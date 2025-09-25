Rihanna hạ sinh con gái

(Ảnh: Page Six)

Tin vui đã được Rihanna trực tiếp chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội Instagram của cô. Nữ ca sĩ viết: "Rocki Irish Mayers, ngày 13 tháng 9 năm 2025". Đính kèm dòng chia sẻ là bức ảnh cô bế con gái nhỏ.

Thông tin Rihanna mang thai lần 3 rộ lên vào tháng 5 năm nay. Trước đó, cặp đôi đã có 2 con trai là RZA và con trai Riot. Hai bé đầu của Rihanna lần lượt được sinh vào năm 2022 và 2023.

Trong gần 1 thập kỷ trở lại đây, Rihanna ít tham gia các hoạt động giải trí cũng như phát hành sản phẩm âm nhạc. Cô chủ yếu tập trung lo cho cuộc sống cá nhân và sau này là gia đình nhỏ của cô với A$AP Rocky. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công rực rỡ, Rihanna còn cực kỳ thành công ở lĩnh vực làm đẹp. Phần lớn tiền kiếm được của cô trong những năm sau này đến từ lĩnh vực này.