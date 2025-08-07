Tối 6/8, Sao Nhập Ngũ 2025 đã chính thức công chiếu tập 1 với tên gọi "Thế nào là yêu nước?". Khác với thông lệ, tập mở màn năm nay không bắt đầu bằng lễ nhận quân truyền thống, thay vào đó, các chiến sĩ vừa đến đã trực tiếp được giao thực hiện nhiệm vụ vận chuyển thùng đạn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và khói cay dày đặc.

Ngay khi nhận được hiệu lệnh từ chỉ huy, các đồng chí chiến sĩ cũ như: Hòa Minzy, Độ Mixi, Diệu Nhi, Linh Ngọc Đàm, Huỳnh Anh, Bình An… lập tức thực hiện nhiệm vụ, trong khi đó các "tân binh" như Chi Pu, Hải Đăng Doo thì tỏ ra lúng túng, bỡ ngỡ, tuy nhiên họ nhanh chóng nhập cuộc với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết và kỷ luật.

Các nghệ sĩ vừa nhập ngũ liền thực hiện nhiệm vụ trong địa hình khó khăn

Là "tân binh" của mùa này, khi được hỏi về cảm nhận sau khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, Chi Pu chia sẻ: "Tôi cảm thấy cũng có thể thực hiện được, không quá khó khăn". Đồng chí chỉ huy hỏi Chi Pu tiếp: "Vậy đồng chí sẽ thực hiện được nhiều nhiệm vụ khó khăn nữa đúng không?". Lúc này Chi Pu dõng dạc tuyên bố "vâng" nhưng sau đó lại bỗng nhiên bật cười một cách khó hiểu.

Ngay lập tức, đồng chí chỉ huy liền hỏi thẳng nụ cười của Chi Pu và không khí liền trở nên căng thẳng. Chi Pu sau đó giải thích vì bản thân chưa chắc nhiệm vụ khó đến đâu mà vẫn khẳng định sẽ làm được, thế nên nụ cười bật ra là để "tự cười chính mình".

Đồng chí chỉ huy nghe xong liền chấn chỉnh thái độ của Chi Pu: "Mặc dù nhiệm vụ phía trước nhiều chông gai, vất vả, sức khoẻ không bảo đảm nhưng ý chí của các đồng chí phải tốt thì mới thực hiện được các nhiệm vụ khác. Có thể trong quá trình đó chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ hoặc nhận sự giúp đỡ của người khác nhưng tinh thần phải cố gắng, khắc phục khó khăn".

"Tân binh" Chi Pu bị nhắc nhở về thái độ

Khoảnh khắc khiến Chi Pu bị chấn chỉnh ngay lập tức

Nữ ca sĩ rút kinh nghiệm trong quá trình rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ sau đó

Sau lễ nhận quân trang nghiêm và cũng tốn không ít sức lực, các chiến sĩ chính thức quay về đơn vị để nhận phòng ở. Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ xuất hiện… với đôi chân tập tễnh. Trước đó nữ diễn viên từng gây lo lắng vì gặp tai nạn khi ghi hình 1 chương trình khác.

Chia sẻ cùng chỉ huy và đồng đội, nữ diễn viên cho biết mình hoàn toàn ý thức được giới hạn thể lực của bản thân. Thế nhưng vượt lên tất cả là khát khao được khoác lên mình bộ quân phục, được hô vang khẩu hiệu và sống trọn vẹn một lần trong môi trường quân ngũ. "Gia đình mình cũng là những cán bộ chiến sĩ, mình cũng mong muốn được một lần mặc quân phục, được hô khẩu hiệu quyết tâm" - Lan Ngọc chia sẻ.

Ninh Dương Lan Ngọc dù chấn thương nhưng vẫn quyết tâm tham gia Sao Nhập Ngũ

Khi về nhận giường, nhận phòng, nữ diễn viên thoáng có chút buồn khi không thể đi lại tự do để cùng trò chuyện với các đồng đội của mình. Nhận thấy điều đó, các thành viên trong tiểu đội nhanh chóng kéo ghế lại ngồi quây quần bên Lan Ngọc để trò chuyện, trêu đùa và tạo không khí thoải mái.

Lan Ngọc chia sẻ với các đồng đội rằng theo như cô tìm hiểu thì: "Ở các nội dung sắp tới, chúng ta sẽ không chiến đấu một mình mà sẽ chiến đấu cùng đồng đội", khiến Diệu Nhi lập tức buông lời trêu: "Mới là gánh nặng đó chị", còn Hòa Minzy hài hước tiếp lời: "Nên bọn em muốn chị về ngay chiều nay".

Dù là người "cà khịa" nhiệt tình nhất, nhưng ngay khi có lệnh tập hợp từ chỉ huy, Diệu Nhi lại là người ngay lập tức dìu Lan Ngọc vào hàng ngũ. Dù chấn thương, nhưng với sự hỗ trợ từ đồng đội, Lan Ngọc vẫn sẽ cố gắng tham gia những thử thách sắp tới, như chính tinh thần nghiêm túc và sự trân trọng mà cô dành cho hành trình đặc biệt này.

Dù chấn thương nhưng Lan Ngọc vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong chương trình