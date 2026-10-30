Rộ tin thành viên 2 ngày 1 đêm "đút lót" 20 triệu để được lên sóng

2 Ngày 1 Đêm đã trải qua 5 mùa phát sóng với dàn cast quen thuộc gồm Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, HIEUTHUHAI và Ngô Kiến Huy. Thời gian gần đây, việc Trường Giang thông báo tạm dừng tham gia khiến đội hình chương trình có nhiều thay đổi. Nam MC đã vắng mặt trong hai chặng, tương ứng bốn tập phát sóng gần nhất.

Trong show này, thái độ của từng thành viên dàn cast đều được soi kỹ. Mới đây, một bài đăng trên Threads thu hút sự chú ý khi đặt câu hỏi về tính cách của Cris Phan ngoài đời. Người viết cho biết bản thân ấn tượng với cách nam YouTuber xử lý các thử thách trong chương trình, nhanh nhạy, tư duy tốt và thường tìm ra cách giải quyết ngay cả khi luật chơi chưa được giải thích rõ ràng. Từ đó, người này tò mò liệu Cris Phan ngoài đời có như những gì khán giả thấy trên show.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, Lê Dương Bảo Lâm đã nhập vai một người quen trong ê-kíp để trả lời. Nam diễn viên viết: "Tôi có người quen làm trong ê kíp 2 ngày 1 đêm. Cris Phan sống không được em ơi, thụ động khờ khạo. Nghe nói để được làm dàn cast gia đình phải đút lót 20.000.000". Cách viết cố tình gây hiểu lầm cùng nội dung phóng đại cho thấy đây là màn trêu chọc mang tính hài hước của Bảo Lâm, không phải thông tin xác thực về việc Cris Phan phải trả tiền để tham gia chương trình.

Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ tung tin Cris Phan thụ động, vào chương trình vì đút lót 20 triệu đồng

Khán giả đọc qua cũng biết đây chỉ là "tiểu phẩm" Lê Dương Bảo Lâm trêu ghẹo đàn em

Màn tương tác nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi đây cũng là kiểu tung hứng, "dựng chuyện" quen thuộc giữa các thành viên 2 Ngày 1 Đêm. Trong chương trình, Cris Phan thường mang đến màu sắc khá khác biệt, không quá ồn ào hay liên tục chiếm sóng bằng những màn pha trò, nhưng lại nổi bật ở khả năng quan sát, suy luận và tìm cách vượt qua thử thách. Anh nhiều lần khiến người xem bất ngờ bởi tốc độ nắm bắt luật chơi và khả năng xoay xở trong những tình huống bất ngờ.

Lê Dương Bảo Lâm và Cris Phan có mối quan hệ vô cùng thân thiết từ trong chương trình đến đời thực

Nếu Lê Dương Bảo Lâm thường khuấy động không khí bằng sự hoạt ngôn, lầy lội, Ngô Kiến Huy duyên dáng trong những màn tung hứng, HIEUTHUHAI ghi điểm với vẻ ngoài điển trai cùng những khoảnh khắc hài hước, thì Cris Phan lại có thế mạnh ở sự nhanh trí và tư duy chiến thuật. Anh không nhất thiết phải là người nói nhiều nhất, nhưng thường tạo được dấu ấn ở những phần thi đòi hỏi sự tập trung và tính toán.

Trước khi tham gia 2 Ngày 1 Đêm, Cris Phan vốn đã là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng qua vai trò streamer, YouTuber. Anh được biết đến với tên gọi Cris Devil Gamer và là một trong những nhà sáng tạo nội dung gaming nổi bật tại Việt Nam. Kênh YouTube của anh từng cán mốc 10 triệu người đăng ký, trở thành một trong những kênh gaming đầu tiên tại Việt Nam đạt nút Kim cương.

Cris Phan gây ấn tượng bởi sự thông minh chuẩn "vua trò chơi" và những miếng hài đúng lúc

Từng chia sẻ bản thân có phần hướng nội và quen với công việc sáng tạo nội dung trực tuyến, việc góp mặt trong một chương trình thực tế đòi hỏi di chuyển liên tục, tương tác với nhiều người và tham gia các thử thách thể lực là trải nghiệm không nhỏ đối với Cris Phan. Qua nhiều mùa phát sóng, anh dần cho thấy sự thích nghi với môi trường truyền hình thực tế, đồng thời xây dựng được hình ảnh riêng bên cạnh những thành viên có cá tính rất mạnh. Chính sự khác biệt ấy giúp anh trở thành một mảnh ghép thú vị trong dàn cast, đồng thời tạo nên nhiều màn tương tác đáng nhớ với những người anh em trong chương trình.

Cris Phan còn rất hoà đồng, dễ dàng kết nối với khách mời

Ảnh: FBNV