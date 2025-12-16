Hơn 20 năm "ở ẩn", cựu thành viên nhóm Sắc Màu Hà Nội tái xuất đầy bất ngờ với nghệ danh "Lisa Phương"

Từ nữ sinh mê hát đến mảnh ghép của Sắc Màu

Lisa Phương – hay Minh Phương của hơn 20 năm trước – là cô nữ sinh Trần Phú có giọng hát nổi bật, thường xuyên đạt giải cao tại các cuộc thi văn nghệ học đường. Bước ngoặt lớn đến khi cô giành Huy chương Vàng toàn quốc với bài "Đất Nước" tại Chung khảo Hội diễn Văn nghệ ngành Giáo dục & Đào tạo Hà Nội.

Nhờ sự giới thiệu của ca sĩ Lê Hiếu – đàn anh cùng trường – Minh Phương được kết nối với các thành viên Sắc Màu (Phạm Quỳnh Anh, Phương Mai, Huyền Lê…), mở ra hành trình âm nhạc rực rỡ của tuổi trẻ.

Gia nhập nhóm, Cô cùng Sắc Màu phát hành hai album: Sắc Màu Tuổi Thơ và Mộng Mơ. Trong đó "Sắc Màu Tuổi Thơ" trở thành dấu ấn được khán giả nhớ lâu. Ở thời điểm thị trường nhạc Việt còn nhiều khoảng trống, một nhóm nữ vừa trẻ trung, vừa biết sáng tác, vừa có vũ đạo tốt như Sắc Màu là điều hiếm có.

Niềm tin rằng mình luôn thuộc về âm nhạc đến với Lisa Phương từ rất sớm: từ những ngày tiểu học say mê mở Paris By Night ra xem rồi nhún nhảy theo nhạc, đến những năm cấp 2, cấp 3 miệt mài đi thi ca hát. Âm nhạc với Cô thật rõ là phản xạ tự nhiên, hơn là sự lựa chọn có tính toán.

Lisa Phương (Minh Phương - áo hồng)

Những ký ức không thể phai của một thời thanh xuân cùng nhóm Sắc Màu Hà Nội

Khi nhắc về Sắc Màu, mắt Lisa Phương vẫn long lanh.

Đó là ký ức lần đầu tập nhảy và bất ngờ được khen "tiếp thu nhanh" dù ngày đó cô chưa bao giờ biết gì về vũ đạo.

Là đêm biểu diễn ở Hà Nội, nhận được lẵng hoa lớn nhất - cứ ngỡ là dành cho bạn khác nhưng khi mở thiệp ra mới biết là gửi tặng riêng cho Minh Phương.

Là chuyến đi diễn tại Hải Phòng khi khán giả hào hứng chạy lên sân khấu định ôm chầm lấy các thành viên. Nhóm phải vội vã rời đi trong đêm để kịp về Hà Nội…đi học vào sáng hôm sau. "Vừa hồi hộp vì được yêu thương, vừa lo vì mai còn đến lớp".

Những buổi thu âm gấp rút, những show diễn vào đúng ngày sinh nhật nhóm 31/12, và chuyện thú vị đặc biệt là: cả bốn cô gái đều sinh nhật vào tháng 8 !

Tất cả tạo nên một thanh xuân khó quên.

Sau khi nhóm tan rã, mỗi người rẽ một hướng

Lisa Phương tiếp tục theo học chính quy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được nhạc sĩ Phú Quang phát hiện chất giọng hay, được NSƯT Quang Thọ hỗ trợ chỉ dẫn cho Cô giáo ôn luyện giọng hát tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam, và từng nhận danh hiệu "Ca Sĩ Xuất Sắc" với ca khúc "Phố Cổ" tại Liên hoan Sáng tác Trẻ do Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam tổ chức.

Hai mươi năm "ở ẩn" và nỗi nhớ âm nhạc không tên

Dù đạt nhiều thành tích giải thưởng trong âm nhạc, nhưng cuộc đời lại đưa cô bước sang một hành trình khác: ưu tiên gia đình, tạm gác lại ánh đèn sân khấu.

"Không phải tôi muốn dừng, chỉ là lúc đó mình chưa đủ thời gian và độ chín để đi tiếp." – Lisa Phương chia sẻ.

Dù rời xa showbiz, âm nhạc chưa từng rời xa cô.

Có những ngày cô chạy xe hàng giờ trên các con đường chỉ để nghe nhạc và trò chuyện với chính mình.

Những bản nhạc buồn - lại trở thành nơi cô soi chiếu chính mình, và cũng từ đó mà lớn lên.

"Âm nhạc – tôi chỉ tạm cất nó đi thời ấy." - Lisa Phương nói.

Sự trở lại của một Lisa Phương khác xưa: hát để sẻ chia, không để chứng minh

Khi cuộc sống ổn định hơn và tâm hồn đủ bình yên, lời gọi của âm nhạc trở lại – mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cộng thêm sự động viên từ bạn bè, những người tin yêu và khuyên rằng "âm nhạc là một phần của em"- Minh Phương quyết định trở lại, lần này với nghệ danh Lisa Phương – một chương mới, một phiên bản trưởng thành hơn.

Cô tâm sự:

"Tôi muốn các con tôi thấy mẹ là người kiên trì. Mẹ có thể tạm dừng bởi những ngã rẽ, nhưng không bao giờ bỏ cuộc."

Đó không chỉ là lời tự nhắc bản thân, mà còn là cách một người mẹ chọn làm gương cho con bằng chính hành trình sống của mình: dám đi tiếp giấc mơ, dù có thể là muộn, dù không còn ở thời điểm dễ dàng nhất.

Trở lại sau 20 năm, cô tham gia các cuộc thi - sân chơi âm nhạc mới với tâm thế điềm tĩnh, trải nghiệm, lắng nghe và thấu cảm.

Không mục đích chạy theo hào quang, không áp lực thành tích – chỉ hát để kể lại câu chuyện của mình.

Cô luyện thanh mỗi ngày, làm quen lại với phòng thu, với sân khấu, tìm ê-kíp tôn trọng sự mộc mạc và chiều sâu cảm xúc mà cô theo đuổi.

Định hướng mới: âm nhạc mộc, cảm xúc thật

Trong lần trở lại này, Lisa Phương trung thành với ballad, acoustic, những ca khúc giàu hoài niệm – thứ âm nhạc rất hợp với giọng hát từng trải của cô.

Cô bật mí rằng đang thực hiện series về piano/acoustic mộc, nơi giọng hát và cảm xúc là trung tâm, như để kể chuyện bằng giọng hát.

Mục tiêu của cô không phải vị trí ngôi sao, mà là xây dựng một hành trình bền bỉ và một cộng đồng khán giả yêu âm nhạc thật sự của mình.

"Nếu ngày xưa tôi hát bằng sự ngây thơ của tuổi trẻ, thì bây giờ tôi hát bằng những nốt thăng trầm của cuộc đời."

Có lẽ chính điều đó sẽ khiến giọng hát Lisa Phương – sau hơn 20 năm im lặng – chạm vào người nghe một cách sâu và thật hơn bao giờ hết.