Rộ danh sách Top 30 Miss Universe, Hương Giang có kết quả ra sao?

Càng sát giờ G, không khí trước thềm chung kết Miss Universe 2025 càng nóng hơn bao giờ hết. Mới đây, mạng xã hội lan truyền một hình ảnh được cho là danh sách Top 30 chung cuộc. Trong hình ảnh được chia sẻ, tờ giấy như văn bản nội bộ, có logo cuộc thi và viết rõ các đại diện lọt vào Top 30 trong đêm chung kết.

Trong danh sách lan truyền, hàng loạt ứng viên nổi bật như Mexico, Brazil, Thái Lan, Philippines, Paraguay, Hà Lan, Ấn Độ, Indonesia đều có tên. Đáng chú ý, đại diện Miss Universe Vietnam - Hương Giang - cũng góp mặt.

MXH lan truyền danh sách được cho là kết quả Top 30 Miss Universe

Tuy nhiên, sự xuất hiện của danh sách lại kéo theo vô số tranh luận. Một bộ phận người hâm mộ nhanh chóng bày tỏ sự nghi ngờ về độ tin cậy của thông tin này. Lý do là bởi hàng loạt ứng viên mạnh như Colombia, Venezuela, Bờ Biển Ngà, Chile… đều không có tên trong danh sách - điều khó xảy ra nếu xét theo phong độ thi đấu nổi bật của họ từ đầu mùa giải đến nay.

Nhiều fan quốc tế cho rằng tài liệu bị lan truyền có thể chỉ là bản dự đoán hoặc là một sản phẩm photoshop mà thôi. Dẫu vậy, điều này không ngăn được sự phấn khích của cộng đồng fan Việt. Không ít bình luận tỏ ra lạc quan, chia sẻ rằng chỉ cần Hương Giang thật sự góp mặt trong Top 30 chung cuộc thì đó đã là chiến thắng lớn.

Ở thời điểm hiện tại, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn và chưa có bất kỳ xác nhận nào từ Miss Universe. Chính vì vậy, người hâm mộ kêu gọi nhau điều quan trọng nhất thời điểm này là cổ vũ Hương Giang để bước vào đêm thi chung kết.

Không khí chung kết Miss Universe trước giờ G đang nóng hơn bao giờ hết

Ngày 19/11, Hương Giang có đêm thi ấn tượng tại bán kết Miss Universe. Cô có màn trình diễn bikini tự tin, thần thái ổn định, sải bước chắc chắn và liên tục nhận được sự cổ vũ từ fan Việt. Trong phần thi dạ hội, nàng hậu diện mẫu váy ôm sát với kỹ thuật đính kết cầu kỳ, kết hợp layout trang điểm sắc sảo cùng kiểu tóc búi thấp cổ điển, tạo tổng thể vừa sang trọng vừa hiện đại.

Một số góc máy cận ghi lại nụ cười nhẹ cùng ánh mắt sắc khiến màn thể hiện của cô càng thêm nổi bật. Nhìn chung, phần trình diễn tại bán kết Miss Universe của Hương Giang nhận nhiều lời khen từ khán giả theo dõi trực tiếp.

Chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra vào lúc 8h sáng ngày 21/11 tại Thái Lan. Trước giờ G, nhiều đồng nghiệp là nghệ sĩ, KOL như Erik, Diệp Lâm Anh, Á hậu Mai Ngô, người mẫu Hà Tâm Như, Phạm Kiên, và đặc biệt là Phú Cường - bạn trai Hương Giang - đã bay sang tận Bangkok để ủng hộ tinh thần cho đại diện Miss Universe Vietnam.

Hương Giang tự tin trình diễn swimsuit, tràn đầy năng lượng