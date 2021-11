Rời Hà Nội, Khả Ngân viết tâm thư xin lỗi vì chuyện đời tư khiến fan ngơ ngác

Khả Ngân rời Hà Nội sau khi 11 tháng 5 ngày kết thúc

Sau thời gian ở Hà Nội tham gia bộ phim 11 tháng 5 ngày, mới đây, diễn viên Khả Ngân đã chính thức tạm biệt Thủ đô để lại quay lại Sài Gòn. Đáng chú ý, thời gian gần đây, cô khá im ắng trên MXH. Trong một bài đăng trên Instagram cách đây 5 ngày, Khả Ngân đã viết một dòng trạng thái bằng tiếng Anh khá tâm trạng: "A heart that always understands also gets tired". Đáng chú ý, cô còn khóa phần bình luận của bài đăng này.

Sau đó, ở bài đăng gần nhất cách đây 3 ngày của Khả Ngân trên IG, rất nhiều fan đã vào hỏi nữ diễn viên đang gặp chuyện gì. Một số fan cứng dường như đã biết chuyện nên vào động viên Khả Ngân cố gắng, đồng thời hỏi cô đã ổn chưa.

Hình ảnh mới nhất được Khả Ngân đăng tải trên facebook.

Khả Ngân viết tâm thư khiến fan lo lắng

Mới nhất, nữ diễn viên đã đăng story một "tâm thư" khá dài. Trong đó, Khả Ngân nói rằng mình đã chính thức kết thúc chặng đường Bắc tiến. Đồng thời nữ diễn viên cũng hé lộ gần đây bản thân thân gặp một số chuyện. Cô cũng chính thức gửi lời xin lỗi vì những chuyện này.

"Vài ngày qua cũng có vài câu chuyện nhỏ xuất phát từ tình cảm dành cho Ngân mà ra. Suy cho cùng cũng là vì Ngân, vì tình cảm mà các bạn dành cho Ngân và vì Ngân muốn bảo vệ những người mình thương yêu. Nếu Ngân có làm gì làm mọi người phiền lòng, hãy nhận lời xin lỗi chân thành của Ngân và bỏ qua cho Ngân nhé, và tất cả cùng hòa nhé. Ngân hơi ích kỷ rồi đúng không? Nhưng mình hãy dành cho nhau những điều nhẹ nhàng và yêu thương, chỉ thế thôi để ngày nào cũng thật vui nhé" - Khả Ngân viết.

Thời gian vừa qua, Khả Ngân cũng khiến nhiều người tin rằng cô đang phim giả tình thật với Thanh Sơn. Thế nhưng khi bộ phim 11 tháng 5 ngày kết thúc, Khả Ngân đã chia sẻ chính thức trong bài phỏng vấn với Afamily rằng cô với Thanh Sơn chỉ là đồng nghiệp, những tương tác trên MXH của họ khiến khán giả hiểu lầm chỉ ở trong phạm vi bộ phim 11 tháng 5 ngày.