Rộ tin 2 Anh Tài mâu thuẫn đến mức không muốn đứng gần, người trong cuộc liền "var thẳng"

Mới đây, mạng xã hội Threads mới đây bất ngờ xôn xao trước bài đăng gọi thẳng tên Hoàng Tôn và Trịnh Thăng Bình, đặt nghi vấn hai Anh Tài có mâu thuẫn, thậm chí không ưa nhau đến mức đứng gần cũng khó chịu.

Cụ thể, người đăng bài nhận định sự xa cách giữa hai nam ca sĩ chủ yếu đến từ phía Trịnh Thăng Bình. Theo nội dung bài viết, giọng ca Người Ấy được cho là ít chủ động trò chuyện, kết giao với những người xung quanh trong suốt quá trình tham gia chương trình, kéo dài từ thời gian ghi hình cho đến concert. Trong khi đó, Hoàng Tôn vẫn được tài khoản này mô tả là người cởi mở, nhiệt tình hơn.

Chưa dừng lại ở đó, bài đăng còn đưa ra suy đoán rằng Trịnh Thăng Bình không muốn tiếp tục hát chung hay ở riêng nhiều với Hoàng Tôn, nên đã gọi Đinh Mạnh Ninh đến để thay đổi tình hình. Từ những chi tiết này, chủ tài khoản cho rằng Trịnh Thăng Bình có thái độ thiếu thiện chí với đồng nghiệp, thậm chí dùng những lời lẽ khá gay gắt để chỉ trích nam ca sĩ. Bài viết này nhanh chóng thu hút sự chú ý và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về mối quan hệ giữa hai nam ca sĩ.

Threads bất ngờ xuất hiện bài đăng gọi thẳng tên Trịnh Thăng Bình và Hoàng Tôn, liệt kê các dẫn chứng để cho rằng cả hai có mâu thuẫn

Giữa lúc những suy đoán này thu hút sự chú ý, Hoàng Tôn bất ngờ trực tiếp xuất hiện dưới bài đăng. Nam ca sĩ đã để lại một meme hài hước, mang hàm ý nhắn nhủ những người tung tin đồn hãy im lặng thay vì tiếp tục suy diễn chuyện của người khác. Không cần viết dài dòng hay tranh luận qua lại, nam ca sĩ chọn cách đáp trả ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý, khiến người hâm mộ bật cười.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả thích thú trước cách phản ứng có phần nhẹ nhàng của Hoàng Tôn. Không ít người cho rằng nam ca sĩ đã chọn cách dùng sự hài hước để đối diện với những đồn đoán thay vì đẩy câu chuyện thành màn tranh cãi căng thẳng. Sau đó, bài đăng gây xôn xao cùng tài khoản chia sẻ về mối quan hệ giữa 2 Anh Tài cũng biến mất nhanh chóng.

Chỉ một bình luận, Hoàng Tôn dập tắt những đồn đoán tiêu cực về mối quan hệ với Trịnh Thăng Bình

Hoàng Tôn và Trịnh Thăng Bình đều là những ca sĩ có nhiều năm hoạt động trong làng nhạc Việt. Sau khi cùng góp mặt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2, cả hai nhận được thêm sự quan tâm từ đông đảo khán giả trẻ.

Trong chương trình, hai nam ca sĩ từng cùng thuộc Nhà Hào Môn, có thời gian làm nhạc và trình diễn chung. Không chỉ gắn bó qua các hoạt động Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Hoàng Tôn và Trịnh Thăng Bình còn nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các show diễn bên ngoài chương trình. Trên trang cá nhân, cả hai cũng chia sẻ những khoảnh khắc chung, cho thấy mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết và tốt đẹp.

Chính vì vậy, những đồn đoán cho rằng hai Anh Tài không ưa nhau khiến nhiều người bất ngờ. Không ít cư dân mạng lên tiếng phản đối việc suy diễn, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.

Không chỉ tương tác trong chương trình, Trịnh Thăng Bình và Hoàng Tôn còn cùng nhau đi diễn ở ngoài

Sau concert, Hoàng Tôn còn đăng khoảnh khắc chung giữa cả hai trên sân khấu, qua đó cho thấy mối quan hệ của 2 Anh Tài vốn rất tốt đẹp

Ảnh: Tổng hợp