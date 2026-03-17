Roger BelAir: Gã triệu phú "dở hơi" và giấc mơ mang Pickleball vào những nhà tù khủng khiếp nhất nước Mỹ

Một buổi tối Chủ nhật như bao ngày khác, Roger và vợ nằm dài xem TV ở phòng khách.

Màn hình chiếu phóng sự về đời sống tại nhà tù Cook County khét tiếng Chicago: Nhiều gã phạm nhân uể oải chơi bài, số khác dựa lưng xem TV hoặc vật vờ đi qua đi lại giết thời gian.

"Họ nên chơi pickleball", Roger quay sang nói với vợ.

Roger BelAir và vợ, bà Candace BelAir trong chuyến ghé thăm Trung tâm Vũ trụ Kennedy.

Vợ ông gật đầu kiểu lịch sự, chẳng hào hứng, việc một ý tưởng bất ngờ nảy ra với chồng bà là chuyện bình thường, thật chẳng đáng để tâm.

Ngay cả khi Roger quả quyết sẽ bốc máy gọi cho cảnh sát trưởng, rằng ông sẽ chuẩn bị đồ, tự bỏ tiền và vào đó dạy tù nhân chơi bóng, vợ cũng không thực sự nghĩ ông sẽ làm vậy. Nhưng nào ngờ, buổi tối hôm đó đã thay đổi hoàn toàn quãng nghỉ hưu an nhàn của Roger.

Pickleball giúp một ông già trở thành "ông bạn già" của những tử tù khét tiếng

Roger BelAir kiên quyết bước vào Rikers Island, một trong những nhà tù khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ. Vợ ông đã từng ngăn cản: "Tôi biết nơi đó, ông đừng đi". Nhưng Roger kệ, vẫn đi.

Ông không mang theo những bài giảng đạo đức khô khan. Thứ ông mang theo là những chiếc vợt và bóng nhựa rỗng. Tại đây, một sự chuyển hóa kỳ lạ đã diễn ra. Từ một "OG" (Old Guy - ông già) xa lạ, Roger được các tù nhân gọi là "Dude" - một người anh em, một người dẫn dắt.

"Họ lắng nghe từng lời tôi nói. Không phải vì tôi giàu, mà vì tôi mang đến cho họ một thứ mà họ tưởng như đánh mất từ lâu: Sự bình đẳng và cách sống như một người bình thường ngoài kia".

Trừng phạt tuyệt đối có khiến xã hội tốt hơn?

Roger BelAir không phải là một người mơ mộng làm từ thiện bằng cảm tính đơn thuần. Dù sao đi nữa, xuất phát điểm của BelAir là một triệu phú, ông có tư duy của kẻ làm kinh doanh - rạch ròi, tỉnh táo và thực dụng.

Với ông, mang Pickleball vào nhà tù không phải là ban phát sự tử tế hay "cho phạm nhân được chơi bời", mà là một khoản đầu tư cho sự an toàn của cộng đồng.

Hãy nhìn vào những con số biết nói, thứ mà Roger gọi là "bi kịch của sự trừng phạt".

Tại Mỹ, hệ thống tư pháp vốn dựa trên triết lý trừng phạt khắc nghiệt, và kết quả là một vòng lặp tàn khốc: 65% tù nhân có xu hướng quay trở lại con đường phạm tội như trước đó.

Để đối chứng, Roger đưa ra con số từ Na Uy, nơi coi nhà tù là trung tâm cải huấn và phục hồi, tỷ lệ này chỉ vỏn vẹn 15%. Sự chênh lệch 50% đó không chỉ là những con số trên giấy tờ, đó là hàng triệu vụ án được ngăn chặn, là hàng tỷ USD thuế được tiết kiệm, và là vô số gia đình được bảo vệ khỏi hành vi phạm tội, cũng là hàng triệu gia đình không ly tán.

Mỹ đang giữ kỷ lục buồn với 541 người bị giam trên 100.000 dân, cao gấp nhiều lần so với các quốc gia phát triển khác như Đức (68), Nhật Bản (33). Một khảo sát của AP-NORC năm 2025 cho thấy 81% người Mỹ vẫn đang sống trong nỗi bất an về tội phạm.

"Chúng ta nói về an toàn, không phải lòng tốt," Roger nhấn mạnh. Ông đưa ra một thực tế mà phần lớn xã hội cố tình lờ đi: 95% tù nhân cuối cùng sẽ được thả. Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta muốn đón họ trở lại hàng xóm của mình trong tâm thế nào? Một kẻ nguy hiểm, bị bỏ rơi và mất kết nối, một mối nguy tiềm tàng chỉ cách một bức vách, hay một người đã học được cách kiểm soát cảm xúc và tìm thấy vị trí của mình trong cộng đồng?

Theo các nghiên cứu về tội phạm học, để một người ra tù không quay lại con đường cũ, họ cần một mô hình "kiềng ba chân" để thấy bản thân được đứng vững: Thu nhập, sự hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng. Khi gia đình quay lưng và công việc khó tìm, "cộng đồng" chính là điều còn lại có thể níu giữ nhân tính.

Và đó là lúc quả bóng Pickleball phát huy quyền năng của mình.

Pickleball không chỉ là một môn thể thao; nó là một "ngôn ngữ xã hội" mới, cũng là một cách để những kẻ được coi là "thất cách" có một phương thức để tái hòa nhập.

Một người bước ra khỏi song sắt trại giam, trên tay là một cây vợt pickleball, tiến đến sân bóng cộng đồng. Trong mắt người khác, đó không phải là "kẻ vào tù ra tội", đó là "một partner tiềm năng". Sự kết nối tưởng chừng mỏng manh - một sở thích chung, hóa ra chính là lạt mềm buộc chặt người đó với thế giới của "người lương thiện".

Lợi ích lớn nhất của môn thể thao này, không nằm bên trong bốn bức tường dây thép gai, mà nằm ở sự bình yên của những khu phố sau khi người tù được tự do.

Những người phụ nữ hay bất cứ ai sau song sắt đều được trao cơ hội chơi pickleball

Khi được hỏi về phạm nhân nữ hay cộng đồng LGBT có hưởng ứng phong trào này không, Roger trả lời rất nhanh. Có chứ, và không chỉ có, mà còn rất tích cực. Ông nói một trong những nhóm hào hứng nhất ông từng dạy là ở một nhà tù nữ. Họ yêu thích pickleball từ những phút đầu tiên.

Thực tế là họ cũng cần những không gian để chữa lành, cần những hoạt động giúp cơ thể và tinh thần được giải phóng, cần một cơ hội để kết nối lại với cảm giác mình vẫn là một con người trọn vẹn.

Đồng thời, Roger cũng nhắc một cách nửa đùa nửa thật rằng phần lớn rắc rối trong xã hội thường do đàn ông gây ra. Và đúng như thế, bạo lực phần lớn gắn liền với nam giới. Bởi vậy, nếu một mô hình giúp đàn ông học lại cách kiểm soát bản thân, biết hợp tác và giảm xung đột, thì người được bảo vệ nhiều nhất không chỉ là họ. Đó còn là những người phụ nữ sống quanh họ.

Muốn nhân văn thì trước hết phải an toàn

Một trong những câu hỏi thực tế nhất là làm sao đưa vợt và bóng vào trong nhà tù mà vẫn bảo đảm an ninh. Roger không né câu hỏi này. Ông nói thẳng rằng trong tù, gần như vật gì cũng có thể bị biến thành vũ khí nếu ai đó cố tình.

Bàn chải đánh răng, cục xà phòng nhét trong tất, tờ báo cuộn tròn… chỉ cần biết cách, mấy thứ này đều có thể đoạt mạng người khác.

Vì thế, vấn đề không nằm ở chỗ một cây vợt có thể bị lạm dụng hay không. Vấn đề nằm ở quy trình kiểm soát.

"Mảnh ghép thứ ba" và cái bắt tay lịch sử tại nhà tù San Quentin 170 năm tuổi

Tại sao lại là Pickleball? Roger dẫn giải bằng lý thuyết về sự tái hòa nhập. Một người ra tù cần 3 thứ: Thu nhập, Hỗ trợ (gia đình), và Cộng đồng.

Gia đình có thể bỏ rơi họ, công việc có thể khó tìm, nhưng "Cộng đồng" là thứ mà một chiếc vợt có thể mua được. Một người cựu tù có thể cầm vợt ra sân công cộng, và thông qua một trận đấu, họ kết bạn mới, họ thuộc về một nhóm xã hội lành mạnh. Đó là chìa khóa để họ không quay lại con đường cũ.

Khoảnh khắc rúng động nhất trong hành trình của Roger có lẽ là tại San Quentin - nhà tù 170 năm tuổi. Lần đầu tiên trong lịch sử, viên quản giáo đã bước xuống sân, cởi bỏ lớp áo quyền lực để đánh một trận cầu cùng tù nhân. Ranh giới giữa "cán bộ quản giáo" và "tù nhân" bị xóa nhòa bởi một quả bóng nhựa.

Tiền chỉ là một "bộ khuếch đại"

Có một nghịch lý tồn tại trong cuộc đời Roger BelAir mà nếu chỉ nhìn qua vẻ ngoài, người ta sẽ thấy thật khó hiểu.

Năm 1984, ông đứng trên đỉnh cao danh tiếng lẫn sự nghiệp tài chính - xuất hiện kiêu hãnh trên trang bìa tạp chí Money, biểu tượng của sự thành đạt và giàu có tại Mỹ.

Với khối tài sản kếch xù, Roger hoàn toàn có thể chọn dành những năm tháng xế chiều trên những sân golf xanh mướt ở Florida, hay tận hưởng những chuyến đi xa hoa trên những chiếc du thuyền lướt sóng Địa Trung Hải.

Nhưng không, Roger lại chọn những nơi "khó ngửi" nhất theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Ông đổi mùi nước hoa đắt tiền lấy mùi vôi vữa ẩm mốc của Rikers Island, đổi không gian thoáng đãng của những biệt thự sang trọng lấy sự ngột ngạt, xám xịt của San Quentin - nơi từng giam cầm của những tử tù khét tiếng nhất bán cầu Tây. Tại sao một người đàn ông có đủ mọi thứ lại tự nguyện dấn thân vào những nơi nguy hiểm và đầy rẫy sự thù ghét?

Câu trả lời nằm ở khái niệm "Inner Scorecard" (Bảng điểm nội tâm) mà Roger học được từ Warren Buffett.

Chứng kiến một người đàn ông thượng lưu, tóc bạc phơ, kiên nhẫn hướng dẫn một tù nhân xăm trổ cách cầm vợt, người ta mới hiểu rằng sự giàu có thực sự không nằm ở những con số trong tài khoản ngân hàng. Nó nằm ở sức khỏe để có thể chạy trên sân, nằm ở ánh mắt ủng hộ của người vợ dù bà đã từng lo lắng đến phát khóc, và nằm ở khả năng kết nối những tâm hồn tan vỡ bằng một quả bóng nhựa rỗng.

Trước khi chia tay, khi được hỏi về "di sản" mà mình muốn để lại, Roger không nhắc đến phong trào "phục hồi nhân phẩm bằng pickleball" đang lan rộng khắp 23 bang, cũng không nói về bộ phim tài liệu sắp ra mắt. Ông chỉ nhìn vào khoảng không, mỉm cười giản dị: "Tôi chỉ muốn được nhớ đến như một người đã cố gắng làm cho thế giới tốt đẹp hơn một chút. Chỉ vậy thôi."

Pickleball In Prison: Bộ phim tài liệu về cách pickleball giúp những kẻ tù tội làm lại cuộc đời, sẽ sớm ra mắt.

Trong cái thế giới đang điên cuồng chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, câu chuyện của Roger BelAir như một nốt trầm mặc, đặt ra một câu hỏi lặng lẽ nhưng dai dẳng cho mỗi chúng ta: Cuối ngày, thành tựu nào mới thực sự khiến bạn mỉm cười trước khi chìm vào giấc ngủ?

Câu chuyện của Roger không chỉ là về Pickleball. Đó là một lời nhắc nhở lặng lẽ cho tất cả chúng ta: Đôi khi, để giải quyết những vấn đề phức tạp nhất của xã hội, chúng ta không cần những bộ luật hà khắc hơn, mà cần những sợi dây kết nối con người bình dị nhất - như cách quả bóng nhựa lóc cóc nảy giữa bốn bức tường chằng chịt thép gai.