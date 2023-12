Robinson ngoài đời thực: Một mình sinh sống nơi hoang dã suốt 30 năm trước khi ra đi ở tuổi 83

Vào giữa thế kỷ 19, Henry David Thoreau đã viết tác phẩm kinh điển "Walden" sau khi sống một mình trong căn nhà gỗ ở Walden Pond trong hai năm. Một thế kỷ sau, Richard Louis Proenneke, 51 tuổi, đã quyết định nghỉ việc và dựa vào sự kiên trì cũng như đức tin mạnh mẽ để sống một mình ở vùng hoang dã Alaska lạnh lẽo trong 30 năm. Ngày nay, căn nhà gỗ do ông xây dựng đã được liệt kê trong Sổ đăng ký Địa điểm Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ.

Ảnh minh họa.

Richard Louis Proenneke sinh ra ở Primrose, Iowa, vào ngày 4 tháng 5 năm 1916. Cha ông là một thợ thủ công còn mẹ ông là người đam mê làm vườn. Tình yêu thiên nhiên của ông được truyền cảm hứng từ mẹ ông. Bị ảnh hưởng bởi cuộc Đại suy thoái thời thơ ấu, Richard buộc phải bỏ học cấp ba trong hai năm và tìm việc làm ở một trang trại. Chính trải nghiệm thời thơ ấu đã hình thành nên triết lý sống vô cùng đạm bạc của ông.

Trong thời kỳ này, Richard, giống như hầu hết thanh thiếu niên thời đó, ông khao khát một cuộc sống phi thường, trong thời gian rảnh rỗi sau khi bận rộn làm nông, ông sẽ lái chiếc mô tô Harley dạo chơi trong rừng. Năm 1941, ông gia nhập Hải quân Hoa Kỳ. Năm 1945, Richard mắc bệnh sốt thấp khớp khi đang đóng quân ở San Francisco, sau nửa năm điều trị, ông đã nghỉ hưu.

Sau chiến tranh, Richard đã làm nhiều nghề khác nhau, từ thợ sửa chữa, kỹ thuật viên, điều hành trang trại, kinh nghiệm sống phong phú đã đặt nền móng cho cuộc sống một mình sau này của ông, sau đó Richard suýt mất đi thị lực trong một sự cố hàn, và một lần nữa, Richard quyết định nghỉ hưu sớm sau khi bình phục hoàn toàn.

Ảnh minh họa.

Năm 1962, ông đến Alaska để thăm những người đồng đội cũ, tại Vườn quốc gia hồ Clark, vẻ đẹp nguyên sơ tại đây đã rung động trái tim Richard. Năm 1968, ở tuổi 52, với sự giúp đỡ của đồng đội, ông đã tìm được một địa điểm lý tưởng bên Hồ Đôi (Twin Lakes) - một hồ băng, bao gồm hai hồ thông nhau, được bao quanh bởi dãy núi Nicola lởm chởm và là nơi có diện tích lớn cây thông lá rộng.

Sau khi tìm được địa điểm phù hợp, Richard đã sử dụng những cây xung quanh để xây dựng một căn nhà gỗ có kích thước khoảng 20 mét vuông bằng chính đôi tay của mình làm nơi ở.

Ảnh minh họa.

Sống một mình nơi hoang dã là một thử thách đối với những người không đủ ý chí, hơn nữa, căn nhà gỗ nằm ở bờ nam của hồ, vào mùa đông, ánh nắng yếu ớt không thể chiếu vào căn nhà trong nhiều tháng trời. Đêm lạnh buốt và tuyết rơi dày đặc trên bầu trời cũng đủ khiến người ta cảm thấy chán nản và lo lắng.

Ảnh minh họa.

Nhưng Richard dường như rất tận hưởng cuộc sống này, đối với ông, cuộc sống mới nơi hoang dã chính là hiện thực hóa giấc mơ thời thơ ấu. Trong suốt 30 năm sống một mình, Richard đã viết hơn 250 cuốn nhật ký, trong một cuốn nhật ký của mình, ông viết, "tôi đã tìm thấy những cảm xúc cho riêng mình vào cuối xuân, cuối hè và đầu thu, nhưng còn mùa đông thì sao? Lạnh lẽo, im lặng, tôi có muốn ở một mình không? Tôi quyết định tìm hiểu".

Ngoài việc ghi nhật ký, Richard còn thích ghi lại cuộc sống bằng chiếc máy ảnh phim 16mm mang theo bên mình, ông đã ghi lại quá trình xây nhà cũng như những hoạt động thường ngày của động vật hoang dã địa phương.

Ảnh minh họa.

Allen Bennett, một nhà sinh vật học về động vật hoang dã và thủy sản tại Công viên Quốc gia Hồ Clark, là bạn của Richard khi ông sống một mình, sau khi biết Richard nhiều năm, ông đã viết một cuốn sách tên là "Alone in the Wilderness". Trong cuốn sách viết rằng Richard hầu như ở một mình trong năm ở Twin Lakes vào cuối những năm 1960. Ông dựa vào sự tháo vát và kiên cường để tồn tại trong môi trường mùa đông khắc nghiệt.

Ảnh minh họa.

Bennett cũng viết rằng "sự nhàn rỗi" không có trong từ điển của Richard; ông luôn bận rộn với một số hoạt động. Là một người quan sát và viết nhật ký đầy cần mẫn, Richard kể về cuộc đời mình mà không bao giờ cảm thấy cô đơn, dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để viết về thời tiết, môi trường và động vật. Richard đi bộ hàng nghìn dặm mỗi năm và trở nên quen thuộc với khung cảnh xung quanh căn nhà gỗ của mình. Để thoát khỏi sự cô đơn trong ngôi nhà ở thung lũng, Richard cũng thường xuyên leo lên đỉnh núi để chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh.

Ảnh minh họa.

Richard câu cá từ hồ và săn nhím khi chúng lại gần căn nhà gỗ của mình. Alaska lạnh giá giống như một chiếc tủ lạnh tự nhiên, không cần phải lo lắng về việc thức ăn bị hỏng vào mùa đông. Để tiết kiệm thức ăn, Richard còn xây một giá đựng thức ăn trên cao ngoài trời. Tất nhiên, Richard không phải là người sống ẩn dật lập dị. Ông vui vẻ trả lời tất cả những người viết thư cho mình và thỉnh thoảng đi đến một số vùng khác để thăm bạn bè và gia đình.

Năm 1973, một người bạn của Richard đã biên soạn nhật ký của ông thành cuốn sách có tựa đề “One Man's Wilderness: An Alaskan Odyssey”. Những tài liệu video, hình ảnh và nhật ký về thời gian sống một mình của ông cũng đã được chuyển thể thành 4 bộ phim tài liệu, trong đó bộ phim đầu tiên có tên “Người kiểm lâm cô độc nơi hoang dã” ghi lại cuộc sống thường nhật của ông với công việc chặt củi, săn bắn và lang thang trên núi khi sống một mình. Ngoài ra còn có bộ phim tài liệu mang tên "Alaska for One", thể hiện tính cách đặc biệt của ông khi sống biệt lập, vượt qua khó khăn và sống một mình mạnh mẽ, tách biệt khỏi nền văn minh hiện đại.



Ảnh minh họa.

Sống sót lâu dài trong tự nhiên đã tạo nên vóc dáng cường tráng cho Richard, ở tuổi 81, ông có thể leo núi nhanh hơn hầu hết du khách trẻ. Năm 1999, Richarde, quyết định trở về California sống cùng anh trai vì ông đã quá già để tiếp tục sống một mình và cuối cùng ông qua đời vào năm 2003. Trước khi qua đời, ông ấy đã để lại căn nhà gỗ của mình tại Twin Lakes như một món quà cho Cơ quan Công viên Quốc gia.

Thời gian trôi qua, do tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu, cảnh quan Vườn quốc gia hồ Clark đã có những thay đổi lớn, ngày nay nhiệt độ ở Twin Lakes đã trở nên tương đối ôn hòa vào mùa đông, nơi Richard sống một mình đã thu hút rất nhiều người. Ở đây Nó đã trở thành nơi trú ẩn tạm thời cho những nhà thám hiểm đi bộ đường dài.

Nguồn: Filson; Zhihu