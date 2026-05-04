Riêng về nhan sắc mỹ nhân này cần bao nhiêu có bấy nhiêu: Đôi mắt trăng lưỡi liềm đẹp nhất showbiz, khen vạn lần không đủ

Ở làng giải trí Trung Quốc đương đại, Lý Nhất Đồng được xem là một trong những mỹ nhân đáng xem nhất dàn nữ diễn viên trẻ. Cô sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp cùng kỹ năng diễn xuất rất ổn trong hàng ngũ diễn viên lưu lượng. Và với những ai yêu thích ngôi sao sinh năm 1990, Kim Chi là dự án phim mà họ đang cực kỳ mong chờ.

Kim Chi là tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình cổ trang kết hợp yếu tố quyền đấu, do Lý Nhất Đồng cùng với Trần Tinh Húc đóng chính. Được biết, Lý Nhất Đồng đảm nhận vai Trần Tước Nhi, một cô gái dù có xuất thân thấp kém nhưng lại ôm ấp những khát vọng lớn lao. Cơ duyên thay đổi cuộc đời của Trần Tước Nhi đến khi cô có vẻ ngoài rất giống quận chúa Trường Anh và bị nhận nhầm. Nhờ thế, cô mới có cơ hội tiến vào thế giới thượng lưu, gặp gỡ vương gia Lưu Hành Chi, xây dựng thế lực của riêng mình, nhưng đi cùng với đó là phải dấn thân vào những cuộc minh tranh ám đấu nơi triều đình.

Giống như nam chính Trần Tinh Húc, sau một thời gian Kim Chi khởi quay thì một số tạo hình Lý Nhất Đồng cũng đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Dù chỉ là những hình ảnh leak, thế nhưng chúng ta vẫn có thể thấy rõ được dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần của Lý Nhất Đồng trong tạo hình cổ trang. Đặc biệt, camera đã ghi lại được một vài khoảnh khắc mỹ nhân 36 tuổi cười tươi tắn, đôi mắt cong như một vầng trăng lưỡi liềm, cả người tỏa ra sự tươi trẻ ấm áp khiến khán giả cảm thấy vô cùng dễ chịu, chỉ muốn ngắm mãi không ngừng. Có lẽ, cũng không quá lời khi khẳng định Lý Nhất Đồng là một trong những mỹ nhân có đôi mắt biết cười đẹp nhất nhì showbiz xứ tỷ dân.

Nói thêm về Lý Nhất Đồng, trước khi góp mặt trong Kim Chi, cô đã ghi dấu ấn giả với loạt vai diễn đáng chú ý trong các bộ phim cổ trang như Hoàng Dung của Anh Hùng Xạ Điêu (2017), Lục Văn Tích/A Bảo của Hạc Lệ Hoa Đình, Tô Cửu Nhi của Cửu Tiêu Hàn Dạ Noãn, Tống Nhất Mộng/Tống Tiểu Ngư của Thư Quyển Nhất Mộng và Thanh Đồng của Thiên Địa Kiếm Tâm. Thời điểm hiện tại, bên cạnh dự án Kim Chi đang quay thì Lý Nhất Đồng còn loạt phim đáng chú ý khác đang chờ phát sóng như Vân Tú Hành, Cổ Nhạc Phong Hoa Lục, Trường Phong Khởi và Mỹ Nhân Dư.

