Việt Anh từng ly hôn 2 lần trước khi công khai thành đôi với Quỳnh Nga

Sau 7 năm liên tục để lộ "hint" nhưng chưa từng lên tiếng, Quỳnh Nga và Việt Anh mới đây đã chính thức công khai chuyện tình cảm. Cặp đôi nhanh chóng nhận được sự chúc phúc từ đông đảo khán giả bởi cả hai đều đã trải qua những biến cố lớn trong hôn nhân trước khi quyết định mở lòng thêm một lần nữa.

Việt Anh công khai hẹn hò Quỳnh Nga sau 7 năm tung hint lia lịa

Việt Anh đi qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn

Việt Anh tên đầy đủ là Nguyễn Lê Việt Anh, sinh năm 1981. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, anh từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và sau đó theo học lớp đào tạo diễn viên của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của nam diễn viên là với biên tập viên Thùy Linh vào năm 2007. Hai người có chung một cô con gái có tên thân mật là Dâu Tây. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, cả hai ly thân và chính thức ly hôn vào năm 2010. Sau đổ vỡ, Thùy Linh đưa con gái sang nước ngoài định cư, còn Việt Anh tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất tại Việt Nam. Nam diễn viên từng nhiều lần tâm sự điều khiến anh day dứt nhất là không có nhiều cơ hội ở gần con gái đầu lòng vì khoảng cách địa lý.

Việt Anh từng ly hôn năm 2010, khi đó cả hai đã có con gái đầu lòng

Đến năm 2016, Việt Anh công khai chuyện tình cảm với Trần Hương - một cô gái không hoạt động trong giới giải trí. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào năm 2017. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này cũng khép lại vào năm 2019.

Trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nam diễn viên từng thẳng thắn thừa nhận anh không còn nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa. Việt Anh chia sẻ: "Không cần trải qua quá nhiều mà chỉ cần qua 2 lần thôi tôi thấy mình thuộc thế hệ những người sống cô độc. Có lẽ, tôi nên sống một mình để bớt ảnh hưởng đến người khác. Tôi nghĩ câu chuyện của tôi chỉ dừng lại ở con số 2, sẽ không có con số 3".

Cách đây 7 năm, Việt Anh cũng tan vỡ lần 2

Quỳnh Nga từng đánh đổi sự nghiệp để vun vén hôn nhân

Trước khi công khai hẹn hò Việt Anh, Quỳnh Nga cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân nhiều tiếc nuối với người mẫu Doãn Tuấn. Cả hai âm thầm tìm hiểu gần một năm trước khi chính thức công khai chuyện tình cảm vào giữa năm 2013. Khi ấy, Quỳnh Nga từng chia sẻ Doãn Tuấn không phải mẫu đàn ông hoàn hảo, thậm chí có nhiều tật xấu, nhưng lại sở hữu sức hút rất riêng. Về phía Doãn Tuấn, anh cũng luôn dành cho bạn gái những cử chỉ yêu thương và sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Tháng 11/2014, cặp đôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sau khi kết hôn, Quỳnh Nga gần như rút khỏi showbiz để chăm lo tổ ấm, trong khi chồng tập trung phát triển công việc kinh doanh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 4 năm trước khi cả hai quyết định chia tay.

Nói về nguyên nhân tan vỡ, Quỳnh Nga cho biết cô và chồng cũ từng rất hòa hợp, nhưng theo thời gian lại xuất hiện những khác biệt không thể dung hòa. Nữ diễn viên từng trải lòng: "Tôi cứ nghĩ, kết hôn ở độ tuổi đó đã rất chững chạc rồi, không quá trẻ để nông nổi. Không ai muốn lấy chồng xong lại ly hôn, không ai muốn như vậy. Tôi chỉ muốn được hạnh phúc, suôn sẻ mãi. Nhưng không, tôi đã nghĩ sai".

Quỳnh Nga từng ly hôn diễn viên Doãn Tuấn

Điều khiến Quỳnh Nga tiếc nuối hơn cả là cô từng tạm dừng sự nghiệp đúng vào giai đoạn phát triển nhất để xây dựng gia đình. Đến khi quay lại với nghệ thuật, mọi thứ gần như phải bắt đầu từ đầu. Sau ly hôn, Quỳnh Nga nhanh chóng trở lại với công việc, tham gia nhiều dự án phim truyền hình, đi hát và xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Song song với đó, cô dành thời gian du lịch, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng cuộc sống theo cách tích cực hơn.

Nữ diễn viên cũng có cái nhìn cởi mở hơn về hôn nhân sau những trải nghiệm đã qua. Quỳnh Nga từng chia sẻ rằng cô không bao giờ khuyên người khác từ bỏ hôn nhân chỉ vì bản thân từng đổ vỡ. Theo cô, hôn nhân luôn có đủ những cung bậc ngọt ngào lẫn đắng cay và đó mới là một phần của cuộc sống. Dù thừa nhận đôi lúc vẫn có những khoảnh khắc nhớ về quá khứ, đặc biệt trong những đêm yên tĩnh, Quỳnh Nga cho biết cô luôn cố gắng điều chỉnh cảm xúc, tìm cho mình công việc hoặc niềm vui mới để bước tiếp thay vì chìm trong những điều đã qua.

Nhiều năm qua, hình ảnh Quỳnh Nga và Việt Anh gắn bó từ cuộc sống đến sự kiện

Cặp đôi đã lộ rất nhiều dấu hiệu yêu đương trước khi công khai mối quan hệ

Ảnh: FBNV