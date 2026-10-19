Body "sắc nét hơn cả AI": Hai anh tài bất ngờ cởi phăng áo giữa concert, 5 vạn khán giả gào thét khản cả giọng

Đêm concert Day 2 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục mang đến bầu không khí sôi động với những màn trình diễn được đầu tư công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và các hiệu ứng sân khấu quy mô lớn. Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình thu hút gần 50.000 khán giả mỗi đêm, tạo nên một đại nhạc hội giàu cảm xúc và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Một trong những điểm nhấn được khán giả chú ý là tiết mục Xin Hãy Thứ Tha với sự xuất hiện của Jun Phạm và Lê Xuân Tiền. Cả hai bất ngờ cởi áo, khoe vóc dáng săn chắc trên sân khấu, khiến bầu không khí thêm nóng lên bởi những tiếng reo hò từ phía khán đài. Màn trình diễn mang đến màu sắc quyến rũ, góp phần đẩy cao sự phấn khích của khán giả trong đêm nhạc.

@d.khlinh

Màn cởi áo của hai nghệ sĩ cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên Threads. Nhiều khán giả hài hước trêu rằng stylist của Lê Xuân Tiền không cần chuẩn bị quá nhiều trang phục, bởi có người còn đùa chỉ cần một chiếc quần là đủ. Một tài khoản bình luận: "Thiết nghĩ nay stylist của ông Tiền không nên chuẩn bị đồ làm gì cho mất công, kiếm cái quần mặc từ đầu tới cuối là được".

@d.khlinh

Người khác tiếp tục trêu: "Nay ổng không còn miếng áo nào luôn á má". Bên cạnh đó, không ít khán giả hào hứng cho biết đã chờ đợi khoảnh khắc này qua nhiều đêm diễn, thậm chí có người hài hước gọi đây là "công đức vô lượng" của ê-kíp. Những bình luận dí dỏm cho thấy màn trình diễn không chỉ khuấy động khán đài mà còn tạo ra chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Không chỉ có màn khoe hình thể gây chú ý, concert Day 2 còn cho thấy mức độ đầu tư lớn ở các tiết mục trình diễn trên không. Trong Em Chỉ Im Lặng, Phùng Minh Cương và Hà An Huy xuất hiện trên con thuyền bay giữa không trung nhờ hệ thống zipline. Phùng Minh Cương cũng có màn lướt ván trên không trong phần dẫn nhập ca khúc Xa. Trong khi đó, các thành viên nhà Hiển nhiên gồm Đinh Mạnh Ninh, Will, Tôi Thành Thỏ và Duy Khánh vừa bay từ sân khấu chính ra sân khấu phụ vừa trình diễn Tan Biến.

@cheska.chazy

Bên cạnh những màn trình diễn giàu tính giải trí, đêm nhạc còn có những khoảnh khắc lắng đọng. MC Anh Tuấn trở lại sân khấu với cây đàn cello trong tiết mục Em Tôi. Tiếng đàn trầm ấm khiến không gian trở nên sâu lắng. Sau phần trình diễn, anh xúc động nhắc đến người cha quá cố, người đã truyền cho mình niềm đam mê âm nhạc.

MC Đại Nghĩa cũng khiến khán giả bất ngờ khi trực tiếp thực hiện cú lộn mèo đầy năng lượng. Trong khi đó, Cheng tiếp tục biểu diễn ở Day 2 dù Thanh Duy tiết lộ anh từng ngất xỉu sau khi kết thúc đêm diễn đầu tiên. Cheng bật khóc khi chứng kiến tình cảm cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Một điểm nhấn khác là chương Cội Nguồn, nơi các chất liệu dân gian được kết hợp với âm nhạc và dàn dựng hiện đại qua những tiết mục như Trên Đất Mình, Đại Khải Hoàn, Chim Sáo Ngày Xưa, Lý Ngựa Ô (Huế), Tích Tịch Tình Tang và Tiếng Ru Cội Nguồn. Chương trình còn mang đến những khoảnh khắc ấm áp qua tiết mục Cơm Nhà và sự xuất hiện của người thân các nghệ sĩ.

Với sự kết hợp giữa những màn trình diễn mãn nhãn, khoảnh khắc khoe hình thể gây phấn khích và các tiết mục giàu cảm xúc, concert Day 2 tiếp tục để lại nhiều dấu ấn. Đêm nhạc không chỉ là sân chơi âm nhạc quy mô lớn mà còn là dịp để nghệ sĩ và người hâm mộ kết nối qua những trải nghiệm đa dạng trên sân khấu.