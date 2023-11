Rò rỉ danh tính chị đẹp vượt Thu Phương để làm đội trưởng công diễn 2, là cái tên gây chấn động showbiz Việt?

Vòng công diễn 1 của chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 sẽ chính thức diễn ra vào tối thứ Bảy, 18/11 trên VTV3. Đến thời điểm hiện tại, mọi thông tin về kết quả vòng đấu, danh tính chị đẹp nổi bật nhất lẫn các chị đẹp có khả năng đi về đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong khán giả.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin Phạm Lịch sẽ xuất sắc vượt qua vòng công diễn 1 và được bầu chọn làm đội trưởng cho vòng công diễn 2.

Mạng xã hội xuất hiện tin đồn Phạm Lịch sẽ có kết quả tốt ở vòng công diễn 1 và được chọn làm đội trưởng ở vòng công diễn 2 - (Nguồn: Thanh Socola của Trang Pháp)

Phạm Lịch mặc trang phục và trang điểm theo tông đỏ

Vì Phạm Lịch hiện đang ở trong đội Thu Phương (Thu Phương làm đội trưởng) nên nếu tin đồn trở thành đội trưởng tại vòng công diễn 2 trở thành sự thật thì cũng đồng nghĩa với chuyện Phạm Lịch có thành tích tốt hơn Thu Phương trong vòng công diễn 1.

Từ hình ảnh xuất hiện trong trailer do ekip sản xuất tung ra, khán giả cũng đồn đoán chuyện Phạm Lịch làm trưởng nhóm ở vòng công diễn 2 và chọn các chị đẹp như H'Hen Niê, Khổng Tú Quỳnh, Phương Vy, Lưu Hương Giang.

Lối trang điểm của Phạm Lịch và H'Hen Niê có sự tương đồng, điều này làm dấy lên nghi vấn H'Hen Niê và Phạm Lịch sẽ ở chung đội trong vòng công diễn 2

Các thành viên trong đội Phạm Lịch mặc trang phục dành cho đội cổ động, có tông màu đỏ khá nổi bật. Thêm nữa, khán giả cũng đoán rằng tiết mục mà đội Phạm Lịch trình diễn sẽ thiên về Cheerleading và có cả màn tung hứng xoay người trên cao khá mạo hiểm. Khán giả cho rằng vì phần tung hứng xoay người này có độ khó cao nên chỉ có những vũ công chuyên nghiệp như Phạm Lịch mới thực hiện được.

Phạm Lịch sinh năm 1990 ở Thái Bình, là vũ công, biên đạo hoạt động tại TPHCM.

Tiết mục được đầu tư hoành tráng và có cả tung người lên cao của đội đỏ trong vòng công diễn sắp tới

Cô gây chú ý khi tham gia So you think you can dance, có thành tích ấn tượng tại game show như giải Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2015, quán quân chương trình Thử thách người nổi tiếng 2016. Năm 2021, cô lấn sân sang con đường ca hát sau khi trải qua quá trình rèn giọng tại nhiều chương trình ca nhạc.

Uyên Linh - Thu Phương - Phạm Lịch trong vòng công diễn đầu tiên

Ngoài ra, Phạm Lịch cũng là cái tên từng khiến showbiz Việt chao đảo với vụ việc liên quan ca sĩ Phạm Anh Khoa. Cùng với 1 số nghệ sĩ, Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa có hành động thiếu chuẩn mực với mình. Sau vụ ồn ào này, Phạm Lịch cho biết cô gặp khá nhiều rắc rối.