Tin vui dồn dập của 2 Ngày 1 Đêm sau khi Trường Giang tạm dừng

Đã 5 tuần kể từ khi Trường Giang thông báo tạm dừng tham gia 2 Ngày 1 Đêm, tình hình của chương trình vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Tính đến hiện tại, show thực tế này đã lên sóng 3 tập thuộc hai chặng Đồng Tháp và Yên Bái mà không có sự xuất hiện của nam nghệ sĩ. Đáng chú ý, thay vì cho thấy dấu hiệu hụt hơi, 2 Ngày 1 Đêm lại liên tục ghi nhận những thành tích nổi bật.

Theo bảng thống kê của Socialite về mức độ thảo luận các gameshow trong tuần từ ngày 14/10 đến 20/10/2026, 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 vươn lên vị trí dẫn đầu với 183.206 lượt thảo luận. Con số này cao hơn đáng kể so với Running Man Vietnam 2026 ở vị trí thứ hai với 150.292 lượt, đồng thời bỏ xa các chương trình còn lại trong danh sách.

Cụ thể, Quán Nhà Haha đứng thứ ba với 72.196 lượt thảo luận, theo sau là The Masked Singer Vietnam 2026 với 67.514 lượt và Mái Ấm Gia Đình Việt với 55.238 lượt. Khoảng cách giữa 2 Ngày 1 Đêm và chương trình xếp ngay sau lên tới gần 33.000 lượt thảo luận. Đây là tín hiệu đáng chú ý, cho thấy sức nóng của chương trình vẫn được duy trì mạnh mẽ trong giai đoạn thiếu vắng một thành viên quen thuộc.

Chương trình 2 ngày 1 đêm dẫn đầu những show giải trí nhận được nhiều thảo luận trong tuần

Không chỉ dẫn đầu về lượng thảo luận, tập mới nhất của 2 Ngày 1 Đêm còn đạt hơn 5 triệu lượt xem sau khoảng 4 ngày đăng tải. Nhiều đoạn cắt từ chương trình cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo những cuộc bàn luận về các tình huống hài hước và màn tương tác giữa dàn cast. HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm cũng lọt top trong bảng xếp hạng những cái tên thu hút nhiều sự chú ý trong các chương trình thực tế thời gian qua.

2 thành viên của 2 ngày 1 đêm là Lê Dương Bảo Lâm và HIEUTHUHAI cũng có thành tích nổi bật

Đáng nói, trong những tuần phát sóng các tập không có Trường Giang, 2 Ngày 1 Đêm vẫn cho thấy khả năng duy trì sức hút, thậm chí có những cú bứt phá đáng kể trên bảng xếp hạng. Thành tích lần này cũng giúp chương trình trở thành tâm điểm chú ý giữa lúc khán giả vẫn tò mò về sự thay đổi của dàn cast sau thông báo từ nam nghệ sĩ.

Dĩ nhiên, những con số trên chưa thể đại diện cho toàn bộ mức độ thành công của một chương trình truyền hình. Tuy nhiên, việc liên tục dẫn đầu lượng thảo luận, đạt lượt xem cao và tạo ra nhiều nội dung viral là những tín hiệu tích cực đối với 2 Ngày 1 Đêm. Trong bối cảnh Trường Giang tạm thời vắng mặt, chương trình vẫn đang chứng minh sức hút riêng và khả năng giữ chân khán giả bằng những gương mặt còn lại.

Dàn cast và khách mời được khán giả thích thú, tập mới hơn 5 triệu view

Số phận Trường Giang ở 2 ngày 1 đêm

Lợi thế lớn nhất của Trường Giang nằm ở dấu ấn đã xây dựng qua nhiều mùa. Sự quen thuộc với khán giả, kinh nghiệm xử lý tình huống và khả năng kết nối tập thể là những giá trị không dễ thay thế. Sau một thời gian vắng mặt, màn tái xuất của anh cũng có thể trở thành điểm nhấn, khơi gợi sự tò mò về phản ứng của các thành viên và những tương tác mới trên chương trình.

Tuy nhiên, Trường Giang có lẽ không cần trở lại chỉ để chứng minh vai trò của mình quan trọng đến đâu. Khi 2 Ngày 1 Đêm đang vận hành với màu sắc mới, thử thách dành cho nam nghệ sĩ là tìm được cách hòa nhập với nhịp tương tác hiện tại, vừa phát huy kinh nghiệm, vừa tạo điều kiện để những cá tính khác tỏa sáng. Sự trở lại sẽ có ý nghĩa hơn nếu mang đến những khoảnh khắc mới mẻ thay vì đơn thuần lặp lại công thức cũ.

Đội hình 2 ngày 1 đêm hiện tại gồm 5 thành viên Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI

Ở chiều ngược lại, thành tích hiện tại cũng là cơ hội để chương trình tiếp tục phát triển dựa trên sức mạnh tập thể. Việc các thành viên còn lại chứng minh được khả năng tạo hiệu ứng không đồng nghĩa Trường Giang đã mất vị trí, mà cho thấy 2 Ngày 1 Đêm có thể khai thác nhiều màu sắc khác nhau.

Hiện chưa có thông tin xác nhận thời điểm Trường Giang trở lại.

Trường Giang im lặng suốt hơn 5 tuần qua

Ảnh: FBNV