sạch sẽ, thơm tho, chăn gối mềm mại, Thảo Ly có vài nguyên tắc nhỏ:

1- Không để quần áo bẩn trong phòng.

2 - Mỗi ngày mở cửa sổ một lúc để không khí được lưu thông.

3 - Con không chơi đồ chơi trong phòng ngủ để không gian luôn gọn.

4 - Thay ga, vỏ gối một lần và hút bụi cả nệm 1 lần/tuần. Trước khi ngủ, lăn bụi, tóc trên giường một lượt.

5 - Luôn có một chiếc thảm sạch ở chân giường. Trước khi lên giường, chân phải sạch và khô.

6 - Lau bụi từ trên xuống dưới, từ tủ, kệ, tường ốp đến những viền, khe nhỏ của giường.

7 - Dùng những mùi hương tự nhiên như tinh dầu tràm, cà phê hoặc sả gừng để phòng có mùi thơm nhẹ.

"Với mình, phòng ngủ là không gian quan trọng nhất trong nhà. Chúng ta dành gần 1/3 cuộc đời để ngủ có mà, đó cũng là nơi sau một ngày dài cả nhà trở về, nghỉ ngơi bên nhau. Không cần phòng ngủ phải cầu kỳ. Chỉ cần sạch sẽ, thơm tho, chăn gối mềm mại và mọi thứ gọn gàng, để sau một ngày dài mình được trở về, ôm người mình thương và ngủ một giấc thật ngon. Thế là đủ" - Thảo Ly tâm sự.

Nguồn: NVCC