Rộ thông tin nam tài tử đình đám tên D. bị anh em chí cốt "đâm sau lưng", cay đắng thu dọn hành lý rời showbiz Việt?

Những ngày gần đây, một bài đăng trên TikTok thu hút sự chú ý khi nhận hơn 83.000 lượt thích, lan truyền thông tin nam diễn viên Dustin Nguyễn sẽ không tiếp tục hoạt động tại showbiz Việt sau lần tái xuất điện ảnh. Nội dung này nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh luận, đồng thời kéo theo không ít suy đoán chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

"Dustin Nguyễn từ bỏ cuộc chơi ở showbiz Việt", "rời showbiz vì bị bạn thân xúc phạm", "từ mặt người đó dù trước đây là tri kỷ"... là những dòng chữ xuất hiện trong loạt hình ảnh đang được chia sẻ rộng rãi. Đi kèm là thông tin cho rằng sau bộ phim Song Hỷ Lâm Nguy, nam diễn viên quyết định không tiếp tục gắn bó với thị trường điện ảnh trong nước.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Dustin Nguyễn là cái tên gắn với nhiều dấu mốc đáng nhớ của điện ảnh Việt, đồng thời cũng là một trong số ít diễn viên gốc Việt tạo được dấu ấn tại Hollywood.

Thông tin lan truyền sau Song Hỷ Lâm Nguy khiến mạng xã hội xôn xao

Theo nội dung đang lan truyền trên TikTok, Dustin Nguyễn được cho là đã chia sẻ sẽ không tiếp tục hoạt động ở showbiz Việt sau trải nghiệm vừa qua. Thậm chí bài đăng còn cho biết nam diễn viên từng bị một người bạn thân xúc phạm trên phim trường, đến mức quyết định chấm dứt mối quan hệ.

Ảnh chụp màn hình

Bài đăng không nêu danh tính người được nhắc đến, song chi tiết này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối nếu đây thực sự là quyết định của Dustin Nguyễn sau nhiều năm mới trở lại đóng phim Việt.

Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, nhiều bình luận cũng nhắc đến kết quả phòng vé của Song Hỷ Lâm Nguy. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim khép lại hành trình rạp với doanh thu khoảng 14,5 tỷ đồng - con số được đánh giá là thấp hơn kỳ vọng đối với một dự án quy tụ nhiều gương mặt tên tuổi.

Dưới bài đăng, nhiều ý kiến cho rằng điều đáng tiếc không nằm ở diễn xuất của Dustin Nguyễn mà ở việc anh chưa gặp được một kịch bản đủ sức tạo dấu ấn trong lần tái xuất.

Ảnh chụp màn hình

Một số bình luận thu hút nhiều tương tác như: "Tiếc chú chọn dự án không xứng tầm", "Ước chú tham gia các dự án của Charlie, Hàm Trần hay Victor", "Chú diễn hay nhưng đặt niềm tin sai dự án", hay "Hy vọng sẽ còn được thấy chú trong những bộ phim chất lượng hơn".

Những thông tin trên MXH mới chỉ là suy đoán

Đáng chú ý, sau khi các hình ảnh nói trên lan truyền, nhiều bình luận bắt đầu suy đoán danh tính "người bạn thân" được nhắc đến, thậm chí gọi tên một số nghệ sĩ từng hợp tác với Dustin Nguyễn.

Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, các hình ảnh lan truyền trên TikTok không nêu tên bất kỳ cá nhân nào và đến nay cũng chưa xuất hiện nguồn thông tin chính thống xác nhận danh tính người được nhắc tới. Vì vậy, mọi thông tin liên quan hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán trên mạng xã hội.

Điều có thể xác nhận là Dustin Nguyễn vừa trở lại màn ảnh rộng Việt Nam với Song Hỷ Lâm Nguy sau nhiều năm vắng bóng. Bộ phim không đạt kết quả như kỳ vọng về doanh thu, song sự xuất hiện của nam diễn viên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả yêu điện ảnh.

Tài tử ghi dấu từ Hollywood đến điện ảnh Việt

Sinh năm 1962, Dustin Nguyễn là một trong những diễn viên gốc Việt hiếm hoi xây dựng được sự nghiệp tại Hollywood trước khi trở về tham gia nhiều dự án điện ảnh trong nước.

Anh được khán giả quốc tế biết đến qua loạt phim truyền hình 21 Jump Street, sau đó tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Little Fish, The Rebel (Dòng máu anh hùng), Lửa Phật, Once Upon a Time in Vietnam...

Tại Việt Nam, Dustin Nguyễn từng ghi dấu với hình tượng mạnh mẽ, điềm tĩnh và giàu chiều sâu trong các bộ phim hành động. Đặc biệt, Dòng máu anh hùng được xem là một trong những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt hiện đại, góp phần đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả trong nước.

Không chỉ diễn xuất, Dustin Nguyễn còn thử sức ở vai trò đạo diễn và biên kịch với nhiều dự án điện ảnh, cho thấy sự gắn bó lâu dài với nghề.

Lần tái xuất cùng Song Hỷ Lâm Nguy vì thế từng được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ mở ra một chặng đường mới của nam diễn viên tại thị trường Việt Nam. Dù kết quả phòng vé chưa như mong đợi, nhiều ý kiến vẫn cho rằng điều đáng tiếc nhất không phải con số doanh thu, mà là viễn cảnh khán giả sẽ còn rất ít cơ hội được thấy Dustin Nguyễn xuất hiện trong những dự án điện ảnh Việt nếu những thông tin đang lan truyền trở thành sự thật.

Dù những thông tin đang lan truyền vẫn chưa được kiểm chứng, câu chuyện lần này một lần nữa cho thấy sức quan tâm mà khán giả dành cho Dustin Nguyễn sau nhiều năm vắng bóng. Sau Song Hỷ Lâm Nguy, điều nhiều người mong chờ có lẽ không chỉ là lời giải đáp cho những đồn đoán trên mạng xã hội, mà còn là cơ hội được gặp lại nam diễn viên trong những dự án điện ảnh thực sự xứng tầm với dấu ấn anh từng để lại.

(Ảnh trong bài: FBNV)