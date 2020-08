Rich kid Tiên Nguyễn khoe ảnh anh chị em hội ngộ đông đủ trong quá khứ, dân tình thắc mắc nhân vật kín tiếng nhất bây giờ thế nào?

Gia đình của rich kid Tiên Nguyễn, cô con gái rượu của đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn mỗi khi xuất hiện luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Mỗi cá nhân của gia tộc đều rất xuất sắc nên không khó hiểu vì sao khi họ ngồi cùng một chỗ lại có thể tạo ra được sức hút kỳ lạ. Mới đây, trong bức ảnh của mình, Tiên Nguyễn đã khoe bức ảnh các anh chị em cùng gặp gỡ và đi ăn uống trong khoảng thời gian cách đây khoảng 3 năm.

Bức ảnh gia đình hội ngộ của Tiên Nguyễn.

Trong ảnh có Tiên Nguyễn, Stephenie Nguyễn, Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn và Hiếu Nguyễn là những anh chị em ruột thịt với nhau. Trong đó, đáng chú ý nhất là diện mạo bảnh trai của em út Hiếu Nguyễn, một nhân vật gần như kín tiếng nhất trong nhà.

Chàng trai trẻ cách đây 3 năm khi chụp ảnh đã sáng bừng trong tất cả các anh chị. Nhiều người thắc mắc không biết 3 năm sau trông anh chàng sẽ như thế nào, liệu có giữ vững phong độ hay là sẽ còn hoành tráng hơn nhỉ? Câu trả lời được bật mí vào hồi đầu năm nay, khi Hiếu Nguyễn cùng Tiên Nguyễn tham dự tuần lễ thời trang ở châu Âu.

Hiếu Nguyễn xuất hiện hồi đầu năm nay cùng Tiên Nguyễn.

Khi đó, Hiếu Nguyễn thực sự gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài chững chạc và cực kỳ ra dáng thiếu gia nhà giàu. Khuôn mặt của anh chàng cực kỳ nam tính, thời thượng và còn rất hiện đại nữa.

Đúng chất thiếu gia nhà giàu đây rồi.

Trước đó, dư luận biết đến Hiếu Nguyễn là cậu út nhà chồng Hà Tăng, sinh năm 1999 và hiện tại đang học tập, sinh sống tại London, Anh. Anh chàng sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng gần như "xịn" nhất trong số các anh em trong nhà.

Cuộc sống của chàng thiếu gia phải nói là rất sung túc và đáng mơ ước. Cùng với gia đình mình, Hiếu Nguyễn đã đến thăm nhiều thành phố, nhiều địa điểm đắt đỏ của thế giới như Hàn Quốc, Singapore, London, Maldives, Paris, Ý,...

Hiếu Nguyễn đi du lịch khắp nơi cùng gia đình.

Bên cạnh đó, Hiếu Nguyễn còn thường xuyên tham gia những bữa tiệc, những sự kiện lớn nhỏ mang tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt với gia thế của gia đình, Hiếu Nguyễn cũng luôn được ưu ái ngồi ở những hàng ghế đầu, những vị trí tốt nhất.

Và bởi là con con của ông bà chủ một tập đoàn chuyên kinh doanh thời trang lớn nên anh chàng cũng sở hữu loạt hàng hiệu đắt đỏ, thời thượng và mới nhất mà không phải ai cũng có được.

Hiếu Nguyễn chụp ảnh với mẹ mà thần thái ngút ngàn trong bộ đồ hàng hiệu.

Tuy nhiên, dù giàu có nhưng Hiếu Nguyễn lại được nhận xét là người rất hòa đồng, vui vẻ. Anh chàng từng gây ấn tượng khi tự đi làm thêm tại trung tâm thương mại như bao nhân viên khác trong bộ đồng phục và sẵn sàng đợi khách, phục vụ khách khi có yêu cầu. Thậm chí cậu còn tận tay gấp từng chiếc áo cực kỳ ngay ngắn cho khách lúc thanh toán và sắp xếp, dọn dẹp lại đồ ngay khi khách rời khỏi cửa hàng.

Hiếu Nguyễn đi bán hàng và được chụp lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Về chuyện tình cảm, hồi tháng 11/2018, Hiếu Nguyễn công khai bạn gái là Nikkita qua bức ảnh cả hai chụp chung kèm dòng trạng thái: "One year with my other half" (tạm dịch: Một năm cùng với một nửa của tôi). Cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Đặc biệt nhất là lần Hiếu gây bất ngờ cho cô, bằng cách thuê hẳn một chiếc trực thăng đến đón nàng đi chơi.

Bạn gái của Hiếu Nguyễn là bạn học của Tiên Nguyễn tại Anh. Tuy nhiên, cặp đôi thường xuyên vướng tin đồn chia tay khi không còn tương tác hay theo dõi nhau trên mạng xã hội.