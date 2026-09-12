Rõ mối quan hệ của bạn trai kém 11 tuổi với các con của "chị đẹp" Diệp Lâm Anh

Thời gian gần đây, thông tin "chị đẹp" Diệp Lâm Anh đã chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại chuyện tình của cô với Phạm Kiên - bạn trai kém 11 tuổi.

Cả hai đã hẹn hò từ khoảng đầu năm 2025, khi Phạm Kiên chia sẻ hình ảnh bên Diệp Lâm Anh trong chuyến du lịch tại Mù Cang Chải đúng ngày 14/02/2025 đến thời điểm hiện tại.

Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm.

Trải qua thời gian gắn bó, cả hai cùng nhau đi du lịch, làm thiện nguyện cũng như cùng chăm sóc 2 con riêng của Diệp Lâm Anh.

Qua những hình ảnh được chị đẹp 8X chia sẻ, người mẫu Phạm Kiên có mối quan hệ thân thiết với 2 bé Boorin và Bboy.

Nam người mẫu quê Yên Bái dắt tay bé Boorin trong một buổi diễn văn nghệ. Trong một khung hình khác, Phạm Kiên không ngần ngại bế bổng cả hai em bé trong một chuyến đi cùng nhau.

Phạm Kiên có mối quan hệ thân thiết với 2 con của Diệp Lâm Anh.

Được biết, hai bé Boorin và Bboy gọi Phạm Kiên là “chú” và khá thoải mái khi ở bên anh. Theo Diệp Lâm Anh chia sẻ, nam người mẫu kém cô 11 tuổi dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho các con của bạn gái.

Phạm Kiên không chỉ xuất hiện bên Diệp Lâm Anh mà còn đồng hành cùng cô và hai bé trong một số chuyến đi chơi, du lịch cũng như các hoạt động đời thường.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Boorin và Bboy khá quấn quýt với Phạm Kiên, thường xuyên trò chuyện, vui chơi cùng anh.

Diệp Lâm Anh từng cho biết các con có thiện cảm với Phạm Kiên và mối quan hệ giữa họ ngày càng gần gũi. Dù cách xưng hô vẫn là “chú - cháu”, Phạm Kiên đã trở thành một người khá thân thuộc trong cuộc sống của hai bé.

Phạm Kiên và các con của Diệp Lâm Anh trong một chuyến du lịch.

Việc anh dành thời gian chơi cùng và quan tâm đến các con cũng giúp mối quan hệ giữa anh với Diệp Lâm Anh trở nên thân thiết hơn trong đời sống gia đình.

Sau khi những hình ảnh Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên xuất hiện bên hai con được chia sẻ, nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên.

Không ít ý kiến cho rằng điều đáng quý là Phạm Kiên dành sự quan tâm và tình cảm cho Boorin, Bboy, đồng thời thoải mái đồng hành cùng các bé trong cuộc sống thường ngày.

Người hâm mộ hy vọng Diệp Lâm Anh sẽ có một mối quan hệ lâu dài, hạnh phúc và tìm được người luôn yêu thương, tôn trọng cô cũng như các con.

Diệp Lâm Anh kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức vào năm 2018. Cặp đôi sau đó lần lượt đón hai con, bé gái Boorin chào đời năm 2018 và bé trai B.Boy sinh năm 2019. Sau thời gian hôn nhân rạn nứt, cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2023.

Theo phán quyết của tòa, Diệp Lâm Anh được quyền trực tiếp nuôi con gái Boorin, trong khi con trai B.Boy được giao cho bố chăm sóc. Hai chị em vì vậy không sống cùng nhau nhưng vẫn có thời gian gặp gỡ và duy trì tình cảm.