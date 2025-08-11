'Gia đình Haha' đã có một ngày trải nghiệm với đầy đủ các cung bậc cảm xúc, từ hoạt động thu hoạch mật đến 'xây nhà' mới cho đàn ong và khép lại bằng hành trình 'tháo đáy' đặc trưng của miền sông nước.

Hoạt động đầu tiên trong ngày, chú Chín đưa các thành viên của 'Gia đình Haha' vào khu vườn, nơi chú trở thành người thầy hướng dẫn mọi người trải nghiệm nghề nuôi ong.

Học nghề nuôi ong

Từ việc chọn chỗ đặt thùng ong ở nơi thoáng mát, có nhiều nguồn hoa, đến kỹ thuật 'gây đàn' - tách những kèo ong khỏe mạnh từ đàn mẹ, nhẹ nhàng chuyển sang thùng mới để ong chúa có môi trường sinh sôi.

Chú Chín tận tình chia sẻ những bí quyết như việc thu hoạch mật ong thường vào mùa nắng. Ngược lại, mùa mưa thì hầu như không thể lấy mật bởi nguồn hoa khan hiếm, ong chỉ ở trong tổ. Ong no mật thì kèo ong nặng trĩu, chỉ cần gạt sáp, đưa vào thùng quay là dòng mật chảy ra sánh như tơ, thơm ngát mùi hoa.

Từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau là thời điểm lý tưởng để thu hoạch mật ong mỗi tháng một lần. Mật phải đủ 'chín', đầy và sánh thì kèo mới đạt chất lượng. Kèo ong là một cấu trúc gỗ đơn giản, được tạo thành từ hai cọc cắm dưới đất và một thanh kèo đặt ngang bên trên, được sử dụng để thu hút ong về làm tổ.

Làm nghề này phải nhẹ tay, từ từ, không vội...

Đặc biệt, chú tiết lộ đàn ong của mình là ong tự nhiên, được dẫn dụ về bằng những bí quyết riêng. Để giữ đàn khỏe, người nuôi phải thường xuyên kiểm tra bệnh, tránh để ong chúa già, và khi hết mùa mật thì cho ong ăn bổ sung bằng siro đường.

Bắt đầu công việc, chú Chín cẩn thận làm mẫu: dùng đóm đốt lửa để khói hờ bên cạnh thùng ong, nhẹ nhàng mở nắp thùng kiểm tra xem kèo nào có mật. Sau đó khéo léo nhấc lên, nhẹ nhàng giũ đều hai tay để ong bay ra khỏi kèo.

Nhấc kèo ong 'thăm coi kèo nào nhiều mật'

Anh Ba Nam được làm quen với bước tiếp theo là gạt lớp sáp ong, động tác tỉ mỉ và tập trung đến nỗi Tư Tâm phải khen ngợi: 'Đúng là cán bộ nông dân'.

Công đoạn gạt sáp ong

Trong khi đó, Thanh Duy được giao nhiệm vụ quay mật bằng thùng ly tâm - một công đoạn đòi hỏi đều tay và khéo léo - nhưng vì quá 'hăng say và tập trung' nên đã làm... bung cả khung kèo.

Quay mật bằng thùng ly tâm

Chú Chín giải thích rằng, công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiểm soát lực chính xác bởi không chỉ để có được dòng mật chảy ra như ý mà còn để bảo vệ kèo ong cho những mùa sau.

Thanh Duy làm bung kèo, còn chị đẹp Tư Tâm khá hài lòng với thành quả của mình

Những 'nụ hôn' của ong

Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và chứa đựng nhiều khoảnh khắc vô cùng 'đáng nhớ'. Không phải ai cũng tránh được 'nụ hôn' của ong. Chú Chín bị ong chích nhưng vẫn bình thản, vì với chú đó là một phần của công việc, còn cô Chín thì bị ong 'chích hoài chứ đâu'!!!

Ba Nam hăng hái nhất nhưng cũng là người đầu tiên 'trùm kín mặt'

Anh Hai Thiện lấy được kèo ong đầy mật mà không bị ong chích

Riêng anh cả Thuận được đàn ong gửi gắm tận 4 'nụ hôn thương nhớ' khi lần đầu bắt tay vào nghề. Cô Chín hóm hỉnh trêu: 'Nó thích con đó!'.

Anh Cả Thuận được ong ghé thăm tận... 4 lần

Nhớ lại cảm giác khi bị ong chích, Jun chia sẻ: 'Lần đầu thì đau nhức, lần thứ hai thì quen rồi. Nhưng nếu mọi người làm nhiều thì sẽ ghiền đó. Lần thứ ba thì... ghiền '!!! Jun phát hiện ra trên nắp thùng ong có một bầy kiến nên ong ở đó khá 'dữ'.

Ai theo nghề này cũng bị ong 'chích hoài chứ đâu'...

Cô Chín kể lại, có lần tổ ong bị kiến là ong bay vào quanh quẩn trên đầu cô, sau đó chú sẽ mang bình ra xịt. Út Khánh khá ngạc nhiên khi biết 'ong bay vào méc cô' và 'sao biết thùng ong nào có kiến để xịt thuốc ạ?'. Đương nhiên rồi, mình phải tìm thôi !!!

Mật sánh đặc chảy thành dòng, mật loãng hơn sẽ chảy đứt đoạn

Buổi chiều, chú Chín hướng dẫn các thành viên nam cách đo đạc, cưa gỗ để đóng thùng ong, còn cô Chín hướng dẫn các chị đẹp khéo tay khâu những tấm lá dừa nước để làm nắp đậy.

Các anh trai học lớp kỹ thuật

Các chị đẹp theo lớp thêu thùa