Người đẹp "Song Hỷ Lâm Nguy" Kiều Diễm: Mỗi vai diễn là một cơ hội

Không xuất hiện dày đặc trên truyền thông hay tạo hiệu ứng ồn ào, Kiều Diễm, gương mặt trẻ góp mặt trong phim Song Hỷ Lâm Nguy đang âm thầm xây dựng hành trình riêng bằng cách tích lũy từ những vai diễn nhỏ. Với cô, mỗi cơ hội dù ngắn ngủi trên màn ảnh đều mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện bản thân.

Sinh năm 2002 tại Pleiku, Kiều Diễm đến với nghệ thuật từ khá sớm thông qua công việc người mẫu ảnh và tham gia các dự án quảng cáo. Sở hữu ngoại hình sáng, trẻ trung, cô từng xuất hiện trong nhiều chiến dịch truyền thông, nhưng không dừng lại ở đó, nữ diễn viên Gen Z lựa chọn theo đuổi diễn xuất một cách nghiêm túc.

Hiện tại, cô theo học tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, đồng thời hoạt động tại sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Đây được xem là môi trường quan trọng giúp Kiều Diễm rèn luyện nền tảng nghề, từ việc kiểm soát cảm xúc, xử lý tình huống đến xây dựng nhân vật trong một mạch diễn dài hơi. Với cô, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là “lớp học thực tế” để tích lũy kinh nghiệm trước khi bước ra màn ảnh.

Trong Song Hỷ Lâm Nguy của đạo diễn Hà Vũ, Kiều Diễm đảm nhận vai Út Diễm, em út trong một gia đình ba chị em lớn lên cùng bà nội. Nhân vật mang màu sắc gần gũi: thương chị hai, đôi khi bốc đồng, có những mâu thuẫn với anh trai và bị cuốn vào những cảm xúc gia đình trong dịp cưới. Dù chỉ là một vai cameo, nhưng đây lại là cơ hội để nữ diễn viên trẻ tiếp cận một câu chuyện giàu cảm xúc và mang tính đời sống.

Chia sẻ về vai diễn, Kiều Diễm cho biết cô đặc biệt trân trọng từng cơ hội: Mỗi nhân vật là một dịp để quan sát, học hỏi và hoàn thiện kỹ năng. Cách tiếp cận nghề nghiệp này phần nào cho thấy sự thận trọng của một tân binh, không đặt áp lực phải nổi bật ngay mà ưu tiên tích lũy nền tảng lâu dài.

Trước đó, việc thử sức ở nhiều vai trò như người mẫu ảnh, diễn viên quảng cáo và sân khấu đã giúp cô làm quen với môi trường làm việc đa dạng của ngành giải trí. Những trải nghiệm này không chỉ hỗ trợ khả năng biểu đạt trước ống kính mà còn giúp Kiều Diễm định hình hình ảnh cá nhân rõ ràng hơn.

Bên cạnh Song Hỷ Lâm Nguy, cô cũng từng góp mặt trong dự án điện ảnh Tử chiến trên không. Dù chỉ đảm nhận vai diễn nhỏ, nhưng đây được xem là bước tiếp cận đầu tiên với quy trình sản xuất phim chuyên nghiệp, nơi đòi hỏi kỷ luật và khả năng phối hợp cao trong ê-kíp.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt liên tục xuất hiện nhiều gương mặt mới, lựa chọn “đi chậm” của Kiều Diễm có thể không tạo ra hiệu ứng tức thì, nhưng lại cho thấy một hướng đi bền vững. Thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng nhanh chóng, nữ diễn viên trẻ kiên trì tích lũy qua từng vai diễn dù là nhỏ nhất.

Sự xuất hiện trong Song Hỷ Lâm Nguy vì thế không chỉ là một lần thử sức, mà còn là dấu mốc cho thấy Kiều Diễm đang từng bước định hình con đường của mình. Từ sân khấu kịch đến điện ảnh, hành trình của cô không ồn ào, nhưng rõ ràng và có lẽ, đó cũng là cách mà nhiều diễn viên trẻ lựa chọn để đi xa hơn trong nghề.

PV