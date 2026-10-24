Dàn nữ phụ lấn át nữ chính trong Ngọc Điệm Thu

Sau khi lên sóng, Ngọc Điệm Thu trở thành chủ đề gây tranh cãi không chỉ bởi kịch bản mà còn vì cặp đôi chính Thừa Lỗi - Từ Nhược Hàm. Đặc biệt, nữ chính Từ Nhược Hàm với diễn xuất nhạt nhòa, biểu cảm hạn chế khiến khán giả ngán ngẩm. Trong khi đó, dàn nữ phụ lại gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật, tạo hình dân quốc cuốn hút và những nhân vật có số phận nhiều biến động. Sự chênh lệch này khiến các mỹ nhân tuyến phụ được bàn luận nhiều hơn cả nữ chính.

Quách Vũ Hân

Trong dàn nhân vật nữ của Ngọc Điệm Thu, Đào Tử Nghi do Quách Vũ Hân thủ vai là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Cô là tiểu thư nhà giàu thời dân quốc, sở hữu vẻ ngoài rực rỡ, tính cách kiêu hãnh và tình yêu mãnh liệt dành cho nam chính. Ban đầu, Đào Tử Nghi hiện lên như một cô gái sống hết mình vì tình yêu. Tuy nhiên, những tổn thương liên tiếp từ tình cảm và thời cuộc dần đẩy nhân vật vào con đường biến đổi, khiến vẻ kiêu kỳ ban đầu nhuốm màu bi kịch.

Tạo hình dân quốc cũng là lợi thế của Quách Vũ Hân. Những bộ váy kiểu Tây tôn lên vẻ đẹp sắc sảo, nổi bật, phù hợp với thân phận tiểu thư quyền quý. Trước đây, Quách Vũ Hân từng đảm nhận các vai phụ nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn lớn và bước ngoặt chỉ đến khi cô chuyển sang đóng phim ngắn. Vai Đào Tử Nghi tiếp tục giúp nữ diễn viên thu hút sự quan tâm nhờ hình tượng có cá tính mạnh và nhiều đất diễn để thể hiện cảm xúc.

Chu Khiết Quỳnh

Nếu Đào Tử Nghi gây ấn tượng bởi sự rực rỡ và quyết liệt, Lan Khanh (Chu Khiết Quỳnh) lại chinh phục khán giả bằng nét dịu dàng pha lẫn nỗi buồn. Là danh kỹ trên sân khấu hí khúc, Lan Khanh có cuộc đời nhiều trắc trở, phải đối mặt với những ràng buộc về thân phận và tình yêu. Đằng sau vẻ ngoài mềm mại là sự nhẫn nhịn, những tiếc nuối cùng nỗi đau khó giãi bày. Chính số phận nhiều bi kịch giúp nhân vật có chiều sâu và dễ khơi gợi sự đồng cảm.

Chu Khiết Quỳnh được khen ngợi nhờ tạo hình sườn xám thanh lịch, mang đậm không khí thời đại. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô dành 140 ngày luyện tập các động tác hí khúc, từ dáng đi, cử chỉ đến thần thái trên sân khấu. Sự đầu tư này giúp nhân vật Lan Khanh có phong thái riêng, đồng thời làm nổi bật vẻ đẹp của một danh kỹ trong thời cuộc biến động.

Diệp Thanh

Diệp Thanh đảm nhận vai Ngu Cẩn Huyên, chị gái ruột của nam chính và là tiểu thư trong gia tộc quân phiệt. Dù sinh ra trong gia đình quyền thế, cuộc sống của cô không hề tự do. Ngu Cẩn Huyên bị cha xem như một quân cờ, phải bước vào cuộc hôn nhân được sắp đặt mà không có tình yêu. Sự đối lập giữa vẻ ngoài sang trọng và số phận bị kiểm soát tạo nên nét bi thương cho nhân vật. Đây cũng là kiểu vai diễn đòi hỏi sự tiết chế, bởi nỗi đau không chỉ nằm ở những biến cố mà còn thể hiện qua sự bất lực trước hoàn cảnh.

Khán giả từng biết đến Diệp Thanh qua vai a hoàn Ngọc Đàn trong Bộ Bộ Kinh Tâm, nhân vật có vẻ ngoài dịu dàng nhưng nội tâm cứng cỏi. Lần này, cô chuyển từ hình ảnh một a hoàn sang tiểu thư quyền quý, tạo nên sự đối lập thú vị. Kinh nghiệm diễn xuất giúp cô thể hiện khá tự nhiên phong thái của một tiểu thư sống trong gia đình quyền lực nhưng không thể tự quyết định cuộc đời.

Vương Lệ Khôn

Vương Lệ Khôn xuất hiện trong Ngọc Điệm Thu với vai Trần Vãn Kiều - tam phu nhân của nhà họ Ngu. Ngay từ những phân cảnh đầu, nhân vật đã gây chú ý với vẻ ngoài thanh nhã, dịu dàng trong những bộ sườn xám. Nhưng đằng sau dáng vẻ tưởng như không màng thế sự lại là một người phụ nữ có nhiều bí mật. Trần Vãn Kiều mang thân phận nằm vùng, phải khéo léo che giấu mục đích thật và từng bước xoay xở giữa những mối quan hệ phức tạp.

Vương Lệ Khôn vốn nổi tiếng với danh xưng "nữ thần mặt mộc", đồng thời từng gây ấn tượng mạnh trong Mỹ Nhân Tâm Kế. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong Phong Thần Diễn Nghĩa và Chước Chước Phong Lưu, mỗi lần xuất hiện lại mang một màu sắc riêng. Vốn đã có năng lực diễn xuất và nhan sắc nổi bật, Vương Lệ Khôn có lợi thế khi hóa thân thành người phụ nữ vừa quyến rũ vừa khó đoán.