Rò rỉ ảnh nóng mỹ nam Thơ Ngây ngoại tình với vợ bạn thân, ai là người rắp tâm tung hê?

Scandal nam diễn viên Vương Tử (Thơ Ngây 2) ngoại tình với influencer Quả Quả - vợ nam diễn viên kiêm người mẫu Phạm Khương Ngạn Phong - gây chấn động showbiz Đài Loan (Trung Quốc) những ngày qua. Được biết, Vương Tử và Phạm Khương Ngạn Phong từng là bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Đến ngày 15/11, ảnh nóng trần trụi của Vương Tử và Quả Quả khi ngoại tình đã bị lan truyền khắp mạng xã hội. Đáng chú ý, căn phòng vệ sinh trong bức ảnh nhạy cảm đang bị phát tán có khung cảnh trùng khớp với 1 bức ảnh chụp trong nhà vệ sinh từng được Quả Quả đăng lên trang cá nhân.

Với chứng cứ ngoại tình rõ như ban ngày, Vương Tử và Quả Quả không còn có thể chối cãi, bao biện cho hành vi đáng xấu hổ của mình. Cư dân mạng cho rằng người đàn ông đáng thương nhất showbiz hiện tại không ai khác chính là Phạm Khương Ngạn Phong. Anh bị bạn thân và vợ phản bội trắng trợn.

Tuy nhiên, cư dân mạng cũng cho rằng dù Vương Tử và Quả Quả có hành vi ngoại tình khó tha thứ, nhưng việc họ bị phát tán ảnh riêng tư cần bị lên án. Đây là việc làm xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ngay lập tức, dân tình liền đặt câu hỏi không biết ai là người đứng sau vụ leak ảnh nóng của Vương Tử và Quả Quả. Có netizen cho rằng đó chính là Phạm Khương Ngạn Phong. Anh tung ảnh nhạy cảm của Vương Tử và Quả Quả để trả thù cô vợ phản bội, triệt đường sống của Vương Tử trong showbiz. Trước đó, nam diễn viên này từng tuyên bố nắm trong tay đầy đủ bằng chứng ngoại tình của Vương Tử và Quả Quả. Cũng có người cho rằng chính đội ngũ thám tử mà Phạm Khương Ngạn Phong thuê để theo dõi Vương Tử và Quả Quả đã làm rò rỉ những hình ảnh nhạy cảm ra ngoài.

Trước nghi vấn của công chúng, đơn vị thám tử được Phạm Khương Ngạn Phong thuê quay chụp chứng cứ ngoại tình phủ nhận phát tán ảnh nóng của Vương Tử và Quả Quả. Họ khẳng định không nắm tay bất kỳ video hay hình ảnh riêng tư nào của mỹ nam Thơ Ngây và Quả Quả. Về phía Phạm Khương Ngạn Phong, anh vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc tung ảnh ngoại tình của vợ và Vương Tử lên mạng.

Vụ ồn ào tình ái nổ ra sau khi Phạm Khương Ngạn Phong đăng đàn lên Instagram tố Vương Tử "quan hệ ngoài luồng" với vợ mình - Quả Quả, đồng thời chia sẻ đoạn video dài kể lại quá trình phát hiện ra mối quan hệ sai trái của 2 người.

Theo Phạm Khương Ngạn Phong, anh bắt đầu thuê thám tử tư theo dõi vợ sau khi nhận thấy cô có những biểu hiện bất thường, được cho là không chung thủy trong hôn nhân. Nam diễn viên họ Phạm cho hay, Quả Quả đột nhiên thay đổi kể từ sau chuyến đi đến Mỹ với Vương Tử hồi đầu năm nay. Khi trở lại Đài Loan (Trung Quốc) giữa tháng 3, Quả Quả bất ngờ không muốn về nhà và còn cắt đứt liên lạc với chồng trong hơn 3 tháng.

Quả Quả không hề tỏ ra ăn năn hối hận sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình với Vương Tử. Thay vào đó, nữ influencer vẫn tiếp tục công khai mối quan hệ với tài tử Thơ Ngây trên mạng xã hội và chuyển đến sống trong căn hộ sang trọng của nhân tình, đồng thời phớt lờ luôn ông xã. Hiện, Phạm Khương Ngạn Phong đã đệ đơn ly dị Quả Quả lên tòa, đồng thời kiện vợ và Vương Tử có hành vi ngoại tình gây tổn thương tinh thần và yêu cầu bồi thường.

Sau khi Vương Tử vướng tai tiếng đời tư nghiêm trọng, các đài truyền hình ở Đài Loan (Trung Quốc) đã thông báo tạm dừng lên sóng các chương trình, bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên này. 1 thương hiệu nước hoa cũng thông báo hủy bỏ sự kiện quảng bá công khai của Vương Tử. Trước làn sóng tẩy chay dữ dội của người trong ngành và công chúng, nam diễn viên đã tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn.

Không chỉ danh tiếng và sự nghiệp nghệ thuật sụp đổ, Vương Tử còn đối mặt với số tiền đền bù thiệt hại không hề nhỏ cho Phạm Khương Ngạn Phong và các đối tác. Theo các nguồn tin, Vương Tử đang ê chề đi đàm phán với các đối tác để xin được nợ tiền đền bù và trả theo từng đợt vì tình hình tài chính khó khăn, không thể 1 lần trả hết hàng chục tỷ đồng.

Vương Tử sinh năm 1989, tại Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm nhạc Lollipop. Bên cạnh ca hát, nam nghệ sĩ còn gặt hái được nhiều thành công khi lấn sân diễn xuất, trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ các bộ phim thần tượng như Vị Ngọt Macchiato, Thơ Ngây 2... Nam diễn viên từng được mệnh danh là "hoàng tử showbiz xứ Đài" nhờ sở hữu nhan sắc "đốn gục" trái tim của hàng triệu thiếu nữ. Tuy nhiên, hình tượng Vương Tử dày công gây dựng đã hoàn toàn bị sụp đổ sau bê bối ngoại tình chấn động mới đây.

