Hot nhất Met Gala: Rihanna công bố bụng bầu con thứ 3 giữa đường bước tới “Oscar thời trang”!

Còn nhớ cách đây 2 năm, Rihanna gây chấn động thế giới khi công bố bụng bầu con thứ 2 với A$AP Rocky tại Met Gala 2023. Met Gala có quy định khách mời không được đến muộn nhưng "bà hoàng thời trang" Anna Wintour đã tạo ngoại lệ cho Rihanna, để cô có màn công bố bụng bầu ấn tượng tại bữa tiệc thời trang lớn nhất thế giới này.

Năm nay, lịch sử lặp lại khi nữ ca sĩ công bố bụng bầu con thứ 3 với A$AP Rocky cũng tại Met Gala. Sau quãng thời gian ở ẩn, Rihanna đã xuất hiện tại khách sạn Carlyle Hotel, New York để chuẩn bị cho Met Gala. Giọng ca 37 tuổi diện set trang phục xanh đơn giản nhưng không kém phần phong cách, để lộ bụng bầu lớn. Ngay lập tức, những bức ảnh này đã gây bão mạng xã hội, Rihanna nhận được "cơn mưa" lời chúc từ công chúng.

Rihanna xuất hiện tại New York với bụng bầu con thứ 3

Nữ ca sĩ lên đồ đơn giản mà cá tính, bước đi đầy phong cách để thông báo đang mang thai

Rihanna luôn là ngôi sao có cách thông báo "bầu bí" ấn tượng nhất nhì showbiz

Còn nhớ cách đây 2 năm, Rihanna bất ngờ được tạo ngoại lệ đi muộn đến 2 tiếng ở Met Gala. Ban đầu cô trùm áo choàng hoa hồng kín mít

Sau đó, nữ ca sĩ cởi áo khoác và để lộ bụng bầu lớn

Đó là đứa con thứ 2 của cô và rapper A$AP Rocky

Màn công bố bụng bầu của Rihanna đã làm chấn động truyền thông thế giới

Rạng sáng ngày 6/5 (theo giờ Việt Nam), Met Gala 2025 - sự kiện thường niên của tạp chí Vogue, được mệnh danh là "Oscar của thời trang" đã chính thức diễn ra tại New York, Mỹ. Thảm đỏ Met Gala trở thành tâm điểm nóng hổi toàn cầu khi quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám nhất thế giới như Jennie, Lisa, Rosé (BLACKPINK), A$AP Rocky, Pharrell William, Miley Cyrus, Gigi Hadid...

Theo tờ Page Six, chủ đề năm nay của Met Gala là Superfine: Tailoring Black Style (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu), tôn vinh phong cách Black Dandyism trong việc hình thành bản sắc thời trang của người da đen trong cộng đồng người gốc Phi xuyên Đại Tây Dương. Năm nay, BTC khuyến khích khách mời thể hiện phong cách cá nhân thông qua những bộ trang phục may đo tinh tế, cao cấp và phản ánh đúng chủ đề dresscode được quy định mang tên "Tailored for You" (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn).

Sự kiện năm nay được đồng chủ trì bởi một dàn sao đình đám: diễn viên Colman Domingo, tay đua F1 Lewis Hamilton, rapper A$AP Rocky, ca sĩ kiêm nhà thiết kế Pharrell Williams, và “nữ hoàng thời trang” Anna Wintour. LeBron James, huyền thoại bóng rổ, sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch danh dự. Ngoài ra, Met Gala 2025 còn có một ban tổ chức “siêu chất” với những cái tên như vận động viên Simone Biles, ca sĩ Usher, nhà văn Chimamanda Ngozi Adichie, và rapper André 3000. Những nhân vật này không chỉ nổi tiếng mà còn có ảnh hưởng lớn trong văn hóa và thời trang, hứa hẹn mang đến một sự kiện đầy cảm hứng.

